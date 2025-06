Red Friday da Americanas já começou!

A Black Friday da Americanas começou no dia 01 de novembro, com ofertas antecipadas nas mais de 1.700 lojas físicas, app e site. Ao longo do mês, os clientes compraram smartphones, notebooks, TVs, geladeiras, eletroportáteis, livros, biscoitos, chocolates, entre outros produtos com garantia de preço de Red Friday. Nos próximos dias haverá milhares de produtos com até 80% de desconto nas lojas físicas e na plataforma digital. A partir de terça-feira (24), o site e o app da marca entram com tudo na Red Friday, com ainda mais produtos em promoção em 40 categorias. No dia 25 é a vez das lojas físicas entrarem de cabeça na temporada de ofertas. Já nos dias 26 e 27, Felipe Neto comanda o Show da Black Friday Americanas com convidados especiais em 4 horas de evento.

Na plataforma digital, os clientes poderão aproveitar descontos em diversas categorias como eletrônicos, informática, telefonia, games, utilidades domésticas, bombonière, alimentos, bebidas, brinquedos, vestuário e outras. A Americanasgarante também diversos produtos com até 50% cashback pagando com o super app Ame Digital. O cliente pode comprar e escolher como e onde quer receber os produtos, incluindo as lojas físicas da Americanas e de parceiros com entrega em até 3 horas.

Na quarta-feira (25), as lojas físicas abrirão com descontos em diversos produtos de diferentes categorias e cashback no super app Ame Digital. Para garantir um ambiente seguro para clientes e funcionáriose manter a qualidade no atendimento, a Americanas reforça as medidas de segurança recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e já adotadas desde o início da pandemia nas lojas físicas, como uso de máscaras e disponibilização de álcool em gel. Além disso, haverá gestão de fluxo de clientes, com filas organizadas para se manter uma distância segura entre os clientese demarcação no piso para orientar a movimentação no interior das lojas. Para uma compra ainda mais segura, o clientepode pagar sem contato com o super app Ame Digital.

No dia 26, a programação continua nas lojas físicas, no app e no site, e ganha reforço com um time de peso no Show da Black Friday Americanas. Às 21h, começa a maior live da Black Friday, que será comandada pelo influenciador digital Felipe Neto comparticipação de convidados especiais como Rafa Kalimann, Camila Coutinho, Camilla de Lucas e Diva Depressão, entre outros. O show terá 4 horas de promoções, cupons de desconto, games e muita diversão, e poderá ser assistido pelo Youtube ou app da marca.

No perfil do Instagram @americanascom, os clientes já podem se divertir com episódios da websérie protagonizada por Fábio Porchat – estrela da campanha “É tudo que você esperava”.