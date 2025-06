5 motivos que fazem do Samsung Galaxy Note20 o smartphone ideal para gamers

A linha Galaxy Note20 foi desenvolvida para conquistar, também, um público bastante exigente que só cresce no mundo: os gamers. A América Latina, inclusive, é a segunda região onde cada vez mais pessoas escolhem jogar por meio de smartphones1.

Com recursos especiais para elevar a experiência de mobile gaming, os dispositivos Galaxy Note20 | 20 Ultra 5G² oferecem telas, desempenho e uma proposta imersiva única.

Confira as 5 principais razões que fazem da linha Galaxy Note20 a ideal para gamers:

1.Tela impressionante em muitos sentidos

Tudo começa com a tela, que garante uma experiência de jogo ainda mais imersiva. O display Dynamic AMOLED 2x certificado para HDR10+³, proporciona gráficos incríveis, enquanto seu Mapeamento de Tom Dinâmico aperfeiçoa o contraste para uma ampla gama de cores. O resultado é uma resolução vívida e brilhante, que permite uma visualização e uma experiência de jogo muito mais real, em uma tela grande com 6,7 polegadas4 (Galaxy Note20) e 6,9 polegadas5 (Galaxy Note20 Ultra).

Além disso, a imersão se completa com a otimização de áudio Bluetooth e a frequência de leitura de toque na tela de 240Hz do Galaxy Note20 Ultra 5G, o que torna o smartphone mais responsivos, rápidos e, ao mesmo tempo, suaves, protegidos com o primeiro display de vidro ultra resistente do mundo presente em um smartphone, o Gorilla Glass Victus6 .

2. Velocidade

O buffer, ou atraso de entrada, não é problema. Com a tecnologia de frequência adaptável da tela do Galaxy Note20, a taxa de atualização pode saltar rapidamente para 120Hz7, dependendo do conteúdo a ser exibido, permitindo que o gamer veja com todos os detalhes como seu personagem se movimenta e o cenário ao redor, o que pode dar a vantagem necessária para derrotar um oponente assim que ele surge em seu campo visual. Além de melhorar a jogabilidade, especialmente em games com alta taxa de quadros, esse recurso preserva a bateria para os momentos essenciais.

3.Desempenho todo o tempo

O Galaxy Note20 traz os processadores mais rápidos de todos os dispositivos Galaxy já lançados, com desempenho incomparável, e conta com um sistema de resfriamento atualizado para manter o controle de temperatura. Projetado para manter o aparelho resfriado, evita atrasos e bugs durante a reprodução do jogo, mantendo o alto desempenho do Note20.

O smartphone ainda conta com um segredo para otimizar a performance dos gamers: o Game Booster. Com Inteligência Artificial aperfeiçoada e NPU aprimorado, o dispositivo entende e rastreia os hábitos de jogo do usuário, e ajusta automaticamente as configurações para o mais alto nível de desempenho.

3. Energia de sobra

O smartphone possui uma bateria mais inteligente para o dia todo, que gerencia o uso da energia para oferecer mais produtividade ao usuário. Com 4.500 mAh (Galaxy Note20 Ultra 5G) ou 4.300 mAh Galaxy (Note20 5G), a bateria alcança carga superior a 50% em apenas 30 minutos com carregamento super rápido8. O recurso é bastante atraente para quem é adepto de duelos épicos que duram muitas horas, em jogos cheios de ação e movimento.

4. Experiências imersivas e conectadas

O Otimizador Wi-Fi integrado do Galaxy Note20 permite que você se conecte rapidamente com baixa latência para começar seus jogos em tempo real, garantindo conectividade rápida, mais estável e segura durante os jogos. Para completar, os alto-falantes estéreos AKG, utilizando a tecnologia de sistema de som surround Dolby Atmos, trazem uma rica experiência sonora para qualquer tipo de jogo. A linha Galaxy oferece ainda o Game Launcher, aplicativo que bloqueia notificações, ajuda a capturar imagens do jogo e permite substituir trilhas sonoras do jogo por suas próprias músicas.

2 Verifique a disponibilidade da banda 5G com a sua operadora.

³ HDR10+: A qualidade de gravação HDR10+ pode variar com base na plataforma de compartilhamento e no ambiente de reprodução; a cor HDR10+ só está disponível em dispositivos ou plataformas compatíveis.

4 Tela medida diagonalmente como um retângulo, sem contar a área ocupada pela câmera e os cantos arredondados.

5 Tela medida diagonalmente como um retângulo, sem contar a área ocupada pela câmera e os cantos arredondados.

6 Corning® Gorilla® Glass Victus™ disponível apenas no Samsung Galaxy Note20 Ultra.

7 Display de 120Hd disponível apenas no Galaxy Note20 Ultra.

8 Com base nos resultados de carregamento super rápido provenientes de testes de laboratório internos da Samsung, conduzidos com o carregador embutido enquanto ele tem 0% de energia restante, com todos os serviços, recursos e tela desligados. A velocidade real de carregamento também pode variar dependendo do uso real, condições de carregamento e outros fatores.