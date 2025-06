Black Friday: Promoção da TP-Link para a data promete deixar sua casa ainda mais conectada

Com a chegada de uma das datas mais esperadas do varejo, a Black Friday, os consumidores do mundo todo já estão à espera das mais diversas ofertas para adquirir os produtos que ficaram de olho durante o ano inteiro. Pensando nisso a TP-Link , marca global líder em conectividade, preparou uma surpresa para os apaixonados por tecnologia e conectividade investirem em itens que deixam suas casas mais inteligentes.

Na compra do combo promocional composto pela câmera de monitoramento TAPO C200 e uma Alexa Eco Show, aparelho da Amazon com a assistente de voz Alexa, o comprador ganha um brinde exclusivo: a mascote cachorrinha Bella feita em parceria com a FOM. O kit especial foi pensado para quem busca segurança residencial descomplicada, facilitando a rotina de quem quer ficar de olho em crianças, idosos e até mesmo pets.

Todos os comandos de controle da câmera TAPO C200 da TP-Link são realizados através de smartphones e tablets, com todas as notificações de atividades sendo enviadas diretamente para o celular, em tempo real. Além disso, pode ser configurada em diferentes celulares e é compatível com a Alexa Echo Show que atende aos comandos de voz e exibe as imagens da câmera na tela do dispositivo.

A Tapo C200 exibe imagens em alta definição (1080p), possui visão noturna e áudio bidirecional, ou seja, é possível ouvir todos os sons do ambiente monitorado, além da possibilidade de comunicação com quem está no local. O armazenamento dos vídeos pode ser feito através de cartão de memória, com até 16 dias de gravação. O kit promocional da Tapo C200 + Alexa Echo Show está disponível em duas versões de aparelho: com 5 e 8 polegadas. As vendas serão exclusivas através da loja oficial da TP-Link Brasil no Mercado Livre.

Preços sugeridos:

• Combo TAPO C200 + Alexa Echo Show 5 + FOM = R﹩699,90 – Clique aqui

• Combo TAPO C200 + Alexa Echo Show 8 + FOM = R﹩899,90 – Clique aqui

Confira mais detalhes da Tapo C200 da TP-Link:

Tapo C200 – Câmera de Segurança 360 Wi-Fi 1080p

• Vídeo de alta definição: grave todas as imagens em nítida definição 1080p

• Pan e Tilt: 360º na horizontal e 114º na vertical

• Visão Noturna: alcance uma distância visual de até 10 metros

• Detecção de movimento e notificações: notifica quando a câmera detecta movimento

• Alarme de som e luz: ative efeitos de luz e som para assustar visitantes indesejados.

• Áudio bidirecional: permite a comunicação através de um microfone e alto-falante embutidos

• Armazenamento seguro: armazena localmente até 128 GB em um cartão microSD, até 384 horas (16 dias) de filmagem. (Com base em testes de laboratório)

• Controle de voz: compatível com o Assistente do Google e o Amazon Alexa.