LG aposta em TVs premium na Black Friday 2020

A Black Friday chegou, e com ela vem uma oportunidade de dar um “up” tecnológico na sua casa. Nesta data tão aguardada, vale conferir a disponibilidade de produtos de televisores premium que podem dar uma experiência de cinema dentro de casa com cores vibrantes e recursos avançados de inteligência artificial. Para ajudar a fazer uma boa pesquisa e ter uma escolha adequada ao seu perfil, fizemos uma lista com recém-lançados da LG no mercado. Divirta-se!

Com um design minimalista e sofisticado, a LG TV OLED oferece uma experiência multimídia única ao consumidor com a tecnologia de mais de 8 milhões de pixels que se autoiluminam, pois consegue reproduzir o preto puro e cores perfeitas, através de seu contraste infinito.

Com uma tela ultrafina (semelhante a espessura de uma moeda), as TVs OLED da LG vêm equipadas com o processador (Alpha) 9 Gen 3 AI, que traz recursos de deep learning e inteligência artificial. São ajustes automáticos que produzem imagens e sons em qualidade incomparável, gerando uma experiência ainda mais envolvente para os espectadores.

Para os gamers, a TV OLED CX oferece ótimos recursos que permitem conteúdos em movimentos rápidos, com resolução maior e gráficos mais suaves e sincronizados, garantindo que não haverá quebra nas imagens. Além disso, a linha possui entradas HDMI 2.1, reproduzindo 4K a 120Hz, sendo a melhor opção para os consoles da última geração.

Como se não bastasse, o produto possui diversas formas de conectividade com a plataforma proprietária da LG, ThinQ AI, além de possuir compatibilidade com Google Assistant e Amazon Alexa. Todas essas tecnologias fizeram com que a LG OLED fosse nomeada a melhor TV do mundo pelo RTINGS.com

Preço promocional sugerido:

55OLEDCX – R﹩ 5.999,00

65OLEDCX – R﹩ 10.999,00

77OLEDCX – R﹩ 27.999,00

