Black Friday da Samsung turbina seu home office com monitor e notebook

O monitor LC24F390 é perfeito para quem precisa passar longas horas na frente de um computador para trabalhar. A tela possui curvatura de 1800R, criada para gerar maior conforto visual, evitar a fadiga ocular e assegurar uma visão mais ampla e imersiva. Há mais dois recursos que tornam o uso do monitor mais agradável: o Eye Saver Mode, que reduz a emissão de luz azul, e o Flicker Free, tecnologia que elimina a trepidação da imagem.

A Samsung desenvolveu o LC24F390 para entregar alta performance com economia de energia. O Painel VA minimiza a perda de luz e proporciona cores escuras mais fortes e uniformes de ponta a ponta, tudo isso com o melhor contraste da categoria, de 3000 : 1. Já a tecnologia Eco Saving configura o brilho automaticamente diante da luminosidade do ambiente e pode reduzir o consumo de energia em até 10%¹.

Com design Super Slim Curved, o LC24F390 tem 11.9mm de espessura, o equivalente a uma caneta e se destaca pela versatilidade. Além de oferecer toda a performance no trabalho, ele conta com entrada para headphone, ideal para quem usa o monitor também para assistir a séries e filmes, e com especificações que ajudam os gamers casuais: modo jogo e compatibilidade com AMD Free Sync.

Book X40

O Samsung Book X40 tem como trunfo sua capacidade de suprir as necessidades da rotina de diferentes perfis, tanto em momentos para uso pessoal quanto profissional, já que foi desenvolvido exatamente com base em soluções específicas que facilitam e otimizam o cotidiano. É ideal para quem busca uma opção para trabalhar, produzir conteúdo, navegar por sites, redes sociais, assistir a filmes e séries, estudar ou fazer compras online, reunindo os recursos necessários para uma experiência de alto nível em todas as atividades.

O modelo oferece mobilidade, design e desempenho para as mais diversas atividades do dia a dia. Combina uma tela de 15,6 polegadas, para melhor visualização e imersão nos conteúdos, e peso de apenas 1,9 kg, podendo ser facilmente transportado. Seu nível de performance é assegurado pelo processador Intel® Core™ i5-10210U¹, além de contar com a placa de vídeo Nvidia MX110, para maior desempenho gráfico, 1 TB de armazenamento e uma memória RAM que alcança 8 GB², o que torna a navegação ainda mais fluida mesmo durante a realização de múltiplas tarefas.

O Book X40 ainda tem como ponto forte sua integração³ com smartphones, Smart TVs e tablets. Uma das soluções para essa sincronização é o Samsung Flow4, disponível para download em diferentes sistemas operacionais e que permite que a tela do smartphone seja visualizada no computador ou tablet, recebendo notificações dos principais aplicativos, compartilhando fotos e controlando o display do smartphone pelo computador. Há ainda o Samsung DeX5, que deixa a interface do smartphone semelhante à do notebook por meio de um cabo USB-C e pareia a tela do computador diretamente na tela de uma Smart TV da Samsung com a simples conexão dos produtos na mesma rede Wi-Fi – caso a TV não seja Samsung, basta utilizar um cabo HDMI5.

*Alguns upgrades requerem a abertura da tampa principal. Neste caso, a Samsung recomenda a contratação de serviço técnico especializado.

1Intel, Intel Core e Intel Inside, são marcas registradas da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

2A memória disponível ao usuário é menor que a memória total, devido ao armazenamento do sistema operacional e do software utilizado para operar os recursos do dispositivo.

3A execução de vários apps ao mesmo tempo ou de jogos de alto desempenho em modelos antigos com o Android Pie OS pode causar lentidão no dispositivo.

4O Samsung Flow funcionará apenas com software oficial lançado pela Samsung Electronics. A interface de usuário atual está sujeita a alterações sem aviso prévio.

5Algumas funções do Samsung DeX com o cabo ou o adaptador HDMI podem ser diferentes daquelas com o DeX Station e o DeX Pad.