Google Brasil abre inscrições para programa de estágio em 2021

O Google Brasil abre esta semana as inscrições para a 11ª edição do programa de estágio Business Internship Program. Estudantes de qualquer universidade do país podem se candidatar, independente da graduação que estejam cursando, com previsão de formatura entre dezembro de 2021 e março de 2022. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de dezembro neste link . As entrevistas ocorrem entre janeiro e maio de 2021 e serão realizadas virtualmente ou por telefone.