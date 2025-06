Após festival 11.11, AliExpress entrega pedidos internacionais em seis dias no Brasil

Maior site internacional de compras do mundo, o AliExpress entregou compras feitas durante o festival 11.11 em dezenas de municípios brasileiros em prazos inferiores a uma semana, conforme atestam relatórios de logística da empresa. Itens como eletrônicos, roupas e artigos esportivos adquiridos em 11 de novembro de fabricantes na China foram entregues a compradores em Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais já no dia 17 de novembro.

A velocidade nas entregas é possível graças aos quatro voos fretados semanais, que conectam o Brasil às lojas internacionais presentes no marketplace AliExpress. Para reduzir prazos, o serviço de e-commerce embarca todos os pacotes com destino ao Brasil já separados de acordo com a região geográfica de seu destino final. Ainda durante o transporte aéreo, arquivos digitais são enviados à alfândega com os dados de cada pacote que entrará no país, permitindo o desembaraço eletrônico na chegada. Uma vez em território nacional, os pacotes são enviados, com prioridade, ao seu destino final pelos Correios, parceiro logístico com maior rede de transporte e presença em 100% das cidades brasileiras.

A rapidez nas entregas já é sentida pelos usuários do país, como Rogério Moraes, 37 anos, morador de Belo Horizonte (MG), que conta que as compras que realizou durante o festival 11.11 chegaram à sua casa já no dia 19 de novembro. E completa: “Muitas coisas que antes eu só encontrava nos Estados Unidos, como eletrônicos e acessórios de tecnologia, estão todas disponíveis no AliExpress”, revela Rogério, que passou a acessar diretamente fabricantes na China via AliExpress.

No último ano, o volume de compras de brasileiros no AliExpress cresceu exponencialmente, o que colabora para otimização da logística. No dia 11 de novembro deste ano, data marcante em função do festival de ofertas, as vendas anotadas no Brasil foram 100% maiores que as registradas na mesma data do ano anterior. As entregas em uma semana no Brasil estão em fase inicial e, gradativamente, serão expandidas para novas regiões e cidades. Em muitos casos, entregas podem demorar até 30 dias para chegar ao consumidor, dependendo da localidade do Brasil onde vive.

Segundo Yan Di, country manager do AliExpress no Brasil, as melhorias em logística e distribuição são um ganho permanente para a operação brasileira. “Os quatro voos fretados semanais fazem, agora, parte de nosso dia a dia e não são uma excepcionalidade motivada pelo festival 11.11”, explica. Além das entregas mais velozes, novas formas de pagamento parcelado e sem juros foram introduzidas, a oferta de produtos com frete grátis foi ampliada para centenas de milhares de itens, e a possibilidade de devolução de encomendas sem custos para um endereço no Brasil simplificou a troca de produtos.

O uso de tecnologia intensiva e a maior escala das aquisições feitas por brasileiros permite, por exemplo, que compras feitas durante a “Semana Black Friday”, que dura até o dia 27 de Novembro, no Brasil, sejam entregues para os usuários antes das festas de Natal. Para compras realizadas nesta semana, usuários podem obter US$ 4 em descontos adicionais em compras acima de US$30, se no momento de pagar, inserirem o promocode BLACKBR4OFF. A quantidade de promocodes é limitada e o código deve ser inserido em letras maiúsculas e é válido até o final do dia 27 de novembro.