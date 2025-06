DIRECTV GO chega ao Brasil

A Vrio Corp., empresa líder em serviços de entretenimento digital na América Latina, anuncia o lançamento no Brasil da DIRECTV GO, em operação a partir de hoje. Serviço pioneiro e diferenciado no mercado brasileiro, une o melhor da programação nacional e internacional ao vivo com o conteúdo de streaming. A proposta atende aos anseios dos consumidores multitela de hoje, que buscam acesso conveniente e com liberdade a uma grande variedade de conteúdo em um único lugar. O público poderá ter acesso a www.DIRECTVGO.com.br sem a necessidade de um contrato físico e impresso ou serviço de instalação técnica, precisando apenas de conexão web .

A DIRECTV GO oferece mais de 90 canais, incluindo programação ao vivo da Rede Globo de Televisão, RECORD TV, SBT, Band e Rede TV!. Além disso, oferecerá canais com programação de esportes e campeonatos ao vivo (SporTV, FOX Sports, ESPN BR, SporTV 2, SporTV 3, ESPN, FOX Sports 2, BandSports e ESPN 2) e também dedicados ao mundo do cinema, com milhares de filmes e series (Megapix, TNT, Space, Cinemax, Studio Universal, Paramount Channel, AXN, Universal Channel e Warner Channel), canais infantis (Cartoon Network, Discovery Kids, Gloob, Nickelodeon, Nick Jr., Boomerang, Disney Channel, Nat Geo Kids). Canais de notícias (GloboNews, CNN Brasil e BandNews), música, ciência, documentários e entretenimento, também estão disponíveis.

O serviço está disponível a partir de R$ 59,90 mensais, com um período de teste gratuito de sete dias. Durante o primeiro mês do lançamento, a DIRECTV GO oferece aos consumidores a oportunidade única de garantir o acesso aos canais HBO pelo período de cinco anos, enquanto mantiveram o serviço ativo. O público poderá também adicionar conteúdo extra de acordo com as suas preferências, personalizando o seu serviço (HBO, FOX Premium, Telecine, ESPN Extra, Combate, Premiere e CONMEBOL TV).

A DIRECTV GO é o único serviço deste gênero na América Latina, estando disponível atualmente no Chile, Colômbia, Equador, México, Peru e Uruguai.

“O lançamento da DIRECTV GO no Brasil possibilita que milhões de consumidores tenham acesso a uma nova opção de entretenimento, unindo o melhor conteúdo de TV ao vivo com a qualidade e a tecnologia de uma plataforma streaming,” diz Estanislau Bassols, Presidente da Streamco Brasil e da SKY Brasil. “Trazemos uma nova categoria para o público brasileiro, única ao unir o melhor do ao vivo, dos esportes e do streaming de filmes e séries recentes. Ideal para quem demanda conteúdo de alta qualidade com a mobilidade que a experiência digital proporciona, e com um valor justo e competitivo”, complementa Estanislau.

A variedade e extensão do catálogo On Demand da DIRECTV GO inclui diversas produções e séries como Yellowstone e The Handmaid’s Tale, da Paramount. O público também encontrará títulos de sucesso da HBO como Game of Thrones, Watchmen e Big Little Lies. Além de grandes séries da FOX como This is us, The Walking Dead e Homeland. Os assinantes também terão acesso a milhares de filmes como De Pernas pro ar 3 e John Wick – de volta ao jogo, do Megapix; 1917, Nasce uma estrela e Rocketman, do Telecine; e ainda Coringa e os oito filmes da saga Harry Potter, da HBO.

Entre as ofertas de esportes, a plataforma de streaming terá uma ampla gama de opções como o Campeonato Brasileiro, NBA e UEFA Champions League. Nos canais SporTV, será possível assistir ao Brasileirão, UFC e Superliga de Vôlei. Nos canais FOX Sports e ESPN, o público terá acesso a La Liga, Premier League e NFL, assim como as mais importantes competições locais e internacionais.

Na CONMEBOL TV, produto exclusivo da Confederação Sul-Americana no Brasil com produção e programação da NEWCO (empresa do Grupo Bandeirantes), os usuários terão acesso aos jogos da CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sul-americana e CONMEBOL Recopa para as próximas três temporadas.

Razões para escolher DIRECTV GO

PRATICIDADE

Para escolher DIRECTV GO, basta acessar o site www.directvgo.com.br e fazer sua escolha. Sem a necessidade de instalação técnica, novos conversores ou cabos. A DIRECTV GO permite escolher a seleção de sua preferência entre a diversidade do streaming e as opções de TV ao vivo. Assistir séries, filmes, esportes, notícias e mais de 90 canais na mesma plataforma. Para ter um serviço personalizado, o consumidor pode ainda adicionar o conteúdo de sua preferência, como HBO, Telecine, Fox Premium, Combate, Premiere, ESPN Extra e CONMEBOL TV.

ACESSOS

O produto permite dois acessos simultâneos de até cinco diferentes aparelhos conectados à internet, de acordo com a rotina de cada usuário. Entre esses aparelhos estão Chromecast, Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV, Roku e Elsys Smarty. A plataforma também estará disponível em SmartTVs das marcas Samsung, Sony e Sharp e nos navegadores da web Google Chrome, Microsoft Edge e Firefox. Também é possível o acesso com smartphones (iOS e Android) e tablets.

FÁCIL ADESÃO

Para escolher DIRECTV GO basta acessar o site www.DIRECTVGO.com.br. Os usuários devem aceitar os Termos e Condições para iniciar o serviço e ter um cartão de crédito válido no Brasil.

Sobre DIRECTV GO

Com a DIRECTV GO, usuários podem acessar o melhor da programação nacional e internacional ao vivo e on demand, utilizando os aparelhos de sua preferência e comodidade. A DIRECTV GO opera no sistema over the top (OTT) que oferece acesso online a uma variedade de programação em diversos países da América Latina. O conteúdo inclui séries, filmes, esportes, notícias e mais de 90 canais lineares. DIRECTV GO é um serviço oferecido pela Vrio, empresa matriz da Latam Streamco Inc. Mais informações em www.DIRECTVGO.com.br