NVIDIA anuncia as placas GeForce RTX 3060Ti

A NVIDIA está ampliando hoje sua relação de placas GeForce RTX Série 30 com a GeForce RTX 3060 Ti. Trata-se da primeira placa da família RTX 3060, que utiliza a arquitetura Ampere da NVIDIA e faz parte da 2ª geração das NVIDIA RTX.

Com suporte a Ray Tracing e DLSS , a RTX 3060 Ti é mais rápida que a GeForce RTX 2080 SUPER da geração anterior, por exemplo – e oferece, por um preço menor, uma ótima experiência de jogo nas resoluções 1080p e 1440p.

“Uma série de jogos incríveis com suporte a Ray Tracing chegou ou está a caminho neste final de ano, incluindo Cyberpunk 2077 , Call of Duty: Black Ops Cold War , Watch Dogs: Legion e muitos outros”, disse Matt Wuebbling, VP de marketing global GeForce da NVIDIA. “Não existe maneira melhor para desfrutar games com Ray Tracing de ponta ou utilizar softwares de criação e produtividade do que com a GeForce RTX 3060 Ti e as demais placas da RTX Série 30”.

A RTX 3060 Ti suporta o trio de inovações GeForce para games: NVIDIA DLSS (NVIDIA Deep Learning Super Sampling), NVIDIA Reflex e NVIDIA Broadcast . Junto com o Ray Tracing em tempo real, eles são a base da plataforma de jogos GeForce, que traz desempenho e recursos incomparáveis ​​aos games.

NVIDIA DLSS: o presente de IA que os jogadores amam

A Inteligência Artificial está revolucionando os jogos – desde a física e simulação de animação até a renderização em tempo real e recursos de transmissão assistida por IA. Alimentado por processadores dedicados chamados Tensor Cores, o NVIDIA DLSS aumenta as taxas de quadros ao mesmo tempo em que gera imagens de jogos lindas e nítidas. Ele oferece aos jogadores desempenho para maximizar as configurações de Ray Tracing e aumentar as resoluções. O DLSS está disponível em mais de 25 jogos, com novos títulos adicionados a cada mês.

NVIDIA Reflex and Broadcast: A melhor forma de jogar

A tecnologia NVIDIA Reflex reduz a latência do sistema (ou atraso de entrada), tornando os jogos mais responsivos e dando aos jogadores de títulos competitivos multiplayer uma vantagem extra sobre os adversários. Já o NVIDIA Broadcast é um conjunto de aprimoramentos de IA de áudio e vídeo, incluindo fundos virtuais, captura de movimento e remoção avançada de ruído, que os usuários podem aplicar em bate-papos, chamadas do Skype e videoconferências.

Recursos avançados da experiência GeForce

Todas as GPUs NVIDIA GeForce se beneficiam da GeForce Experience , uma ferramenta usada por dezenas de milhões de jogadores para otimizar as configurações do jogo, gravar e fazer upload de gameplays, streams, capturas de tela e baixar e instalar drivers Game Ready. Os recursos mais recentes incluem:

Ajuste automático de GPU com um clique: o GeForce Experience agora oferece suporte ao ajuste de GPU, que pode criar perfis de overclocking automaticamente usando um algoritmo avançado.

o GeForce Experience agora oferece suporte ao ajuste de GPU, que pode criar perfis de overclocking automaticamente usando um algoritmo avançado. Overlay de monitoramento aprimorado: o overlay já robusto do GeForce Experience agora adiciona estatísticas de desempenho, temperaturas e métricas de latência, incluindo estatísticas do NVIDIA Reflex Latency Analyzer.

A GeForce RTX 3060 Ti estará disponível a partir de 2 de dezembro, de fabricantes como ASUS, EVGA, Gainward, Galax, Gigabyte, MSI, PNY e Zotac.