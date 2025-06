Huawei lança no Brasil HUAWEI Watch Fit, para atividades físicas personalizadas

A Huawei anuncia hoje ao mercado brasileiro o lançamento do HUAWEI Watch Fit, seu mais novo relógio inteligente. O produto traz uma superfície retangular arredondada, que incentiva o usuário a explorar novas maneiras de se exercitar por meio de uma variedade de treinamentos animados, modos de treino e recursos de monitoramento de saúde. Ele também oferece um design estiloso e leve, o que o mantém útil dos treinos aos momentos casuais. A partir de 2 de dezembro de 2020, o relógio estará disponível nas cores Graphite Black e Sakura Pink nos principais varejistas parceiros da empresa pelo valor de R﹩ 899,00, inaugurando a nova era de wearables da Huawei e desafiando os consumidores a melhorar seu condicionamento físico enquanto reformulam a visão do seu próprio desempenho e do mundo ao seu redor. Os produtos comercializados nos e-commerces parceiros autorizados possuem garantia de um ano.

“O novo HUAWEI Watch Fit chega para atender a uma demanda de mercado, que encontra os consumidores cada vez mais preocupados com a saúde. Pensando nisso, a Huawei introduz ao mercado brasileiro um relógio inteligente com funções que vão ajudar as pessoas a monitorarem de uma forma ainda mais assertiva seus treinos e o seu bem-estar. Um exemplo disso são as opções de SpO2, que permite o usuário visualizar o nível de oxigenação do sangue, controle do sono e batimentos cardíacos. Outra novidade desse produto é o design e a tela de 1,64″, permitindo que o consumidor assista e reproduza treinos rápidos com animações.” afirma Marcelo Gentil Videira, Diretor de Vendas da Huawei no Brasil.

O HUAWEI Watch Fit é o primeiro relógio esportivo inteligente da Huawei com uma superfície retangular arredondada. Medindo 1,64 polegadas, a grande tela AMOLED HD de proporções perfeitas permite que o consumidor engage com os cursos esportivos animados do relógio e outros recursos exclusivos. Com engastes ultrafinos, o usuário pode utilizar a tela deslumbrante e colorida com o mínimo de distrações.

Nos últimos tempos, muitos consumidores têm experimentado novos tipos de exercício. Seja se esforçando para correr longas distâncias ou em atividades como Ioga e Pilates, as pessoas estão iniciando uma nova jornada para obter uma vida mais saudável e precisam de um companheiro inteligente para guiá-las ao longo do caminho. O novo HUAWEI Watch Fit certamente cumpre essa função, com recursos inteligentes projetados especificamente para ajudar o usuário a se exercitar a qualquer hora e em qualquer lugar.

A personalização não para por aí, já que o HUAWEI Watch Fit oferece mais de 130 opções diferentes de design de apresentação do relógio disponíveis na Watch Face Store da Huawei. Os usuários podem personalizar seus mostradores de relógio com seus próprios álbuns de fotos sincronizados diretamente do smartphone, e podem escolher quais dados serão exibidos de acordo com suas próprias necessidades.

Pesando apenas 21g, o HUAWEI Watch Fit tem uma aparência leve e elegante que combina com qualquer roupa. Entre as opções de cores para a pulseira estão Sakura Pink e Graphite Black. O design respirável da pulseira funciona em conjunto com a bateria de longa duração para garantir que o usuário possa usar o novo Huawei Watch Fit por até 10 dias1.

O HUAWEI Watch Fit é o primeiro smartwatch da Huawei a oferecer um personal trainer digital animado, incluindo 12 tipos de treino e 44 demonstrações de movimentos. Os treinos de condicionamento físico com animação individual oferecem aos usuários práticas personalizadas e gratuitas, sem a necessidade de um smartphone ou qualquer outro dispositivo. Treino de força, exercícios abdominais e outros exercícios podem ajudar os usuários a se exercitar em casa, mesmo que esteja com pressa. Além disso, ‘lembretes de movimento’ lembram os usuários de se manterem ativos, fazendo com que se mexam após três minutos sentados.

A tecnologia de monitoramento de frequência cardíaca TruSeen™ 4.0 proprietária da Huawei permite que o HUAWEI Watch Fit ofereça suporte ao controle inteligente de frequência cardíaca, exibindo a frequência cardíaca do momento em repouso do usuário, além de um infográfico mostrando suas variações nas últimas 24 horas. O relógio também fornece uma função de alerta caso os batimentos estejam anormais, sejam muito altos ou muito baixos.

Os consumidores estão cada vez mais conscientes de seus dados pessoais de saúde. Muitos exigem recursos abrangentes de monitoramento de saúde – e por meio do monitoramento da frequência cardíaca, sono e saturação de oxigênio no sangue (SpO2), o HUAWEI Watch Fit oferece exatamente isso.

Para aqueles que desejam monitorar seu desempenho em detalhes, o HUAWEI Watch Fit oferece suporte a 96 modos de treino com rastreamento avançado de dados; 11 tipos de treino profissional que abrangem os modelos de exercícios mais populares, como corrida, caminhada, ciclismo, natação e muito mais. Há outros 85 modos de treino, incluindo treinamento físico, dança, jogos com bola, esportes aquáticos, esportes de inverno e esportes radicais, o que garante que os consumidores sejam atendidos, independentemente do nicho de seus esportes preferidos. Os usuários podem selecionar facilmente seus modos de treino favoritos para registrar seu desempenho, com os sensores inteligentes detectando frequência cardíaca, calorias gastas, tempo de exercício e outros dados.

O HUAWEI TruSleep™ 2.0 oferece monitoramento de estágios de sono, monitoramento da frequência cardíaca em tempo real, qualidade da respiração durante o sono, além de análise de big data no novo relógio. O HUAWEI Watch Fit reconhece de forma inteligente quando o usuário adormece e acorda, usando esses dados para apresentar uma análise abrangente do sono que mostra as diferentes fases, como sono leve e profundo, REM e vigília. Aproveitando a tecnologia de IA da Huawei, ele pode identificar com precisão seis problemas típicos de sono, como dificuldade para adormecer, sono leve, inquietação, despertar cedo, muitos sonhos e um horário irregular de trabalho e descanso. Usando esses dados e análises, o relógio fornece centenas de sugestões de melhoria e serviços personalizados. Combinado com a bateria de longa duração, isso significa que o usuário pode monitorar todas as noites para melhorar sua saúde.

Completando os abrangentes recursos de monitoramento da saúde, o de SpO2, nível de estresse e o gerenciamento do ciclo menstrual garantem que o usuário tenha todos os dados de que precisa para ter a mente tranquila. O SpO2 ajuda a controlar a saturação de oxigênio no sangue, enquanto o do nível de estresse oferece exercícios respiratórios para ajudar a relaxar, e o gerenciamento do ciclo menstrual ajuda as usuárias a compreenderem com precisão seu estado físico e prever seu ciclo menstrual.