Philco anuncia smartphone com câmera tripla e processador Octa-Core

Depois de entrar com tudo no mercado de celulares, a Philco apresenta mais um lançamento: o Smartphone HIT P10 com câmera tripla, memória interna de 128GB e expansiva para até 256GB, processador Octa-Core A55 e bateria de 4000 mAh. Parte da linha HIT, o celular oferece uma performance muito mais rápida com recursos avançados que facilitam as tarefas do dia a dia. Além disso, o aparelho está disponível em cores para todos os gostos: Space Gray e Dourado.

Principal lançamento da categoria no ano, o smartphone possui câmera traseira tripla de 13 MP (wide), 5 MP (ultra wide) e 2 MP (profundidade), que permite o ajuste da profundidade de campo da imagem, desfocando o fundo antes do clique, além de melhor captação de luz nas fotos. Para aqueles que não abrem mão de uma boa selfie, a câmera frontal conta com 8MP e é perfeita para as fotos mais populares do momento. E para conferir os cliques, a Tela Infinita Drop Notch IPS HD+ de 6.2 polegadas traz cores vivas e alta definição em qualquer ângulo.

Além disso, a bateria de 4000 mAh, uma das mais potentes da categoria, permite longa duração ao dia, seja para jogos, filmes, fotos, produção, compartilhamento ou consumo de conteúdo. E não para por aí, com as novidades, o processador Octa-Core A55 junto com o sistema operacional Android 10 asseguram um desempenho ainda melhor do smartphone com a memória RAM de 4GB, memória interna de 128GB e expansiva até 128GB, totalizando até 256GB para usar como quiser.