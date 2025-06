LG lança fone de ouvido sem fio com tecnologia meridian e sistema de autolimpeza

A LG Electronics se uniu à Meridian para criar o fone de ouvido sem fio TONE Free FN6, agora disponível no Brasil. A parceria tecnológica resulta em um produto que consegue reunir áudio de alta qualidade a um design moderno e compacto, que promove o bem-estar e facilita o dia a dia das pessoas.

Os chamados “earbuds” vêm com a tecnologia de Processamento Espacial de Fone de Ouvido (HSP), que simula a experiência de ouvir alto-falantes reais, oferecendo clareza pura para os vocais que somados aos graves poderosos, originados do driver de 6mm, proporcionam um som inexplicável para todos os tipos de músicas.

Pensando na saúde do usuário, o case de recarga conta, ainda, com o sistema de desinfecção UVNano, tecnologia que elimina até 99,9% das bactérias presentes por meio de luz ultravioleta, enquanto carrega os fones.

O novo LG TONE Free FN6 também conta com o modo Som Ambiente, permitindo que o som do ambiente externo fique mais nítido para uma conversa rápida, atravessar a rua ou até mesmo ter mais segurança no dia a dia. Além disso, possui 1 microfone na parte inferior e outro na parte superior das hastes dos fones, os microfones duplos de alto desempenho amplificam a voz e, junto ao sistema de cancelamento de eco, proporcionam máxima clareza durante as ligações.

“Além da incrível experiência sonora proporcionada pela tecnologia Meridian, o TONE Free também se atenta à conveniência. A construção do fone sem fio é voltada para o conforto, praticidade e adaptação às diversas situações do dia a dia dos consumidores, tanto para aquelas que precisam de mais concentração durante o trabalho, quanto para aquelas de descontração com qualidade sonora’’ explica Ramiro Neto, gerente de produto da área de Áudio e Vídeo da LG do Brasil.

Exemplo disto é o design elegante e discreto dos fones, concebido para se adaptar aos diversos momentos e visuais da rotina, do casual ao empresarial. Equilibrados, se encaixam perfeitamente nos ouvidos, além de serem hipoalergênicos, com revestimento de géis macios e silicone não-tóxico, que os tornam muito seguros para o uso diário, inclusive para atividades físicas, já que são resistentes ao suor e à chuva.

A bateria robusta e de longa duração permite a reprodução de músicas por até 6 horas sem parar. Visando a praticidade, o estojo, que dispõe de 12 horas de bateria, também possibilita o carregamento sem fio. Ou seja, é possível aproveitar até 18 horas de som com qualidade superior. E ainda, com os novos recursos de Fast Charging e Wireless Charging, você pode obter uma hora de reprodução de suas músicas com apenas 5 minutos de carregamento com ou sem fio.

Quanto à conectividade, o FN6 identifica quando foi colocado na orelha e se emparelha imediatamente – e pausa a música quando retirado. Além disso, por meio do aplicativo Tone Free* é possível localizar os fones ausentes com facilidade, controlar as músicas e muito mais.

* Disponível para celulares Android e iOS.

Os fones TONE Free FN6 já estão disponíveis nas cores Preto Elegante e Branco Moderno.

Preço sugerido – R﹩1.199,00