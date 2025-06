Com foco em Python, Samsung Ocean inicia última onda de cursos online e gratuitos do ano

A partir de 7 de dezembro, ocorrerá a última onda de 2020 de cursos online e gratuitos do Samsung Ocean, programa de inovação e capacitação tecnológica. Entre cursos, palestras e oficinas, serão 20 atividades distribuídas em dez dias, com uma programação que dará destaque a Python, entre outros temas. As inscrições podem ser feitas pelo site https://www.oceanbrasil.com ou via aplicativo do Samsung Ocean, disponível para download na Play Store.

Nesta nona onda de 2020, um dos principais focos é Python, linguagem de programação que virou tendência e, por isso, será tema de dez atividades no mês. Mas também serão temas as tecnologias NodeJS e Express, CSS e HTML, Pandas, Frontend Web, Android, Jogos Digitais, MongoDB e Glide.

“Com a missão de capacitar profissionais por meio de cursos online e gratuitos, o Ocean mantém sua característica de estar atualizado às demandas do mercado de trabalho ao ter Python como foco, com atividades que abordam essa tendência mundial de diferentes formas, como laboratórios com o software Pandas, na visualização de dados ou na programação para web, abordando CSS e HTML. A Samsung tem inovação em seu DNA e contribui diretamente para o desenvolvimento da tecnologia no país ao dar ferramentas para estudantes, desenvolvedores e empreendedores transformarem ideias em novas soluções”, afirma Eduardo Conejo, Gerente Sênior de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung.

A Samsung se adaptou à nova realidade ao tornar cursos que eram ministrados presencialmente, nas sedes de Manaus e São Paulo, em online. No formato online, foram unificados os conteúdos regionais, ampliando a oferta para todo o território brasileiro. Desta forma, qualquer pessoa com acesso à internet pode se inscrever e aprender sobre tecnologia e inovação.

Os cursos são ministrados por professores da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e parceiros, e dão direito a certificados de participação.

Confira a programação dos cursos e atividades confirmados, no horário de Brasília:

7/12

13h – Introdução ao Frontend Web com React

8/12

13h – Laboratório de Frontend Web com React

18h – Android: Laboratório

9/12

10h – Ciência de Dados: Laboratório com Pandas e Python IAR201 (TURMA 1) (PARTE ÚNICA)

13h30 – Introdução ao Backend com NodeJs e Express

10/12

10h – Ciência de Dados: Laboratório com Pandas e Python IAR201 (TURMA 2) (PARTE ÚNICA)

14h – Programando para web com Python, CSS e HTML (Parte 1)

11/12

14h – Programando para web com Python, CSS e HTML (Parte 2)

17h – G1 – Jogos Digitais: Introdução

14/12

10h – Ciência de Dados: Visualização de Dados com Python IAR202 (TURMA 1) (PARTE 1)

13h – Laboratório de Backend com NodeJs e Express

15h – Ciência de Dados: Visualização de Dados com Python IAR202 (TURMA 2) (PARTE 1)

15/12

13h – Laboratório de Banco de Dados com MongoDB

18h – Android: WebServices com Retrofit e Imagens com Glide

16/12

10h – Ciência de Dados: Visualização de Dados com Python IAR202 (TURMA 1) (PARTE 2)

13h – Integrando os serviços de backend na nuvem

15h – Ciência de Dados: Visualização de Dados com Python IAR202 (TURMA 2) (PARTE 2)

17/12

19h – Introdução à Previsão de Séries Temporais

18/12

10h – Ciência de Dados: Visualização de Dados com Python IAR202 (TURMA 1) (PARTE 3)

15h – Ciência de Dados: Visualização de Dados com Python IAR202 (TURMA 2) (PARTE 3)

Acesse o conteúdo na Samsung Newsroom Brasil: https://news.samsung.com/br/com-foco-em-python-samsung-ocean-inicia-ultima-onda-de-cursos-online-e-gratuitos-do-ano

IOT Week

Além da onda de cursos, será realizada, entre 30 de novembro e 3 de dezembro, a Samsung a Intelligence of Things Week (IOT Week), com palestra e workshops gratuitos e online promovidos pelo Ocean em parceria com a USP e a UEA. Todas as atividades têm como foco Inteligência Artificial, Internet das Coisas e Tecnologias Digitais, com abordagem voltada para tendências do mercado. As inscrições podem ser feitas pelo site . As vagas são limitadas.

Sobre o Samsung Ocean

O Samsung Ocean é uma iniciativa da Samsung no Brasil que oferece capacitação tecnológica à comunidade e fomenta a criação de empresas de base tecnológica (startups). Com instalações modernas, o programa oferece gratuitamente treinamentos técnicos combinados com temas relacionados à usabilidade e ao empreendedorismo, além do contato com especialistas da empresa e do mercado. Mais de 82 mil pessoas já passaram pelo Samsung Ocean e cerca de 3.600 sessões de treinamentos, workshops e eventos foram realizados pela iniciativa.