realme “Race” usa o Snapdragon 888 5G da Qualcomm

No Qualcomm Snapdragon Tech Summit Digital 2020, a realme anuncia que será um dos primeiros fabricantes a lançar um smartphone feito pela Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G. O novo carro-chefe da realme é apelidado de “Race”, equipado com Snapdragon 888, e seu codinome “Race” mostra que virá com alta velocidade e alto desempenho.

O CEO da realme, Sky Li, disse em seu discurso em vídeo no Snapdragon Tech Summit Digital 2020 que a Qualcomm Technologies sempre foi um dos parceiros mais importantes da realme. A realme já iniciou o desenvolvimento do “Race” há alguns meses, e irá mais uma vez entregar um produto que irá superar as expectativas dos usuários em todo o mundo.

A realme, a marca de smartphone de crescimento mais rápido do mundo, trabalha em estreita colaboração com a Qualcomm Technologies desde sua criação para levar dezenas de smartphones poderosos de alta qualidade a consumidores em todo o mundo, da era 4G à era 5G. Em 2020, a realme foi um dos primeiros fabricantes a usar as plataformas móveis 5G Qualcomm Snapdragon 865 e 765G. O realme X50 Pro 5G com Snapdragon 865 e o realme X50 5G com Snapdragon 765G foram amplamente reconhecidos pelos mercados em todo o mundo.

A plataforma móvel Snapdragon 8XX 5G, com seu poderoso desempenho e os melhores recursos 5G, expandiu novas possibilidades para o desenvolvimento do novo carro-chefe da Realme “Race”, especialmente em termos de jogos, vídeo e recursos de comunicação, levando a experiência do usuário a um novo nível e se tornando o poderoso motor do novo carro-chefe da Realme. No caminho de “Dare to Leap”, a realme trabalhará com a Qualcomm Technologies para superar as expectativas e trazer uma nova experiência de desempenho extremo 5G para jovens usuários em todo o mundo!

Para obter mais informações, visite www.realme.com.