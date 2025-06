Lançamentos de dezembro: Cyberpunk 2077, Immortals Fenyx Rising e mais

Cyberpunk 2077 finalmente está chegando, marcando o fim de uma espera de quase sete anos por um dos títulos mais aguardados da história dos videogames. E o blockbuster da CD Projekt Red tem a sua versão definitiva no PC com uma placa GeForce, única plataforma a contar com Ray Tracing já no lançamento.

O mês também traz a exploração em um mundo aberto baseado na mitologia grega de Immortals Fenyx Rising, batalhas em turnos da máfia dos anos de proibição de Empire of Sin e a ação “soulslike” de Chronos: Before The Ashes.

Confira a lista de lançamentos do mês para PC e as configurações recomendadas para rodá-los segundo Alexandre Ziebert, gerente de marketing técnico da NVIDIA na América Latina. Vale lembrar que as configurações sugeridas pela NVIDIA podem diferir daquelas anunciadas pelos distribuidores por citarmos os hardwares mais atuais disponíveis no mercado.

Chronos: Before The Ashes – 1º de dezembro

Configuração recomendada pela NVIDIA: Placa de Vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 Super, Processador AMD FX-8320 (3,5 GHz) ou Intel i5-4690K (3,5 GHz), 8GB de RAM e 8GB de espaço em disco.

Um game atmosférico no estilo “souls” com uma mecânica única de envelhecimento, na qual cada morte significa um ano passado na vida do personagem. Comece a explorar um labirinto como um jovem ágil, e dependa mais da sua sabedoria e magia com o passar dos anos.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=5UCKZIcehSQ

Empire of Sin – 1º de dezembro

Configuração recomendada pela NVIDIA: Placa de Vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 Super, Processador Intel Core i5-4460 ou AMD Ryzen 5 3400G, 8GB de RAM e 10GB de espaço em disco.

Jogo de estratégia que permite encarnar o Al Capone que existe em você, conforme domina o submundo da Chicago dos anos 1920 em um gameplay que combina aspectos de RPG com combate tático por turnos ao estilo de X-COM.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=qNLsLa8pW-E

Immortals Fenyx Rising – 3 de dezembro

Configuração recomendada pela NVIDIA: Placa de Vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 Super, Processador Intel Core i7-6700 ou AMD Ryzen 7 1700, 8GB de RAM e 28GB de espaço em disco.

Novo game da Ubisoft no qual você encarna um Fenyx com a missão de salvar os deuses gregos da ameaça dos Titãs. O jogo traz ação com diversas armas, habilidades e um rico mundo aberto baseado na mitologia.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=U4zb1yiFlQo

Cyberpunk 2077 – 10 de dezembro

Configuração recomendada pela NVIDIA: Placa de Vídeo NVIDIA GeForce RTX 2060, Processador Intel Core i7 4790 ou AMD Ryzen 3 3200G, 16GB de RAM e 70GB de espaço em disco.

Os jogadores finalmente vão poder explorar a Night City de Cyberpunk 2077 com Ray Tracing já no lançamento a partir de uma GeForce RTX 2060, com resolução 1080p. A placa recomendada oficialmente para uma experiência RTX ON é a RTX 3070, que roda o game com gráficos no “ultra” e resolução 1440p. Sem Ray Tracing ativado, o jogo já funciona com gráficos em “alta” e 1080p em uma GTX 1660 SUPER.