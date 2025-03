Google lança Play Pass no Brasil

A partir desta semana, as pessoas que usam o Google Play no Brasil para baixar jogos e aplicativos para os seus smartphones poderão contratar o Play Pass, o serviço de assinaturas do Google Play que oferece acesso a mais de 650 jogos e aplicativos pagos na plataforma. Por R$9,90 mensais ou R$89,99 por ano, o Play Pass permite navegar gratuitamente nos apps e jogos inclusos no serviço, sem anúncios nem a necessidade de pagamentos adicionais.

O pacote inclui games e apps criados por desenvolvedores brasileiros, como Sudoku e Crossword Puzzle Free, além de games internacionais, como Terraria, Monument Valley, Risk, Star Wars: Knights of the Old Republic. Outros games e apps menos conhecidos pelo público também farão parte do serviço, com objetivo de incentivar os usuários a ver e aproveitar novidades que surgem todos os dias na plataforma.

Para facilitar a busca e ajudar na hora de explorar novos apps, será incluída a aba Play Pass, que ficará disponível aos assinantes logo ao abrir o Google Play. Todos os apps e games que estão nesta nova homepage ou que aparecem na Play Store com a “etiqueta” do Play Pass ficam inteiramente disponíveis para assinantes.

O Play Pass foi lançado pela primeira vez em setembro de 2019, nos Estados Unidos. Hoje, além do Brasil, o serviço está sendo disponibilizado no Chile, Colômbia, México e Peru. Ao todo, mais de 40 países ao redor do mundo já contam com o Play Pass.

Compartilhamento

As pessoas também poderão iniciar sua jornada com o Play Pass por meio de um teste gratuito, válido por 10 dias. Cada assinatura do Play Passa dá acesso a até 6 pessoas, cada uma com direito a um acesso individual ao Play Pass.

Para contratar um dos planos, basta abrir o aplicativo da Play Store, clicar no menu no alto, à esquerda, e procurar “Play Pass”. É possível encontrar outras informações sobre o produto no blog do Google, neste link.