Motorola lança o moto g 5G e moto g9 power no Brasil

A Motorola conhece o segmento intermediário de smartphones como ninguém e vem revolucionando a categoria com a família moto g ano após ano desde 2013. Agora, a marca volta a inovar e superar todas as expectativas dos consumidores com o anúncio de dois novos dispositivos que chegam para completar o portfólio da familia moto g em 2020: moto g 5G e moto g9 power.

Além de ter sido a primeira a lançar um smartphone 5G no Brasil, a Motorola agora se consolida com o maior portfólio dessa tecnologia no País com a chegada do moto g 5G. Este é o quarto smartphone compatível com a tecnologia1 lançado pela empresa desde julho. O moto g 5G é também o primeiro aparelho do País equipado com o chipset Qualcomm® Snapdragon™ 750G 5G, com uma incrível experiência para jogos e muito mais potência em todas as atividades.

Já o moto g9 power vem com a maior bateria de um smartphone já lançado pela Motorola no mercado brasileiro: 6000 mAh, garantindo até 60 horas2 de uso com uma única carga completa. Com estes lançamentos, a Motorola entrega smartphones de última geração equipados também com sistemas de câmeras, performance e tecnologia de tela impressionantes. E segue firme com seu compromisso de levar inovação e aparelhos com características premium para cada vez mais consumidores.

Apresentando o moto g 5G:

Com a ampliação da cobertura das redes 5G1 pelas operadoras no País, a oferta de smartphones com essa tecnologia se torna cada vez mais relevante. E o moto g 5G chega justamente para atender essa necessidade.

O moto g 5G também estabelece um novo padrão para câmeras, baterias e telas. Com ele, é possível baixar filmes em segundos, participar de jogos on-line sem lag e fazer vídeo-chamadas de altíssima qualidade. Impulsionado por IA (Inteligência Artificial) e otimizado para as tarefas mais exigentes, a Plataforma Móvel Qualcomm® Snapdragon™ 750G 5G permite uma experiência de jogos ainda mais imersiva.

O processador Qualcomm® Snapdragon™ 750G 5G também acelera o desempenho, com 20% de melhora na CPU e 10% na GPU em relação à geração anterior3. Isso significa jogos por streaming com qualidade de PC na palma da sua mão, além de gráficos realistas que carregam na hora e de um smartphone potente e confiável que nunca deixa você na mão.

Toda a potência 5G e a tecnologia de imagens do moto g 5G requerem uma bateria que acompanhe a vida do usuário. A bateria de 5000 mAh oferece até dois dias de uso2 com uma única carga completa e, com o processador Snapdragon 750G 5G, o gerenciamento de energia é ainda mais eficiente. O TurboPower™ garante horas de energia com apenas alguns minutos de carga para acompanhar sua rotina.

O sistema de câmera tripla do moto g 5G vem com tecnologia de imagem que entrega fotografias incrivelmente nítidas em qualquer ambiente de luminosidade. O sensor principal de 48 MP4 com tecnologia Quad Pixel faz com que cada cena brilhe, enquanto a lente ultra-wide de 118º captura exatamente o que seus olhos veem, enquadrando 4 vezes mais5 em comparação com as lentes padrão. Uma câmera Macro dedicada oferece 5x mais detalhes de objeto que uma lente normal. E a câmera selfie de 16 MP com tecnologia Quad Pixel captura fotos perfeitas, mesmo em ambientes com pouca luz.

A tela Max Vision FHD+ de 6,7” do moto g 5G é impressionante, garantindo a melhor visualização de conteúdo com tecnologia HDR10, que entrega cores com brilho e contraste. Além disso, a relação 20:9 possibilita um design moderno e elegante.

Sua memória RAM de 6 GB torna possível manter vários aplicativos abertos ao mesmo tempo e alternar entre eles com grande facilidade. Com memória interna de 128 GB6 e 1 TB de armazenamento expansível7 utilizando a entrada de cartão microSD, é possível que o usuário leve consigo todo o seu conteúdo. E, como o moto g 5G usa armazenamento Universal Flash Storage, o tempo de resposta também é ultraveloz. Suas fotos também têm lugar garantido na nuvem, incluindo armazenamento ilimitado de alta qualidade do Google Fotos.

Apresentando o moto g9 power:

Você quer ainda mais bateria? Agora você tem: o moto g9 power chega mais uma vez para liderar o segmento intermediário com uma bateria de 6000 mAh, que dura até 60 horas2 com uma única carga completa, sem necessidade de power bank ou de sair correndo atrás de uma tomada. Agora é possível permanecer conectado durante mais tempo para fazer chamadas de vídeo, assistir a mais programas e viajar sem precisar se preocupar com a carga da bateria.

Pela primeira vez na versão power da família moto g, a Motorola adicionou uma câmera com sensor principal de 64 MP que entrega clareza e fidelidade de cores excepcionais. Quando a luz não estiver favorável à foto, a tecnologia Quad Pixel garante 4x mais sensibilidade à luz. As fotos do dia a dia ganham um toque profissional com o sensor de profundidade. E, se preferir, mude para o modo Night Vision na câmera frontal ou traseira para destacar mais detalhes em ambientes escuros.

Com a câmera Macro dedicada, você chega 4 vezes mais perto e captura todos os detalhes que as lentes padrão. Aproxime-se até 2,5 cm para mostrar a delicadeza das flores ou a precisão de um relógio. A câmera selfie frontal de 16 MP com tecnologia Quad Pixel garantirá selfies perfeitas para o Instagram, de dia ou de noite.

Graças à enorme tela Max Vision HD+ de 6,8”, que proporciona uma super experiência imersiva, seus conteúdos favoritos serão vistos com muito mais vida. A plataforma Snapdragon mobile™ do moto g9 power garante um desempenho rápido e fluído. E com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno6, sobra espaço para múltiplas tarefas, alternando entre filmes, músicas, apps e jogos favoritos.

Inovações ainda mais úteis

A Motorola foca em recursos de hardware e software que tornam sua experiência com o celular ainda mais fácil e divertida. O aplicativo de câmera foi redesenhado, deixando as funções ainda mais fáceis de acessar na parte inferior da tela e tornando o momento da fotografia mais intuitivo. Entre os novos recursos presentes no moto g 5G e moto g9 power estão o vídeo spot color, que permite selecionar determinadas cores e deixar o restante da imagem em preto e branco. O moto g 5G tem outro diferencial da câmera frontal: o vídeo com modo beauty, que suaviza a pele do rosto automaticamente.

As duas novas versões da família moto g contam ainda com o botão Google Assistente dedicado na lateral do dispositivo, que permite encontrar respostas rapidamente e fazer quase tudo usando comandos de voz. Os lançamentos também não possuem camadas extras de software ou aplicativos duplicados – apenas o Android™ 10 puro da Motorola.

O moto g 5G e o moto g9 power possuem também o My UX, que inclui todas as Experiências Moto que os usuários Motorola conhecem e adoram, assim como uma variedade de recursos customizáveis que permitem acessar rapidamente músicas, vídeos e jogos com configurações personalizáveis e controles avançados. É possível criar seus próprios temas, escolhendo fontes, cores e formas de ícones únicas, deixando o aparelho totalmente personalizado.

ilumine a noite com o novo moto e7

Com o novo moto e7, é possível ter um sistema de câmera dupla que proporciona resultados impressionantes por um preço mais acessível. Além disso, o moto e7 também entrega excelentes recursos de tela, com duração de bateria e desempenho, proporcionando uma experiência móvel completa.

Com sensor principal de 48 MP4 no moto e7 a Motorola traz a qualidade de imagem jamais vista nesta faixa de preço. A tecnologia Quad Pixel proporciona 4x mais sensibilidade à luz para um melhor desempenho em situações de pouca luminosidade. Tire fotos e selfies nítidas e vibrantes com clareza surpreendente e mais fidelidade nas cores – até mesmo à noite. Além disso, o sensor Macro dedicado aproxima 2,5x mais o objeto para close-ups incríveis. É perfeito para fotos de flores, borboletas ou mesmo detalhes minúsculos.

A tela Max Vision HD+ de 6,5″ oferece a melhor experiência de visualização para a família moto e, com uma relação 20:9, que permite ver mais, jogar mais e se divertir mais. Sua bateria de 4000 mAh de longa duração permite trabalhar e jogar por até 36 horas sem se preocupar em recarregar2 o aparelho.

O processador octa-core de 2,0 GHz permite acessar os aplicativos favoritos rapidamente e jogar com fluidez, além de oferecer melhor eficiência no gerenciamento de energia graças à tecnologia HyperEngine.

O sensor de impressão digital localizado discretamente dentro do logotipo na traseira do aparelho permite desbloqueá-lo com apenas um toque. Além disso, o botão Google Assistente dedicado na lateral do dispositivo ajuda a encontrar respostas rapidamente usando apenas comandos de voz.

O moto e7 também oferece a versão mais pura do sistema operacional Android, sem camadas extras de software desnecessárias ou aplicativos duplicados – apenas o Android™ 10 puro da Motorola.

DISPONIBILIDADE

O moto g9 power está disponível a partir de hoje no Brasil por R$ 1.899, incluindo canais próprios, operadoras e principais varejistas do País, em duas cores: verde pacífico e purple. O moto g 5G chega ao Brasil nos próximos dias, nas cores preto prisma e prata prisma, por R$ 2.799. O moto e7 também chega ao mercado nos próximos dias em duas configurações de memória: 2/32 GB por R$ 1.199, nas cores cinza metálico e aquamarine. E na versão 4/64 GB por R$ 1.299, disponível em cinza metálico e cobre.

AVISOS LEGAIS

Certas características, funcionalidades e especificações de produto podem depender de rede e estão sujeitas a termos, condições e taxas adicionais. Todas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. MOTOROLA, o Logotipo Estilizado M, Moto e a família MOTO de marcas são marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. Qualcomm Snapdragon é um produto da Qualcomm Technologies, Inc. e/ou suas subsidiárias. Qualcomm e Snapdragon são marcas de Qualcomm Incorporated, registradas nos Estados Unidos e em outros países. GOOGLE e Android são marcas registradas de Google LLC. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos titulares. ©2020 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

1 Aparelho compatível com a tecnologia 5G das operadoras Claro, Vivo e Oi nas frequências descritas na página do produto. Requer SIM (chip) com serviço 5G habilitado. Consulte as operadoras sobre planos de serviço, prazos e disponibilidade da tecnologia 5G. O moto g 5G também funcionará nas futuras frequências da tecnologia 5G que serão implementadas no País.

2 Todas as informações referentes à duração da bateria são estimativas e se baseiam em um usuário regular testado em um perfil de uso misto, que inclui tempo de uso e de espera, em condições ótimas de rede. O desempenho real da bateria pode variar e depende de muitos fatores, como intensidade do sinal, configurações do dispositivo e da rede, temperatura, condição da bateria e padrões de uso.

3 A CPU Kryo 570 inova na arquitetura para uma melhoria de mais de 20% em relação à versão anterior. A tecnologia Qualcomm AI Engine de 5ª geração inclui toda a velocidade do Qualcomm® Hexagon™ Tensor Accelerator, com mais de 4 TOPS. É um aumento de até 20% em relação à geração anterior, Qualcomm® Snapdragon™ 730G.

4 O sensor de 48 MP combina 4 pixels em 1 único pixel maior para uma foto com resolução de 12 MP.

5 Baseado na comparação computacional de medidas de comprimento, largura e diagonal do quadro para proporções de 4:3 e 16:9 com lentes ultra-wide (117⁰ FOV) e regulares (78⁰ FOV).

6 O armazenamento total indicado, também conhecida como memória ROM, corresponde à capacidade física total (bruta) do circuito de memória existente no dispositivo. O armazenamento interno disponível para o usuário, de maneira similar a outros equipamentos como computadores, é inferior à capacidade física total devido a diversos fatores como formatação (organização da estrutura lógica do componente para uso pelo sistema operacional), espaço ocupado pelo sistema operacional é necessário para funcionamento do smartphone, aplicativos, conteúdos, dados instalados, bem como espaço reservado necessário para atualizações do sistema operacional. A capacidade aproximada disponível para o usuário no aparelho comercializado (antes da sua configuração pelo usuário) pode ser encontrada nas especificações detalhadas disponíveis na página específica do produto que pode ser encontrada em www.motorola.com.br.

7 Compatível com cartão microSD de até 1 TB, vendido separadamente. É possível que você não consiga mover conteúdo com restrições DRM para o cartão.