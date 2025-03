ASUS anuncia ZenFone 7 no Brasil

A ASUS anunciou, no Brasil, o esperado ZenFone 7, o smartphone mais poderoso de todos os tempos da família ZenFone. O produto apresenta a primeira Câmera Flip com três câmeras do mundo, que eleva a fotografia e a videografia do smartphone a patamares sem precedentes.

O ZenFone 7 estreia a evolução da Câmera Flip, com um sistema triplo de câmera frontal e traseira, que inclui uma principal grande-angular com sensor Sony IMX686 de 64 MP, uma ultrawide angular com sensor Sony IMX363 e uma telefoto. O smartphone pode gravar vídeos em até 8K e incluir recursos de gravação de nível profissional, como HyperSteady, Wind Filter e Mic Focus.

A tela AMOLED NanoEdge de 6,67 polegadas, totalmente sem bordas, de 90 Hz/1 ms, tem precisão de cor Delta E<1, que proporciona visuais ultrassuaves e impressionante fidelidade de cores. Além disso, traz proteção Gorilla Glass 6. A bateria de 5.000mAh de longa duração proporciona até dois dias de uso contínuo, enquanto o Qualcomm® Quick Charge™ oferece velocidades rápidas de carregamento. A ZenUI 7 foi otimizada para fornecer o essencial para uma experiência direta e intuitiva. Já a Smart Key foi realocada para o lado e integrada com o botão liga/desliga e com o sensor de impressão digital para desbloqueio e atalhos que facilitam o uso.

O ZenFone 7 é equipado com a plataforma móvel Qualcomm Snapdragon™ 865 5G com 6GB de RAM LPDDR5 e 128 GB UFS 3.1 ROM. Seu sistema de câmera tripla garante desempenho dinâmico e exibição impressionante em toda a tela. O produto oferece o auge da tecnologia e eleva a barra para smartphones emblemáticos em 2020.

Nova versão da Câmera Flip

O ZenFone 7 traz de volta a Câmera Flip, um módulo giratório motorizado, com um sistema evoluído de três câmeras, que oferece os mesmos recursos de alta resolução, esteja o módulo voltado para a frente ou para trás. A câmera principal é uma grande-angular de alta resolução Sony IMX686 64 MP, com tecnologia Quad Bayer e sensibilidade à luz, aprimorada para fotos impressionantes, seja durante o dia ou à noite. Uma câmera secundária de ângulo ultra-wide é alimentada por um sensor Sony IMX363, com autofoco de detecção de fase de pixel duplo, que mantém um foco ultranítido, para suportar fotografias macro de até 4cm para fotos de close-up, incrivelmente detalhadas. A terceira câmera é uma telefoto, que permite zoom óptico de 3X e transições perfeitas entre câmeras durante a gravação.

A câmera grande-angular oferece gravação de vídeo de 8K 30 fps, líder do setor, com estabilização de imagem eletrônica. Já a câmera ultra-wide angular possibilita gravação de 4K 60 fps, que permite aos usuários capturar cada momento, com detalhes e nitidez de alta qualidade. O ZenFone 7 chega trazendo, também, novos recursos de vídeo, incluindo HyperSteady, Free Zoom e modo de vídeo Pro que garantem toque profissional. Com três microfones, grava áudios de alta qualidade durante a filmagem, que podem, ainda, ser otimizados com funções como HyperSteady, Wind Filter, Mic Focus e Acoustic Focus (que focam e isolam os sons dos objetos selecionados).

A mais recente versão da Câmera Flip oferece recursos novos e atualizados, como a captura de ângulo que a ajusta, rapidamente, para uma das três posições personalizáveis, por meio da interface da câmera. Os usuários podem definir essas posições de acordo com seus ângulos favoritos. Vários recursos populares da geração anterior foram mantidos ou atualizados. O Panorama Automático pode, agora, usar a câmera de ângulo ultra-wide para fotos panorâmicas imersivas, enquanto que o Motion Tracking 2.0 rastreia, automaticamente, o ponto focal e aumenta o zoom para sempre mantê-lo no centro do quadro.

O módulo Câmera Flip é construído em metal líquido e é acionado por um motor mais simples e mais poderoso. Um sensor de ângulo foi adicionado para um controle mais preciso do ângulo de rotação, para garantir que a Câmera Flip esteja sempre ajustada em uma posição segura e, ainda, para registrar as três posições de disparo de ângulos rápidos favoritas do usuário. Um sensor G detecta se o telefone está caindo e retrai automaticamente a Câmera Flip para uma posição segura.

Experiência de gravação de vídeo como em nenhum outro

O ZenFone 7 oferece vídeo de alta resolução de 8K 30 fps com estabilização de imagem eletrônica (EIS) e gravação de ângulo ultra-amplo de até 4K UHD. Com ajuste automático do brilho e exposição para trazer todos os detalhes e cores, quer você esteja gravando cenas noturnas ou sob a luz do sol. Onde quer que esteja, você pode registrar facilmente cada momento precioso como um profissional.

HyperSteady

Ative o modo HyperSteady para obter os vídeos mais suaves de todos os tempos, independentemente do quão movimentada seja a cena.

Free Zoom

O incrível recurso Free Zoom permite que você aplique zoom suavemente em qualquer parte do vídeo, não apenas no centro, para dar aos seus vídeos uma sensação extraordinária de cinema.

Wind Filter

Um algoritmo especial de detecção de vento filtra automaticamente o ruído do vento para garantir que cada palavra e som sejam gravados com uma qualidade cristalina.

Mic Focus

O foco do microfone segue automaticamente o zoom da câmera para aumentar o som do assunto ampliado.

Experiência única com a câmera frontal

Usar exatamente a mesma câmera como frontal e traseira oferece a melhor experiência de câmera frontal, desde selfies de alta resolução e ultrawide a vídeos de selfies estáveis. É um design único com possibilidades infinitas.

Vídeo frontal em alta resolução

Entre em uma nova era de diversão com a câmera frontal, com vídeos selfies em até 8K e vídeo ultrawide em resolução 4K UHD.

Vídeo Frontal com HyperSteady

Ative o modo HyperSteady para os vídeos mais suaves de todos os tempos, independentemente do quão movimentada seja a cena.

Melhor qualidade de áudio

Os microfones triplos do ZenFone 7 oferecem o melhor desempenho de captura de áudio para todos os seus vídeos. O recurso Acoustic Focus no modo de vídeo Pro permite que você escolha a direção do som que deseja gravar – eliminando ruídos indesejados e focando nos sons mais importantes!

Desempenho de última geração, bateria extraordinária

O ZenFone 7 apresenta a plataforma móvel Snapdragon 865 5G, com 6 GB LPDDR5 RAM e 128 GB UFS 3.1 ROM. O smartphone tem uma bateria extraordinária de 5.000 mAh que fornece até dois dias de vida útil e suporta Quick Charge para carregamento rápido. Um novo sistema de cuidados oferece configurações que evitam o consumo excessivo, além de funções de economia de energia que protegem a vida útil da bateria.

Exibição em tela inteira

O ZenFone 7 proporciona uma experiência incomparável de visualização. A tela AMOLED NanoEdge de 6,67 polegadas, totalmente sem bordas, não tem entalhes e sua fixação é quase invisível. Apresenta uma taxa de atualização de 90 Hz e tempo de resposta de 1ms para visuais fluidos e envolventes. A tela tem precisão de cor Delta-E<1, gama de cores DCI-P3 de nível cinematográfico de 110% e suporte HDR10+ para cores e detalhes realistas. O brilho, de até 700 nits, melhora a legibilidade da tela, em qualquer iluminação, e a tecnologia DC Dimming reduz a cintilação da tela, em condições de pouca luz, para uma visualização confortável, a qualquer momento. Para proteção adicional aos olhos, o visor recebeu da empresa de teste e verificação SGS a certificação de proteção aos olhos, que reduz os níveis de luz azul em 70%, em comparação com a maioria dos visores LCD de smartphones.

Experiência simples e rápida com a ZenUI 7

A ZenUI 7 é a interface de usuário do ZenFone 7, que fornece o essencial para uma experiência de usuário direta e intuitiva. A ZenUI 7 disponibiliza mais configurações para personalização, com opções de cor e forma do ícone e, também, da fonte. Os usuários podem controlar as animações do sistema, sem inserir as configurações do desenvolvedor.

O recurso Smart Key da geração anterior foi realocado para a lateral do smartphone e integrado ao botão liga/desliga e ao sensor de impressão digital para desbloqueio e atalhos fáceis de usar. Ele pode ser personalizado para iniciar ações preferidas, incluindo tarefas do Google Assistente. Oferece modos de “pressionar duas vezes” e, também, de “manter pressionado”, que podem ser atribuídos a diferentes ações, como abrir aplicativos favoritos.

DISPONIBILIDADE E PREÇOS