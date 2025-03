DOOGEE apresenta o smartfone S59PRO – com promoção!

O novo modelo de smartfone da fabricante chinesa DOOGEE se chama S59 PRO e foi colocado em pré-venda no AliExpress com um preço promocional de U$ 199. As principais características do produto são a enorme duração da bateria, uma grande capacidade de armazenamento e um alto-falante extra potente para os consumidores mais exigentes. No dia do 15/12, dia do lançamento oficial, a DOOGEE fará um sorteio de 3 aparelhos em seu canal do YouTube.

O líder da equipe de engenharia do DOOGEE, Sr. Ting, disse: “o novo S59 PRO foi desenvolvido com o objetivo de apresentar um produto melhor do que outras marcas, sem comprometer o desempenho geral e a vida útil da bateria”.

As principais especificações técnicas são:

Bateria com 10050 mAh (miliamperes hora) e uma duração de uso de aproximadamente 3 a 5 dias – “Tenho certeza de que será um telefone excelente para uso intensivo em empresas, pois a carga total representa cerca de 47 horas de chamadas contínuas, 50 horas de música e 768 horas em modo de espera. E, além disso, o produto tem suporte à tecnologia de carregamento rápido de 24W”, afirmou Ting.

Alto falantes de alta capacidade – Sobre o áudio, o Sr. Ting ressalta que “o S59 PRO tem alto falantes desenvolvidos para operação em conjunto com um amplificador de alta potência de 2W e com reforço de sons graves. É comparável a um alto-falante de laptop e ajuda bastante na hora de ouvir música ou chamadas telefônicas em ambientes agressivos com muito ruído ”.

Alta capacidade de armazenamento – “Para guardar as melhores fotos, vídeos e todos os arquivos multimídia, a capacidade de armazenamento foi aumentada em comparação com outros modelos anteriores e agora chega a 128GB de ROM. Esta memória pode ser aumentada com um cartão de memória de até 256 GB (não incluído), pois o S59 PRO tem um conector de expansão junto ao slot nano-SIM”, expilcou o Sr. Ting.

Além dessas características, o S59 PRO tem quatro câmeras traseiras. A principal de 16 MP e tecnologia AI da Samsung, as outras são usadas para macro, retratos e uma lente ultra wide (130°).

O sorteio da DOOGEE será no dia 15 de dezembro, com transmissão ao vivo no canal do Youtube e distribuirá 3 unidades para todos os fãs mais sortudos. Quem quiser participar pode usar o link: https://bit.ly/2VpoAxk

Haverá promoções de preço no dia do lançamento (15/12) e vale a pena esperar para obter o desconto máximo no novo DOOGEE S59 PRO em http://ali.pub/5cb5mn