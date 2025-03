Samsung abre novo ciclo de cursos online e gratuitos de Internet das Coisas

A Samsung deve completar em dezembro 100 mil horas de treinamentos de cursos online e gratuitos em sua plataforma de capacitação em Internet das Coisas: o Code IoT, realizado em parceria com o LSI-TEC, Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico. Começa em 14 de dezembro o sétimo e último ciclo do ano. As inscrições estão abertas até 10 de janeiro e podem ser feitas pelo site . O novo período tem duração até 24 de janeiro, mas quem não conseguir concluir um dos cursos pode se inscrever novamente no próximo ciclo na sequência.

É o encerramento de um ano de ampliação da capacidade do Code IoT. Em abril deste ano, a agenda de cursos online e gratuitos do programa foi antecipada como forma de atender às necessidades do novo cenário em que vivemos e a demanda cresceu significativamente. Em 2020, são, até o momento, 54.803 novos usuários. Houve um aumento em todos os outros quesitos: 96.972 matrículas em cursos, mais do que o dobro do ano passado; 99.792 horas de treinamento, mais do que triplicando as horas de 2019; e 4.909 certificados emitidos em 2020, quase o quádruplo dos certificados emitidos do ano anterior.

O novo ciclo do Code IoT aborda temas como “Introdução à Internet das Coisas”, “Aprendendo a programar”, “Eletrônica: conceitos e componentes básicos”, “Programação física com Arduino”, “Desenvolvendo apps para celulares” e “Construindo objetos inteligentes conectados”.

É permitido se registrar em mais de um curso, e cada um deles tem duração de seis semanas. Todos são divididos em quatro seções, além de um projeto final. Recebe o certificado de capacitação o estudante que alcançar, ao menos, 60% da pontuação final, que é formada pelo desempenho em exercícios (50% da pontuação) e no projeto final (mais 50%).

“Tivemos alta procura pelo Code IoT desde que os cursos foram antecipados, em abril, e os resultados mostram como é importante estar conectado a novas tendências e seguir ao lado das pessoas, oferecendo maneiras para que elas possam se capacitar. O conteúdo de programação, eletrônica básica, robótica e Internet das Coisas, em ciclos de cursos em três idiomas (português, espanhol e inglês), atende diretamente às demandas do mercado atual e tem os brasileiros como recordistas de inscrições. O que mostra o sucesso da visão global de responsabilidade social da Samsung: Together for Tomorrow! Enabling People”, afirma Isabel Costa, Gerente de Cidadania Corporativa da Samsung Brasil.

Code Week

Além desses cursos, o ecossistema do Code IoT conta com os Code Weeks, em que é oferecida gratuitamente uma agenda específica de conteúdos da plataforma para professores do Ensino Fundamental, Médio ou Técnico de Escolas Públicas e educadores de ONGs. Em 2020, ocorreram duas aulas com foco na linguagem Scratch e outros duas para Arduino, em cursos online que tiveram 303 participantes de todas as regiões do Brasil, de 14 estados diferentes: Amapá, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe.