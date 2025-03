O futuro está nos games

Segundo a pesquisa da newzoo, em 2019, a indústria de jogos gerou US $ 120 bilhões em receita e poderá chegar a US $ 200 bilhões em dois anos; 100 milhões de telespectadores sintonizados para assistir os jogadores competirem no Campeonato Mundial do jogo League of Legends, uma quantidade maior do que a transmissão do Super Bowl.

Em 2021, projeta-se que 2,7 bilhões de pessoas, cerca de um terço da população global será jogadores. Por isso a Full Sail University criou um cardápio de webinars gratuitos, em português e em inglês, para todos interessados em conteúdo dentro do mercado de games, animação, música, designer, artes e 3 D. Os encontros terão entre 60 e 90 minutos de duração e serão realizados na plataforma zoom. Os temas trabalhados incluem mercado de jogos digitais, plataformas de redes sociais, mercado de publicidade e propaganda, storytelling, entre outros.

Além disso a Universidade Americana, está disponibilizando 3 bolsas de estudos, para brasileiros. “A ideia é que os jovens não desistam dos sonhos, nós da Full Sail University, acreditamos nisso”. Comenta Carol Olival, Community Outreach Director.

E para quem quer conhecer a universidade, toda segunda feira, é possível realizar um tour ao vivo pelo campus da Florida, conhecer os cursos presenciais e online, saber sobre documentação, moradia no campus, investimento e bolsas parciais. O encontro virtual terá tradução para português. “Pensar fora da caixinha é ideal para quem quer crescer na vida “, finaliza Carol.

Para mais informações sobre os programas, cursos, estúdios da Full Sail University e também bolsas de estudo e desenvolvimento de carreiras, visite o site http://www.fullsail.edu.