Mouse SHARK Force II tem sensor de alto desempenho

A Sharkoon Technologies é um fornecedor internacional de componentes e periféricos de alto desempenho e qualidade para PC. Com o SHARK Force II, a Sharkoon desenvolveu seu popular mouse versátil para jogos e agora apresenta uma atualização de alto desempenho com um sensor mais poderoso e seis níveis de DPI selecionáveis. De acordo com Sharkoon, a forma ergonômica e a sensação do mouse permanecem inalteradas em relação ao antecessor e oferece uma usabilidade e manuseio particularmente agradáveis.

Mais desempenho e flexibilidade

Com o SHARK Force II, Sharkoon revisou o modelo predecessor com uma atualização de desempenho. Dentro do mouse, o trabalho agora é feito por um sensor óptico PixArt PAW3519 eficaz. Com os seis níveis predefinidos de DPI de até 4.200 DPI, o mouse pode ser movido com alta precisão, mesmo durante aplicações exigentes. Os níveis de DPI podem ser alternados com o toque de um botão para permitir ainda mais flexibilidade ao jogar ou trabalhar. Em comparação com o modelo predecessor, a iluminação do logotipo SHARK Force serve como uma indicação visual, dando ao usuário um feedback quanto ao nível de DPI selecionado.

Design ergonômico

Como seu antecessor, o SHARK Force II oferece um design marcante e os lados curvos na parte de trás do mouse oferecem vantagens ergonômicas, especialmente para destros. A superfície emborrachada do mouse e o apoio para o polegar fornecem um suporte firme para a mão. Os dois botões do polegar permitem funções adicionais para jogos e para o uso diário no PC.

Preço e disponibilidade

O SHARK Force II está agora disponível com o preço sugerido pelo fabricante de apenas 9,99 euros.

Vídeo: