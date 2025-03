Brasil é escolhido para testes de novos produtos do Twitter

O Twitter colocou no ar novos produtos e importantes atualizações ao longo de 2020. Algumas destas novidades foram testadas primeiramente no Brasil antes de serem disponibilizadas em outros mercados, como Fleets , o incentivo de Retweets com comentários ao invés de Retweet simples e as mensagens diretas (DMs) por voz – que, inclusive, a partir desta semana, serão também testadas por aqui por pessoas com dispositivos Android. Tudo isso se torna ainda mais importante por conta do crescimento considerável de pessoas acessando a plataforma, com aumento de quase 30% em comparação ao ano passado.

O Brasil teve alguns experimentos exclusivos devido a forma que o público usa a plataforma: é um mercado que se engaja nas conversas. Só para se ter uma ideia, alguns programas de televisão e artistas brasileiros chegaram a ser os mais mencionados do mundo na plataforma por conta disso.

Os testes dos Fleets começaram em março deste ano apenas no Brasil e, em novembro, a funcionalidade foi expandida para o restante do mundo. Este recurso é usado para compartilhar pensamentos momentâneos e permanece no ar por apenas 24 horas. Durante os testes, o Twitter descobriu que os Fleets ajudaram as pessoas a se sentirem mais à vontade para participar de conversas na plataforma. Além disso, quem está começando no serviço acredita que usar os Fleets é uma forma mais fácil de compartilhar suas reflexões cotidianas. Isso porque essas postagens desaparecem depois de 24 horas e não têm Retweets, curtidas ou comentários públicos, tornando a experiência de compartilhar ideias e opiniões momentâneas mais confortável.

O Brasil também vem sendo palco para testes das mensagens diretas (DMs) por voz. Este era um pedido antigo das pessoas que usam o Twitter e esta funcionalidade começou a ser implementada por aqui. Todos os sistemas operacionais (iOS, Android e desktop) são capazes de ouvir as mensagens, mas a possibilidade de gravá-las vem sendo disponibilizada gradativamente. O limite é de 140 segundos para cada gravação.

Novidades testadas e implementadas globalmente

Além das funcionalidades testadas inicialmente no Brasil, o Twitter também disponibilizou o Tweet por voz , áudios com os mesmos 140 segundos que são compartilhados em sua página inicial. Este recurso foi idealizado uma vez que há muitas coisas que podem deixar de ser ditas ou mal interpretadas com o uso do texto. Com os Tweets de voz, o Twitter buscou criar uma experiência mais humana para ouvintes e contadores de histórias.

O Twitter também lançou globalmente em 2020 algumas mudanças importantes no controle das conversas. Todos passaram a ter a possibilidade de configurar os Tweets para escolher quem pode interagir com cada postagem. Ao Tweetar, as pessoas podem optar por receber respostas de todos, apenas de quem as seguem ou de quem estiver marcado. A partir dos testes, a plataforma constatou que as pessoas que sofreram algum tipo de assédio têm três vezes mais probabilidade de usar esses controles, já que se sentem mais seguras ao falar no Twitter. Cerca de 43 milhões de Tweets foram criados com configurações de conversa e mais da metade deles usa a opção “pessoas que eu sigo”.

Em busca de melhorar cada vez mais a qualidade da conversa, o Twitter também implementou a funcionalidade que incentiva as pessoas a lerem os artigos antes de Retweetarem. Com esses lembretes, as pessoas que Retweetam artigos agora os abrem com 33% mais frequência antes de compartilhar. Além disso, o serviço também atualizou os Assuntos de Momento , que mostram o que todos estão falando naquele instante, na plataforma. Mas, muitas vezes, a palavra ou frase que está trendando não é suficiente para que as pessoas entendam o motivo de aquilo estar em destaque. Por isso, o Twitter acrescentou mais contexto, adicionando descrições curtas, manchetes aprimoradas e Tweets fixados, para que as pessoas possam ter uma ideia rápida de por que algo é tendência quando estão na guia Explorar.