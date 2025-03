ASUS anuncia o notebook ASUS X571GT

A ASUS anuncia a chegada do ASUS X571GT, novo notebook da marca, ideal para produtividade e entretenimento do usuário. O modelo vem equipado com placa de vídeo dedicada NVIDIA® GeForce® GTX 1650 com 4GB de memória GDDR5, processador Intel® Core™ i5 de 35W, armazenamento rápido SSD de até 256GB¹ e memória RAM de até 16GB¹ DDR4, destinado para operar com softwares que permitem que o usuário trabalhe com edição de vídeo e se divirta com jogos casuais, por exemplo.

A tela de 15 polegadas Full HD, de nível IPS, tem taxa de atualização de 120Hz, além de mais brilho e definição de imagem, cores mais vibrantes e modos de uso para diferentes tipos de trabalho e diversão. O notebook apresenta o novo design NanoEdge, com bordas laterais ainda mais finas, de 7,4 mm para extrema imersão.

A porta reversível USB Type-C™ (USB-C™) facilita a conexão de dispositivos e oferece rápidas velocidades de USB 3.1 Geração 1 de até 5 Gbps. Além disso, carrega as portas USB 3.0, tipo-A e USB 2.0, para garantir a compatibilidade com todos os dispositivos USB. O notebook tem opções de conectividade adicionais, incluindo saída HDMI para monitores externos, um leitor de cartão SD / SDHC / SDXC 3 em 1 e uma porta Ethernet RJ45. Ainda falando em conectividade, o X571GT também apresenta Wi-Fi 6 (802.11ax), que oferece uma conexão mais rápida, para turbinar a experiência on-line do usuário.

O modelo traz um sistema especial para dissipação de calor, especialidade da ASUS que garante a máxima experiência para cada situação. Com o sistema duplo de resfriamento, mesmo nos momentos mais intensos de jogos ou trabalho, o notebook continua frio. Além disso, a ASUS projetou a placa-mãe com a tecnologia ASUS IceCool, para que os componentes de maior aquecimento ficassem distantes das mãos do usuário, mantendo o conforto, mesmo com horas de uso, e fazendo com que a diversão não tenha fim.

O ASUS X571GT vem com o MyASUS incluso, aplicativo que permite a comunicação e integração entre notebooks da marca e smartphones. E, para a diversão ficar completa, a equipe ASUS Golden Ear trabalhou com os renomados especialistas em áudio doméstico e automotivo Harman Kardon e criou uma mistura personalizada de hardware e software habilmente projetado, incluindo tecnologia de amplificador inteligente, que oferece um som mais alto, sem distorção, e garante que o X571GT ofereça a melhor experiência de áudio ao usuário.

Disclaimer obrigatório:

1. As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio. Consulte a disponibilidade nos pontos de vendas.

Preço e disponibilidade:

O ASUS X571GT já está disponível na Loja ASUS:

X571GT-AL887T: R$ 6569,10 (à vista)

X571GT-AL888T: R$ 6749,10 (à vista)

Especificações