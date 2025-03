Site de ofertas da NVIDIA conta com melhores descontos de GeForce para o Natal

O Natal está chegando e para quem deseja comprar algum presente GeForce , temos uma boa notícia: o site de ofertas da NVIDIA mostrará vários produtos com placas de vídeo GeForce GTX e GeForce RTX com descontos. O link do site é esse aqui: https://nvda.ws/3mksCCg .

Lá você encontrará aquela GeForce RTX para entrar de vez na nova geração com visual de Ray Tracing e ganhar ainda mais desempenho via IA do NVIDIA DLSS , ou dar um upgrade no seu PC com uma GeForce GTX Série 16 para ganhar mais quadros por segundo em jogos como Fortnite, PUBG, Apex Legends e outros.

Promoção de Watch Dogs: Legion com placas GeForce RTX Série 20

A NVIDIA também está lançando uma promoção que inclui Watch Dogs: Legion na compra de placas GeForce RTX série 20, assim como notebooks ou computadores equipados com as placas. A promoção é válida para produtos adquiridos a partir de 18 de dezembro de 2020 até 31 de janeiro de 2021.

Vale lembrar que a aventura hacker da Ubisoft em uma Londres futurista tem a sua versão definitiva no PC, graças à belíssima implementação de Ray Tracing apenas nas placas GeForce RTX, assim como a melhoria de desempenho graças ao NVIDIA DLSS .