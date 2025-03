realme Série 7 será lançado no dia 7 de janeiro

realme, a marca de smartphones de crescimento mais rápido, anuncia hoje que realizará seu primeiro evento de lançamento no Brasil dia 7 de Janeiro de 2021, lançando o realme 7 e 7 Pro, realme Watch S e realme Buds Q. Com o lançamento, a realme trará os melhores produtos da categoria, com desempenho e design inovadores a um preço mais acessível para os jovens do Brasil.

O evento de lançamento será no Youtube (realme Brazil), às 14:30, horário de Brasília, dia 7 de janeiro. Contaremos as novidades também no Facebook (@Brasil.realme) e Instagram (@realmebr.official). A série realme 7 é perfeita para os jovens que desejam um dispositivo que possa acompanhá-los, ostentando a tecnologia SuperDart Charge com bateria de longa duração.

realme 7 Pro – Revolução em carga-rápida de 65W

O realme 7 Pro apresenta uma evolução de carregamento de 65W com seu carregador SuperDart de 65W (e bateria de 4500mAh) que pode ser carregada a 100% em 34 minutos – o carregamento mais rápido do Brasil. realme 7 Pro apresenta uma câmera Quad Sony 64MP, com Starry Mode, um conjunto de novos filtros, e 32MP In-display Selfie, bem como um processador Snapdragon 720G e 6.4 Super AMOLED Fullscreen. Um dispositivo perfeito para fotógrafos iniciantes que desejam capturar o mundo ao seu redor com imagens nítidas e impressionantes.

realme 7 – Recarga rápida. Imagens nítidas

realme 7 com 30W Dart Charge (bateria de 5000mAh), fornecendo mais de um mês em standby. E com o processador para jogos MTK G95, é o smartphone intermediário mais poderoso para jogos. realme 7 possui uma tela ultra suave de 90 Hz e uma câmera Quad de 64 MP da Sony com uma selfie de 16 MP. Um dispositivo perfeito para jogadores.

Sky Li, CEO e fundador da realme, disse: “O realme Série 7 incorpora o espírito da realme. Ele se atreve a ir além. Ele visa quebrar barreiras, ultrapassar os limites e nos mantém motivados. O realme série 7 tem tudo a ver com desempenho, design e qualidade – exatamente o que nossos 50 milhões de usuários globais esperam de nós. Como a empresa de smartphones de crescimento mais rápido do mundo, estamos empolgados em lançar o realme Série 7 no Brasil”.

O primeiro smartphone passa na verificação de confiabilidade da TÜV Rheinland

O realme Série 7 reflete a busca da realme por alta qualidade, com realme 7 Pro e realme 7 sendo os primeiros smartphones a passar na verificação de confiabilidade de smartphone da TÜV Rheinland. A verificação de confiabilidade de smartphone da TÜV Rheinland contém 22 testes principais e 38 testes secundários, cobrindo muitos cenários de uso comuns. A realme atualizou os testes de qualidade para melhorar ainda mais a confiabilidade do smartphone.

realme Watch S: Genial em todas as curvas

Conta com 3,3 centímetros (1,3″) de touchscreen colorida e arredondada, oferecendo cinco níveis de auto-brilho. realme Watch S também pode servir como um monitor de coração e de saturação de oxigênio em tempo real. Tudo isso o torna um monitor de saúde competitivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uma aparência inovadora.

Realme Buds Q: Desenhado por José Lévy, Designer colaborador da Hermès,

realme Buds Q foi co-criado por José Lévy, designer colaborador da Hermès. Inspirado pela natureza, José Lévy e a equipe da realme fizeram dos fones de ouvido a obra-prima das curvas, que cabem perfeitamente nos seus ouvidos. Cada fone pesa apenas 3,6g, permitindo uma experiência musical mais agradável e confortável.

Com sua entrada no Brasil, a realme se compromete a trazer produtos inovadores com o melhor desempenho e design da categoria. Como disse o Sky, “Estamos muito entusiasmados em anunciar o lançamento de nossa plataforma de e-commerce brasileira e em trazer toda a nossa gama de produtos para um salto à frente para o Brasil. Para conseguir isso, a realme trará todo o seu portfólio de smartphones e produtos AIoT para o país, criando uma vida inteligente e inovadora para os jovens. ”