Samsung tem notebook ideal para gamers

Neste período de fim de ano, com mais tempo para o lazer, o Odyssey 2 é a alternativa ideal para quem quer aproveitar o descanso jogando. O notebook desenvolvido pela Samsung para elevar a experiência gamer oferece recursos que potencializam a prática para que os dias de folga sejam uma descompressão depois de um 2020 desafiador.

“Idealizarmos o Odyssey 2 para que cada detalhe ofereça aos gamers o mais alto nível de desempenho, desde o tamanho da tela, a espessura, placa de vídeo, sistema de resfriamento e até recursos desenvolvidos especificamente para potencializar cada momento do jogo. É um aparelho com imagens realistas, de alto brilho, nitidez e desempenho, com tela dinâmica, unindo potência e design a recursos exclusivos para garantir uma experiência imersiva”, afirmou Luciano Beraldo, gerente sênior da área de notebooks da Samsung Brasil.

O Odyssey 2 é o principal notebook gamer já lançado pela Samsung. Com uma tela Full HD de 15.6 polegadas e apenas 1,99 cm de espessura, o dispositivo reúne todos os fatores necessários para a alta performance, como placa de vídeo (NVIDIA GeForce RTX™ 2060 Max P), processador, capacidade de armazenamento e sistema avançado de controle de temperatura, que garante alto padrão de performance.

O Odyssey 2 conta com “armas secretas”, ativando diferentes perfis previamente criados pelo usuário com um simples comando Fn+F11: o Beast Mode é uma solução para elevar em até 15% o desempenho do notebook, garantindo que os recursos gráficos e a jogabilidade permaneçam em alto nível o tempo todo; o Game Display Mode aperfeiçoa os níveis de cores e resultados na tela de acordo com cada gênero gamer, seja um jogo de tiro em primeira pessoa (FPS), uma arena de batalhas online para vários jogadores (MOBA), um jogo de estratégia em tempo real (RTS) ou um RPG; e o equalizador de preto ajusta o nível de pretos da tela de 0 a 10 de acordo com as necessidades do jogador, facilitando a distinção de adversários ocultos na escuridão.

Outro importante recurso para obter vantagem no jogo é o sistema de áudio imersivo com tecnologia Dolby Atmos. Projetado para oferecer um som nítido, rico e intenso, o conjunto permite que o usuário escute todos os sons ao seu redor em espaço tridimensional pelos fones de ouvido, desde uma nave espacial planando acima da sua cabeça até um adversário se escondendo atrás de seu personagem no jogo.