Intelbras lança modelos de headsets com alta tecnologia e design sofisticado

A Intelbras, empresa brasileira desenvolvedora de tecnologias, amplia sua linha de headsets corporativos com a adição de dois modelos: o WHS 80 BT e o Focus Style. Os produtos têm design moderno, funcionam via Bluetooth e possuem alta qualidade de som, sendo indicados para quem busca unir alta performance e tecnologia para facilitar os estudos, o home office ou até mesmo momentos de lazer.

“A Intelbras é uma empresa que entende o mercado e o consumidor brasileiros. Inovação faz parte do nosso DNA, desenvolvemos produtos e soluções tecnológicas que conectam, aproximam e facilitam o dia a dia das pessoas. Nós estamos atentos às tendências e necessidades do mercado e os novos headsets são a prova de que conseguimos entregar funcionalidade, design e qualidade em todos os produtos”, comenta Tiago Ribeiro, gerente da unidade de Comunicação da Intelbras.

Os Headphones:

O Focus Style se destaca por seu design minimalista, compacto e confortável. Feito em metal, o produto possui headband e almofadas auriculares revestidas em couro. Nas cores preto e gold, uma recarga de duas horas garante 16 horas de autonomia para escutar músicas, participar de reuniões ou assistir aulas sem preocupações. Ideal para locais barulhentos, o headset foi desenvolvido com protetores auriculares que promovem o cancelamento de ruído passivo, reduzindo consideravelmente os barulhos do ambiente.

Descrição gerada automaticamenteO Focus Style possui drivers de 40mm que não deixam que o som vaze por conta de suas densas esponjas. O produto é ideal para auxiliar a ter mais foco e concentração na execução de tarefas, evitando ruídos e distrações externas. Além disso, permite mobilidade enquanto a pessoa estiver ouvindo música, praticando esportes como corrida, participando de reuniões remotas ou durante chamadas. “Com o Focus Style, o usuário pode acessar sua assistente pessoal com apenas dois cliques no fone, realizando assim os comandos pretendidos e simplificando a sua rotina, já que suas mãos ficam livres para realizar outras tarefas, como digitar e escrever”, explica Ribeiro.

O WHS 80 BT é um headset Bluetooth profissional de longo alcance, que entrega autonomia e alta qualidade de som. A novidade conta com a função Busylight, uma luz indicativa de ocupado, que fica vermelha quando o usuário estiver em uma chamada, auxiliando para que não haja interrupções nas reuniões online.

O produto possui autonomia de 11 horas em ligações e 17 horas de reprodução de músicas, além de possuir microfone que neutraliza o barulho de fundo e almofadas de orelha que proporcionam um eficiente isolamento acústico. O produto, que acompanha case para transporte, funciona com as principais plataformas UC: Microsoft Lync e Teams, Skype for Business, WhatsApp, We Chat, Cisco Webex, Avaya, Zoom, entre outros.

“O WHS 80 BT é o headset perfeito para trabalho. Com ele, o usuário pode atender chamadas, escutar música do seu smartphone, tablet ou PC, além de trabalhar sem a interferência de fios ou cabos”, explica Stella Leonel, Analista de Produtos e Negócios da Intelbras. As duas novidades contam com conectividade dupla, permitindo que o usuário se conecte ao mesmo tempo em dois dispositivos Bluetooth, ou seja, é possível fazer ligações e escutar músicas no mesmo fone. Mercado aquecido O início da pandemia do novo coronavírus trouxe à tona a modalidade home office para a vida de muitas pessoas. Com a necessidade de trabalhar em um ambiente que antes era focado em lazer, muitas adaptações foram necessárias, o que ocasionou um aumento considerável na procura e venda de equipamentos que facilitassem essa nova rotina.

A plataforma de vendas OLX identificou crescimento de 245% nas buscas por fones de ouvido quando comparadas ao período pré-pandemia de 2020, janeiro e fevereiro. Uma pesquisa realizada com gestores de mais de cem corporações, identificou que pelo menos 30% deles pretendem manter o trabalho remoto pelo menos uma vez por semana após a pandemia, segundo a consultoria responsável pelo levantamento.

“O mercado se transformou por conta da COVID-19, fizemos muitas adaptações e estabelecemos novas rotinas. A Intelbras está atenta a essas mudanças, investindo em tecnologias que se ajustem cada vez mais a vida do consumidor. Temos certeza de que os headsets agradarão muito os consumidores e serão um sucesso de vendas”, finaliza Ribeiro.