Usuários de dispositivos LG na América Latina poderão acessar o conteúdo de DIRECTV GO

DIRECTV GO, a plataforma OTT panregional que combina o melhor da televisão ao vivo com conteúdo on demand, já está disponível para download nos dispositivos LG como, por exemplo, os aparelhos LG OLED e LG NanoCell.

A tecnologia da LG OLED, que entrega um preto puro com contrastes infinitos, é possível graças à capacidade de ligar e desligar totalmente cada pixel, criando ótimo contraste nas imagens, ao mesmo tempo em que adiciona profundidade a todas as cores, realçando texturas e detalhes nas formas, mais real e brilhante. Por sua vez, os televisores LG NanoCell são a aposta Premium da LG para os televisores LED e estão equipados com uma tecnologia que oferece melhorias em relação as telas de LED convencionais.

Agora, os usuários de LG* poderão acessar o conteúdo de DIRECTV GO com canais de TV locais como TV Globo e Record (Brasil), Azteca Mundo, ADN 40 e Imagen Multimedia (México), Mega, Chilevisión, Canal 13 e TVN Chile (Chile), Caracol e NTN24 (Colmbia), Canal 13, América TV e Telefé (Argentina).

Sobre o conteúdo esportivo, a plataforma de streaming oferece uma grande variedade de esportes ao vivo como CONMEBOL, LALIGA SANTANDER ou COPA SUL-AMERICANA. Nos canais FOX Sports ou ESPN é possível também assistir o Campeonato Brasileiro de Futebol, Campeonato Nacional de Futebol, Premier League, COPA LIBERTADORES e UEFA CHAMPIONS LEAGUE, além do melhor das competições locais e internacionais (1).

A extensão do catálogo On Demand de DIRECTV GO inclui produções como I know this much is true, Lovecraft country, Patria, Game of Thrones e The Undoing, do HBO. Além de grandes séries da FOX Premium como Godfather of Harlem, Devs, Mrs. America e This is us; The Hour da TNT Series; The walking dead: world beyond de AMC; e The Handmaid’s Tale no Paramount Channel.

Também estão disponíveis filmes como Green Book, It – Capítulo Dois, Zumbilândia: Atire Duas Vezes, Downton Abbey, Coringa em HBO; e O Roubo do Século, O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio e Jojo Rabbit, todos na FOX.

Os usuários da LG que baixarem o aplicativo e escolherem DIRECTV GO poderão utilizar a plataforma em dois dispositivos digitais simultaneamente, incluindo Smart TVs, Apple TV, além de smartphones (Android e iOS), tablets (Android e iOS), laptops e computadores (Windows, Apple, Chrome) (2) .