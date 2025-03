ViewSonic otimiza monitores QHD para consoles de última geração – PS5

A ViewSonic® Corp., provedora global líder de soluções de visualização e colaboração, anuncia suporte para novos consoles de jogadores; como com o recente lançamento do console PS5, e sua falta de resolução de saída em 1440p, uma necessidade urgente surgiu entre os jogadores.

De acordo com a Sony, os usuários não serão capazes de produzir um sinal nativo de 1440p, o que colocará o foco de lançamento inicial em aparelhos de TV 4K. Para jogadores híbridos (PC / console) com monitores QHD, isso resulta em um downgrade para 1080p sem uma solução viável para uma experiência de jogo de alta resolução compatível com seu hardware atual.

A fim de fornecer aos usuários de console antigos e atuais a melhor experiência de jogo possível, a ViewSonic otimizou vários monitores de jogos QHD para oferecer suporte sem esforço a sinais 4K, enquanto reduz automaticamente o tamanho para a resolução QHD. Isso fornece aos jogadores a melhor experiência, sem a necessidade de ativar modos especiais ou softwares complicados.

Lista de compatibilidade do monitor de jogos ViewSonic

– Elite XG270QC

– Elite XG270Q

– VX2768-2KPC-mhd

– VX3268-2KPC-mhd

– VX2768-2KP-mhd

– XG2705-2K (em breve)

A ViewSonic está comprometida em fornecer suporte contínuo aos jogadores de todo o mundo, estando na vanguarda da tecnologia de jogos em rápida evolução.