Google divulga lista de Ebooks, Audiolivros e Podcasts no Brasil em 2020

Para encerrar o ano, o Google divulga três listas de conteúdos consumidos em 2020: ebooks e audiolivros mais vendidos do Brasil na plataforma Google Play, além dos podcasts mais escutados no Google Podcasts durante a quarentena.

Os títulos “Dois é demais para você” e “O poder do hábito: Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios” lideram as categorias de livros digitais e audiolivros, respectivamente. O gênero “Ficção” é o mais vendido na categoria livros digitais, com 4 títulos entre os 10 primeiros na plataforma. Já entre os 10 audiolivros mais vendidos, o gênero “Negócios e Economia” é o que mais aparece, também com 4 títulos diferentes. O gênero “Auto-ajuda” também se destacou neste ano de pandemia, com 2 e 3 títulos entre os mais vendidos em cada categoria, respectivamente.

Já entre os Podcasts, em primeiro lugar está o NerdCast, um programa que fala sobre tudo do universo nerd, incluindo cinema, quadrinhos, literatura, tecnologia, games, RPG. Vale lembrar que os nomes foram obtidos ao considerar o tempo de escuta de cada programa durante o período de 1 de abril a 29 de novembro deste ano.

Confira as listas abaixo:

Ebooks – Top 10 mais vendidos

Audiolivros – Top 10 mais vendidos

Podcasts – Mais populares durante o período da quarentena (1 de abril a 29 de novembro)