HUAWEI Watch FIT: 10 razões para ter um relógio inteligente no seu dia-a-dia

A Huawei lançou recentemente o novo Watch FIT, que chega para compor a linha de wearables da companhia no Brasil. O produto traz um design renovado, fugindo do padrão redondo e trazendo diversas opções de treino, funções que ajudam a monitorar a saúde, animação de personal trainer mostrando os exercícios, além de funcionalidades desenhadas para auxiliar o usuário no seu dia-a-dia.

A Huawei listou os principais motivos pelos quais o Watch FIT é o parceiro ideal para uma vida mais saudável:

1) Design jovem e renovado: A Huawei quebra pela primeira vez com o padrão de relógios redondos que vinha seguindo e apresenta uma tela retangular. O HUAWEI Watch FIT é um relógio pequeno, confortável, dinâmico e leve, que traz uma tela de tecnologia AMOLED de 1,64 polegadas com resolução em HD de 280×456, 326 PPI e 16,7 milhões de cores, que permite ao usuário ver mais de 130 watchfaces adaptáveis ​​ao seu estilo, seja ele qual for. Além disso, o relógio é feito de aço inoxidável e vidro polido, o que lhe confere um visual de alta qualidade, enquanto o bracelete de fluoroelastômero proporciona um contato confortável com a pele.

2) Personal trainer animado: O personal trainer animado é apenas um dos recursos de fitness exclusivos do smartwatch, com 12 treinos animados e 44 exercícios integrados para você fazer no escritório ou em casa. Isso proporciona ao usuário maior liberdade, sem limitação de espaço ou hora para se exercitar.

3) Novas funções: Com as atualizações do sistema Huawei, o Watch FIT já vem com duas novas funcionalidades. A saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e o monitoramento de ciclo menstrual, que irá ajudar a acompanhar o calendário, período e duração do pelo smartwatch, além de prever o ciclo na interface, incluindo lembretes menstruais e notificações de fertilidade.1

4) Bateria de longa duração: O Watch FIT traz uma arquitetura dual-core, que pode reduzir de forma inteligente o consumo da bateria para fornecer uma vida útil de cerca de 10 dias 2. O produto é equipado com tecnologias de carregamento rápido que permitem recuperar a energia de forma eficiente e fácil. Com apenas cinco minutos de carregamento, o smartwatch pode recuperar um dia inteiro de uso. Com 30 minutos, a carga é de até 70%.

5) Notificações em tempo real: Com a sua potente bateria, o relógio permite ao usuário verificar seus e-mails, mensagens, mexer no reprodutor de música do seu smartphone e atender à ligações.

6) Use em qualquer ocasião: O novo formato permite que o Huawei Watch FIT seja usado em qualquer hora, seja para treinar, festejar com os amigos ou no escritório.

7) Lembretes: O Watch FIT possui avisos automáticos de que é hora de “levantar”, função que envia lembrete de vibração caso o usuário permaneça sentado por mais de uma hora. O relógio ainda oferecerá acesso rápido aos cursos de condicionamento, como: Reenergização, Relaxamento do pescoço e ombros no escritório, Treino no escritório, Alongamento de corpo inteiro, Queima rápida de gordura, Treino avançado do peito, Fortalecimento abdominal, Tonificação abdominal, entre outros.

8) Monitoramento da saúde: Tendo como um grande diferencial a tecnologia presente no aparelho, o smartwatch permite conhecer os níveis de oxigenação no sangue (SpO2)1, a qualidade do sono e a frequência cardíaca quando necessário. O HUAWEI TruSeen ™ 4.0 alerta o usuário se o coração em repouso está com batimentos em frequência muito alta ou muito baixa. Já o HUAWEI TruSleep ™ 2.0, ajusta alarmes de forma inteligente, dentro de um período predefinido, de acordo com a qualidade de sono do usuário.

9) Assistente de foto: Quando o Watch FIT é emparelhado com um smartphone Huawei, o relógio pode ser usado para controlar a câmera remotamente, tirando fotos pressionando o botão na lateral do relógio.

10) Encontre seu smartphone: Ao emparelhar com um smartphone via Bluetooth, o Watch FIT pode emitir a solicitação “Encontre seu telefone”. Assim que for recebido, o smartphone tocará e notificará o usuário tornando a conectividade mais fácil.