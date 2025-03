Microsoft abre inscrições para a Imagine Cup 2021, maior competição de soluções tecnológicas do mundo

Estão abertas as inscrições para a 19ª edição da Imagine Cup 2021, competição global organizada pela Microsoft que tem como objetivo transformar projetos acadêmicos em startups de sucesso por meio do uso de soluções inovadoras de tecnologia baseadas na plataforma de nuvem Azure.

No torneio, jovens estudantes do mundo inteiro terão a oportunidade de adquirir novas habilidades técnicas e de negócios por meio de seus projetos. Em razão da pandemia causada pelo coronavírus, pela primeira vez a Imagine Cup acontecerá totalmente no formato virtual. Os interessados em participar dessa edição da competição poderão se inscrever pelo site https://imaginecup.microsoft.com/. O vencedor será anunciado em maio e receberá o prêmio de US$ 75.000,00 e uma sessão de mentoria com Satya Nadella, CEO da Microsoft.

Nos últimos 19 anos, mais de dois milhões de estudantes do mundo todo se inscreveram na Imagine Cup. Em comum, eles têm o objetivo de construir algo que faça a diferença em suas comunidades e inove para causar impacto. Mais de 200 mil brasileiros já participaram do torneio e nove equipes nacionais foram campeãs nesse período, entre elas a equipe eFitFashion, que venceu a competição em 2015 com um projeto que revolucionou o mercado de moda online. Por ter vencido, o time teve a oportunidade de ser orientado por Satya Nadella. Em 2020, 886 estudantes brasileiros participaram da Imagine Cup e a equipe Intivity, criadores da solução Like Bee, uma lixeira inteligente que identifica cada material descartado com o intuito de facilitar a coleta seletiva nas cidades, foi a representante brasileira na final da competição.

Sobre a Imagine Cup

A Microsoft criou a Imagine Cup em 2003, uma competição estudantil que tem o objetivo de transformar trabalhos acadêmicos em startups. A iniciativa já inspirou mais de 2 milhões de estudantes de tecnologia, de diversas áreas acadêmicas, para colaborar, inovar e apresentar projetos criativos.