PayPal comemora 10 anos de conquistas no Brasil

O PayPal, líder mundial em pagamentos eletrônicos, está completando 10 anos de presença no Brasil. E resolveu fazer as contas, para entender como chegou até aqui e de que forma deve se preparar para os próximos 10 anos.

Desde 2010, quando o escritório foi inaugurado (à época na Alameda Santos, em São Paulo), a empresa foi construindo sua marca pautada pela parceria diária com milhões de brasileiros, incluindo milhares de lojistas online (hoje são mais de 390 mil) espalhados por todo o País, e com a mídia especializada.

Com mais de 4,3 milhões de clientes ativos, o PayPal é uma das companhias mais importantes do segmento de carteiras digitais no Brasil – o que não é pouco –, apostando na digitalização da economia, na democratização dos serviços financeiros e, claro, na capacidade de sua plataforma global, que reúne algumas das tecnologias antifraude mais avançadas do mundo.

Outro ponto no qual investimos (uma missão do PayPal em qualquer um dos mais de 200 mercados em que atua) foi levar sempre informação de qualidade a seus clientes e à mídia. No decorrer desta primeira década de atividade no Brasil, a companhia teve a seu lado importantes institutos de pesquisa, fomentando estudos sobre seu setor para melhor entender as necessidades dos consumidores – e, também, fornecer dados factuais para os diversos veículos de comunicação que cobrem o assunto.

Nestes 10 anos, assistimos a um crescimento vertiginoso do e-commerce no País. Saltamos de cerca de R$ 15 bilhões movimentados em lojas virtuais em 2010 para mais de R$ 61 bilhões em 2019 (segundo dados da Ebit/Nielsen). E, em 2020, muito por causa da pandemia da Covid, devemos bater os R$ 110 bilhões em vendas online, segundo estimativas da Kearney.

Em 2010, de acordo com a ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico), havia no Brasil pouco mais de 18 mil lojas online; atualmente, segundo pesquisa da BigDataCorp. (realizada em parceria com o PayPal), elas já são 1,3 milhão – crescimento de mais de 7.000%.

A empresa ganhou, neste período, alguns dos prêmios de atendimento ao cliente mais importantes do País. O PayPal tem 5 prêmios Época ReclameAQUI na estante; além de 4 Social Baker (do Facebook); 3 prêmios Abecs; 2 MESC; e 1 Consumidor Moderno, este o mais recente, de 2020.

Junto com eles vieram novos produtos, como o PayPal Débito (que permite compras online com o cartão de débito diretamente na conta do PayPal) e o Crédito para o seu Negócio (este em parceria com a Captalys), que provê crédito* para clientes PJ da companhia no País, principalmente MEIs e PMEs.

“Investimos sempre nas pessoas, nossos funcionários, colaboradores e também nos nossos clientes, porque eles são a razão de ser da companhia no mundo inteiro. O sucesso do PayPal é fruto dessa política, que abraça equidade de gênero, diversidade de pensamento, inclusão e preocupação genuína com o outro”, ressalta Paula Paschoal, diretora sênior do PayPal Brasil.

Estes primeiros 10 anos de Brasil do PayPal reforçaram a missão da empresa de trabalhar pela democratização dos serviços financeiros. A partir de agora, o PayPal vai em busca de uma nova década de desafios, novas parcerias, aprendizado e informação, além de mais e melhores produtos e serviços disruptivos para os brasileiros.

——————————————-

(*) Aquisição de direitos creditórios (presentes e futuros) com coobrigação e cessão fiduciária de créditos fiduciários pela Captalys. Disponibilidade para contas cadastradas com CNPJ, sujeita à análise de risco e crédito pela Captalys.