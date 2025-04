Conheça os principais recursos de segurança implementados pela Uber em 2020

Segurança é prioridade para a Uber e a empresa está sempre buscando, por meio da tecnologia, fazer da sua plataforma a mais segura possível. Em 2020, a empresa trabalhou no lançamento de novos recursos como: expansão nacional da ferramenta para gravação de áudio durante viagens, checagem via PIN ou código de verificação (U-Código), checagem de documentos de usuários, além da expansão nacional dos recursos de detecção de paradas inesperadas e do U-Elas, que permite que mulheres motoristas parceiras tenham a opção de receber somente chamadas de passageiras mulheres.

Ainda sobre investimentos em segurança, com a chegada da pandemia do novo coronavírus a empresa implementou a ferramenta de verificação do uso de máscaras para motoristas e usuários e investiu mais de R$ 50 milhões em medidas de segurança para apoiar a comunidade, motoristas parceiros, entregadores e usuários da plataforma.

Confira abaixo as principais de novidades desse ano:

1) U-Áudio: O recurso de gravação de áudio está disponível em todo o país. A partir de agora, tanto o usuário quanto o motorista parceiro têm a opção de relatar um incidente de segurança e anexar o arquivo de gravação de áudio. O áudio permanece criptografado e armazenado diretamente no dispositivo de quem fez a gravação. A Uber só poderá acessá-lo se for compartilhado como parte do relato.

2) U-Ajuda 2.0: A ferramenta lançada no ano passado ganhou uma nova versão. Agora, além de detectar automaticamente paradas inesperadas ou longas, será identificada também a conclusão de viagens fora do destino planejado. A mudança não prevista é detectada por meio da tecnologia do GPS e direciona o usuário ou motorista parceiro para os recursos de segurança do app.

3) U- Código: Outra novidade em funcionamento em todo o Brasil é a checagem via PIN ou código de verificação (U-Código). A ferramenta consiste em uma senha que é mostrada no app do usuário e precisa ser fornecida por ele ao motorista para que esse último possa iniciar a viagem no aplicativo – confirmando assim que tanto um quanto o outro estão na viagem correta.

4) Checagem de documentos de usuários: Usuários que optarem por pagar sua primeira viagem em dinheiro, sem fornecer dados do meio de pagamento digital (cartão de crédito ou débito), precisam agora fornecer um documento de identidade, como RG ou CNH. A tecnologia já era utilizada pela Uber em países como Chile, México e Argentina e está sendo testada em algumas cidades do Brasil.

5) Elas na Direção e U-Elas: O Elas na Direção,plataforma voltada para aumentar e fortalecer a comunidade de motoristas parceiras da Uber no Brasil, foi expandida nacionalmente. Entre as novidades do programa está a ferramenta U-Elas, que permite que mulheres motoristas parceiras em todo o país tenham a opção de receber somente chamadas de passageiras mulheres.

6) Destino final para motoristas: A Uber passou a mostrar aos motoristas parceiros de todo o Brasil, antes do início da viagem, a região do destino final do próximo trajeto e sinalizar se o usuário que fez a solicitação possui poucas viagens no aplicativo. As informações da região de destino da viagem e a sinalização adicional, caso o usuário seja iniciante no app, são exibidas na mesma tela, no momento em que o motorista aceita a viagem.

7) Segurança Viária: Este ano também foi implementado um recurso para limitar o tempo em que o motorista parceiro fica online dirigindo pelo aplicativo. A nova ferramenta fornece notificações ao motorista quando ele se aproxima do limite de 12 horas online conduzindo o veículo em um único dia. Atingido esse limite, ele será automaticamente desconectado e não poderá utilizar o aplicativo pelas seis horas seguintes. Além disso, entregadores parceiros que utilizam bicicletas e motocicletas para realizar entregas passaram a receber mensagens educativas sobre melhores práticas no trânsito. A ideia é contribuir com informações relevantes para que os parceiros tomem as devidas precauções e evitem acidentes.

8) Uber Eats: Os restaurantes cadastrados no Uber Eats agora precisam passar por uma lista de verificações para confirmar que seguem medidas sanitárias, como monitoramento da saúde dos funcionários e higienização de utensílios. Além disso, foi implementado na plataforma o recurso para entrega sem contato, em que o usuário evita o contato direto com o entregador parceiro.

9) Renovação do código de conduta e conteúdos educativos: a Uber lançou uma campanha para reforçar o compromisso da empresa com a segurança e o respeito entre todos que usam o aplicativo: motoristas parceiros, entregadores parceiros, restaurantes e usuários em geral. O objetivo foi sensibilizar sobre o Código de Conduta da Uber, que foi atualizado para deixar ainda mais claro os comportamentos que não são aceitos dentro da plataforma e incentivar o respeito mútuo. Além disso, a empresa lançou podcasts para motoristas se tornarem aliados no combate ao racismo, à LGBTQIA+fobia e à violência contra a mulher.

10) Covid-19 – Em 2020, a Uber anunciou a criação de ferramentas para usuários e motoristas confirmarem se adotaram as medidas de higiene antes de iniciar uma viagem – inclusive o uso obrigatório de proteção facial durante as viagens – e o reconhecimento facial do uso de máscaras para ambos. A empresa também criou centros de higienização para motoristas e entregadores parceiros. Além da limpeza com tecnologia hospitalar nos veículos e mochilas de entrega, também existe a possibilidade da instalação de divisórias nos carros para aumentar o distanciamento entre motoristas e usuários.