O ano dos games: veja os mais buscados pelos brasileiros

Nada como um bom game para desestressar um ano como 2020, não é mesmo? E eles fizeram realmente sucesso neste ano, segundo dados da Semrush, líder global em marketing digital. Para compreender os que foram mais buscados, a empresa realizou um levantamento que analisa o comportamento de busca no Google entre os meses de janeiro e outubro.

Em primeiro lugar, vem a febre Among Us. Lançado em 2018, o game criado pela então pequena desenvolvedora Innersloth desbancou gigantes do mercado e alcançou uma média de mais de um milhão de buscas mensais. Logo em seguida vêm Valorant, com pouco mais de 800 mil buscas e Genshin Impact, com média de 346,6 mil.

Segundo o Newzoo Global Games Market Report 2020, a expectativa é que o mercado de jogos digitais tenha faturado US$ 159,3 bilhões em 2020. Fernando Angulo, Head of Communications da Semrush, aponta a importância dos dados para avaliar o comportamento de busca. “O mercado de games foi um dos que mais se destacaram em meio à pandemia, o que aponta uma grande oportunidade para o mercado investir no que o público vem buscando. Os jogos não foram apenas um escape de distração, mas também uma maneira de interação que teve muito destaque”, analisa o especialista.

Veja abaixo o top 10 dos games mais buscados em 2020:

1)Among Us: 1,079 milhão

2)Valorant: 815,2 mil

3)Genshin Impact: 346,6 mil

4)The Last of Us: 287,6 mil

5)Call of Duty Warzone: 237,9 mil

6)Cyberpunk 2077: 171,6 mil

7)Fifa 21: 150,9 mil

8)Minecraft Dungeons: 149 mil

9)Ghost of Tsushima: 131 mil

10)Assassin’s Creed Valhalla: 70,1 mil

*média mensal de buscas no Google de janeiro a outubro de 2020 no Brasil

O levantamento realizado pela Semrush também contém dados globais de buscas em 2020. Para ver, acesse: https://www.semrush.com/blog/world-data-trends-2020/