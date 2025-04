Qualcomm anuncia o Snapdragon 480

A Qualcomm está começando o novo ano anunciando a plataforma móvel Snapdragon 480 5G, a primeira plataforma 5G da série 4. Essa plataforma foi mencionada durante a palestra de Cristiano Amon no IFA em setembro.

O Snapdragon 480 é a evidência do compromisso da Qualcomm em impulsionar a proliferação de 5G entre todos o tiers do Snapdragon, o que aconteceu mais rápido do que qualquer outra transição G. Esta plataforma traz nove novidades para a série 4, iniciando experiências 5G para o mercado global.

“A Qualcomm Technologies continua a acelerar a comercialização de 5G globalmente para tornar os smartphones 5G mais acessíveis, especialmente porque as pessoas em todo o mundo continuam a se conectar remotamente”, disse Kedar Kondap, vice-presidente de gerenciamento de produto da Qualcomm Technologies, Inc. “A plataforma Snapdragon 480 5G Mobile excederá as expectativas dos OEMs e do consumidor no fornecimento de recursos de alto e médio tier a um preço acessível”.

Mais informações: https://www.qualcomm.com/news/releases/2021/01/04/qualcomm-expands-5g-capabilities-mobile-devices-powered-new-snapdragon-480