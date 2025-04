Rocketseat lança formação gratuita para desenvolvedores

Que os desenvolvedores são peças-chave para a solução de questões em todas as áreas não é uma novidade. Porém, o ano de 2020 mostrou que eles são ainda mais essenciais. O que seriam das lojas físicas sem um desenvolvedor para criação do seu e-commerce durante o isolamento? Como manter as aulas online sem o desenvolvimento de um software. Assim, a Rocketseat, edtech que oferece conteúdos e desafios para formar profissionais de programação com metodologia e plataforma próprias, está lançando o Discover, curso totalmente gratuito para novos desenvolvedores.

O propósito da edtech é ajudar todo o ecossistema de programação a acompanhar a evolução da tecnologia de forma sustentável e assim suprir o gap dos mais de 264 mil profissionais da área que serão necessários até 2024. Para o cofundador e CEO da Rocketseat, Robson Marques, a defasagem no currículo das instituições de ensino e falta de acesso às aulas particulares contribui para o aumento desse déficit. “Nossa missão é garantir a possibilidade de aprendizado ao maior número de pessoas possível, do norte ao sul do país, em qualquer local com um computador e acesso à internet. O curso é completo e gratuito, isso nos aproxima daqueles que por algum motivo imaginaram que ser dev era uma realidade distante”, explica.

Recentemente as startups Rocketseat e Shawee somaram forças para construir uma ponte entre empresas e desenvolvedores por meio da educação, e reunir em uma única plataforma todo o ecossistema de programação, começando pelo Discover, onde o aluno pode aprender os fundamentos do desenvolvimento. O curso trará aulas com fundamentos da programação, com cerca de 80 horas de conteúdo que vai do zero até os primeiros passos na carreira de desenvolvedor.

“Esta primeira etapa será um período importante para absorver os fundamentos da programação e dominar as plataformas de desenvolvimento, como front-end ou back-end. Todo esse aprendizado irá além das aulas, já que todos os alunos poderão se conectar com outros devs do nosso ecossistema e trocar experiências. Ele finalizará o curso pronto para o mercado, a partir daí poderá investir nos treinamentos intensivos, onde precisará dominar as ferramentas e conceitos para a construção de software de acordo com as necessidades do mercado e, claro, continuar se desenvolvendo, já que em programação o aprendizado é contínuo”, conta Rodrigo Terron, COO da Rocketseat.

O lançamento do Discover acontece nesta segunda-feira (14), durante o DoWhile, primeiro evento pós-fusão das duas empresas que já impactaram mais de 500 mil desenvolvedores e desenvolvedoras com seus treinamentos pagos e gratuitos. A Rocketseat pretende formar 100 mil profissionais até 2023, o que representa ¼ da necessidade do mercado.