realme divulga preço oficial da série 7, Watch S e Buds Q no Brasil com 10% de Cashback

A realme, marca de smartphone de crescimento mais rápido no mundo, lança hoje oficialmente seus primeiros produtos do portfólio no Brasil: o muito aguardado smartphone da série 7 nas variantes realme 7 e realme 7 Pro, o realme Watch S, seu segundo smartwatch com tela redonda, e o realme Buds Q, com bateria de até 20 horas.

Na primeira semana de vendas no Brasil, a realme estará com descontos exclusivos e, como anunciado anteriormente, a empresa estará oferecendo 10% de cashback a todos os clientes no Brasil.

Durante o primeiro mês de vendas, a B2W Digital – detentora das marcas Americanas, Submarino, Shoptime e Sou Barato – terá exclusividade na venda da realme no Brasil. Todos os produtos da realme, incluindo o realme 7, o realme 7 Pro, o realme Watch S e o realme Buds Q, poderão ser comprados na loja oficial da marca nos sites da Americanas e do Submarino.

realme 7, a partir de R$2.499 com pré-venda de R$2.299

O primeiro processador MediaTek Helio G95 do mundo: realme 7 adota o primeiro processador de jogos MTK Helio G95 do mundo. Com mais de 300.000 pontos AnTuTu, o Helio G95 é um forte chipset que alimenta seu telefone. MediaTek Helio G95 foi projetado exclusivamente para ser o núcleo de uma incrível experiência de jogo em smartphones. Este processador é feito usando um processo de 12 nm, o que o torna mais poderoso e eficiente. Também é equipado com dois núcleos Cortex-A76 de alto desempenho em até 2,05 GHz e seis núcleos Cortex-A55 de alta eficiência em até 2 GHz, junto com Mali-G76GPU de 900 MHz. Com a combinação da mais recente CPU atualizada, GPU, RAM super-rápida e poderosa IA, o realme 7 traz uma experiência suave para os amantes de jogos móveis.

Câmera Quad de 64 MP de definição de tendências: realme 7 apresenta a mais recente configuração de câmera quad ultra-clara, que compreende uma câmera principal de 64MP, uma lente ultra grande angular de 119 ° de 8MP, uma lente macro e uma lente de retrato P&B. O sensor Sony IMX682 tem incrível capacidade de detecção de luz e vem com sensor de tamanho super grande de 1 / 1,73 “, pixels superaltos de 64 MP, compatível com Quad Bayer, tamanho de pixel de até 1,6 μm. Mesmo com pouca luz, suas fotos sairão super iluminadas.

Bateria enorme suportada por 30W Dart Charge: Com o Dart Charge de 30W recentemente atualizado, a bateria de 5000mAh pode ser carregada a 100% em 65 minutos. E apenas em 26 minutos, ele pode carregar quase 50%. O realme 7 também suporta carga PD de 15W, tornando-o ainda mais versátil. O algoritmo de cobrança desenvolvido para o realme 7 inclui cinco camadas de proteção de segurança e fornece proteção de segurança de nível de hardware para todo o processo de cobrança.

Experiência visual suprema: O realme 7 contém uma tela Ultra Smooth de 6,5 polegadas de 90 Hz com taxa de atualização de 90 Hz e taxa de amostragem de 120 Hz. Capaz de produzir 90 quadros por segundo, a tela de 90 Hz tem uma taxa de atualização 50% maior quando comparada a uma tela convencional de 60 Hz, resultando em uma experiência visual uniforme e suave com cada movimento da tela. Com um grande display de 6,5 polegadas e uma excelente relação tela-corpo, o realme 7 oferece uma experiência visual suprema. A tela vem com proporção 20: 9, resolução 2400x1080P FHD +, proporção tela-corpo de 90,5%, brilho de 480nits.

Design espelhado elegante: Inspirado no espaço do espelho na natureza, a série realme 7 apresenta um design de espelho brilhante. A divisão ousada do design traz um novo impacto visual, mas com os efeitos de luz impressionantes, uma beleza natural equilibrada é revelada. O popular processamento antirreflexo com texturas clássicas de CD torna o telefone mais premium.

Confiabilidade TÜV Rheinland verificada: O realme 7 é o primeiro smartphone a passar na verificação de confiabilidade do smartphone da TÜV Rheinland. A verificação de confiabilidade do smartphone da TÜV Rheinland contém 23 testes principais e 72 testes secundários, cobrindo muitos cenários de uso. Realme atualizou testes de qualidade para melhorar ainda mais a confiabilidade do smartphone, fazendo com que os usuários Realme desfrutem livremente do prazer proporcionado pela tecnologia inovadora e pelo design inovador.

Interface incrível: O realme UI baseado no Android 10, é bem construído para uma experiência Android aprimorada e mais próxima de estoque para seus usuários.

realme 7 Pro, a partir de R$2.999 e pré-venda de R$2.799

Tecnologia de carregamento mais rápida: No realme 7 Pro, o carregamento da bateria evoluiu ainda mais com uma grande atualização para o SuperDart Charge de 65W para uma experiência de carregamento incomparável. Graças à sua eficiência de carregamento extremamente alta, 65W SuperDart Charge pode rapidamente alimentar a enorme bateria de 4500mAh, enquanto mantém o telefone frio. A bateria de 4500mAh pode ser carregada a 100% em 34 minutos. E apenas em 12 minutos, ele pode cobrar quase 50%. Mesmo durante jogos pesados, o SuperDart Charge de 65W pode carregar até 43% em apenas 30 minutos. Em apenas 3mins, o realme 7 Pro pode ser carregado a 13%, significa 3 rodadas de PUBG (1.22h), 2 horas de Instagram, 150 minutos de YouTube (2.54h) e 4 dias em standby. O Realme 7 Pro também suporta carga PD / QC de 18 W, tornando-o ainda mais versátil.

Melhor desempenho: O realme 7 Pro é lançado com o Snapdragon 720G. Este processador é feito usando um processo avançado de 8 nm, tornando-o mais poderoso e eficiente. Também é equipado com CPU Kryo 465 com dois núcleos Cortex-A76 de alto desempenho de até 2,3 GHz e seis núcleos Cortex-A55 de alta eficiência de até 1,8 GHz, junto com um novo GPU Adreno 618, que é o mesmo que Snapdragon 730G. Em comparação com a última geração, o Snapdragon 720G tem 10% de melhoria no desempenho da CPU, 75% de melhoria no desempenho da GPU e exibição

Display Imersivo: O realme 7 Pro contém uma tela cheia Super AMOLED de 6,4 polegadas com taxa de amostragem de 180Hz. Em comparação com a tela LCD, a tela OLED tem melhor desempenho em qualidade de imagem e eficiência de energia, e é compatível com impressões digitais mais convenientes. A tela vem com proporção 20: 9, resolução 2400x1080P FHD +, proporção tela-corpo de 90,8%, brilho máximo de 600nits, gama de cores NTSC de 98%.

A melhor qualidade de câmera da classe com sensor Sony IMX682 : O realme 7 Pro apresenta a mais recente configuração de câmera quádrupla ultra-clara, incluindo uma câmera principal de 64MP, uma ultra grande angular de 8MP de 119 ° e uma lente macro e uma lente de retrato P&B. O sensor Sony IMX682 tem incrível capacidade de detecção de luz e vem com sensor de tamanho super grande de 1 / 1,73 “, pixels super altos de 64 MP, compatível com Quad Bayer, tamanho de pixel de até 1,6 μm. Mesmo com pouca luz, suas fotos sairão super iluminadas.

realme 7 Pro apresenta nossa câmera frontal de mais alta resolução. A câmera de 32 MP com embelezamento IA pode reproduzir sua beleza cristalina. Mesmo na noite escura, o modo Super Nightscape também pode capturar selfies iluminadas com detalhes nítidos e exposição equilibrada.

Real Design: Inspirado no espaço do espelho na natureza, a série realme 7 apresenta um design de espelho brilhante. A divisão ousada do design traz um novo impacto visual, mas com os efeitos de luz impressionantes, uma beleza natural equilibrada é revelada. O popular processamento antirreflexo com texturas clássicas de CD torna o telefone mais premium.

TÜV Rheinland Reliability Verified: realme 7 Pro é o primeiro smartphone a passar na verificação de confiabilidade do smartphone da TÜV Rheinland. A verificação de confiabilidade do smartphone da TÜV Rheinland contém 23 testes principais e 72 testes secundários, cobrindo muitos cenários de uso comuns. Realme atualizou testes de qualidade para melhorar ainda mais a confiabilidade do smartphone, fazendo com que os usuários Realme desfrutem livremente do prazer proporcionado pela tecnologia inovadora e pelo design inovador.

Amazing Interface: realme UI baseado no Android 10, é bem construído para uma experiência Android aprimorada e mais próxima de estoque para seus usuários.

Exclusivo na Americanas.com e no Submarino.com, o realme 7 tem preço de R$2.499 e pré-venda de R$2.299 somente de 7 a 21 de janeiro; realme 7 Pro tem preço de R$2.999 e pré-venda de R$2.799 somente de 7 a 21 de janeiro.

Realme Watch S, a partir de R$699

O realme Watch S é o segundo smartwatch com tela redonda da realme e chegará ao Brasil realme a partir de R$699. Possui uma grande tela de toque colorida de 3,3 cm (1,3 “) com suporte de brilho automático de cinco níveis. O realme Watch S também pode servir como um monitor cardíaco em tempo real e um monitor de nível de saturação de oxigênio no sangue. Isso tudo o torna um competitivo assistente de monitoramento de saúde alerta 24h, com aparência de formador de tendências.

Tela de brilho automático e corpo de relógio premium atualizados

O realme Watch S vem com uma grande tela de toque colorida de 3,3 cm (1,3 “) com alta resolução de 360 * 360 pixels (278 PPI) que pode exibir imagens nítidas e realistas. Seu toque responsivo permite que você controle o relógio sem esforço. Sua área de exibição é de 157% o mostrador quadrado na mesma diagonal, dando aos usuários um efeito visual mais envolvente.

realme Watch S suporta brilho automático de cinco níveis, o brilho máximo pode chegar a 600nits, o que significa que o mostrador do relógio pode ser visto com clareza suprema, mesmo sob luz solar intensa. Mais de 100 Watch Faces realme estilosos, feitos em colaboração com usuários e designers renomados que criaram mostradores modernos para o Watch S.

O realme Watch S aplica mais material premium a outras peças. O corpo do relógio é feito de liga de alumínio 6063 com alta resistência e baixa densidade, tornando-o robusto e leve. A pulseira é feita de silicone em gel de alta qualidade, durável, leve e agradável para a pele. As alças vêm em 4 cores, preto, azul, laranja e verde. A superfície da tela usa o vidro Corning Gorilla Glass 2.5D, combinado com uma moldura redonda, para fornecer um toque mais confortável e perfeito.

Assistente de monitoramento de saúde 24h

Posicionado como um assistente de monitoramento de saúde, o realme Watch S está equipado com um sensor óptico de frequência cardíaca PPG de alta precisão, suportando monitoramento de frequência cardíaca ininterrupto 24 horas por dia, 7 dias por semana e medindo sua frequência cardíaca com rapidez e precisão. Você será alertado se sua frequência cardíaca estiver muito alta ou muito baixa com o tempo. Ele também oferece suporte a 16 modalidades esportivas, monitor de nível de oxigênio no sangue, teste de capacidade aeróbica, algoritmo de contagem de passos preciso, lembrete de sedentarismo, lembrete de beber água, monitoramento do sono e exercícios de meditação. O realme Watch S também tem as funções de saúde mais abrangentes, incluindo muitas outras práticas: monitoramento de passos, lembrete de sedentarismo, monitoramento de sono, lembrete de hidratação e meditação relaxante.

Smart Hub da AIoT e Melhor Parceiro do Seu Smartphone

O realme Watch S pode desbloquear automaticamente o telefone ao se aproximar, o que é conveniente e rápido. É principalmente conveniente considerando que as pessoas costumam usar máscaras atualmente. O realme Watch S também pode controlar remotamente o reprodutor de música e a câmera do seu telefone e pode ser usado para mostrar informações da chamada e rejeitá-la.

Como parte importante da estratégia realme AIoT, o realme Watch S é um dos dispositivos centrais do sistema realme AIoT. Após a futura atualização OTA, o realme Watch S será capaz de conectar remotamente vários dispositivos AIoT para uma operação fácil sem abrir o smartphone.

Em 2021, a realme pretende ser “a marca de AIoT de crescimento mais rápido do mundo” e construir a realme UNI Smart AIoT com realme Link e os 4 primeiros Smart Hubs para fornecer um Tech Trendsetter Life 3 em 1 em torno de sua ‘experiência de vida pessoal, doméstica e de viagens.

O lançamento do realme Watch S foi projetado para popularizar o smartwatch e fazer com que mais jovens pudessem desfrutar da beleza da tecnologia, também representa a realme para acelerar sua implantação em AIoT.

realme Buds Q, a partir de R$299

Co-criado por José Lévy, Designer Colaborador da e Hermès, e a qeuipe da realme, os fones de ouvido são a obra-prima das curvas, que cabem perfeitamente nos seus ouvidos. Cada fone de ouvido pesa apenas 3,6 g, permitindo uma experiência musical mais agradável e confortável.

realme Buds Q é perfeito para uso o dia todo com bateria de até 20 horas, drive grande de 10 mm e modo de baixa latência de apenas 119ms. O realme Buds Q está disponível nas cores: Branco e Preto, a partir de R$229.

Com o Co-Designer da Hermès, a realme traz um design inovador para os jovens

Em maio de 2019, a realme convidou Naoto Fukasawa, o mundialmente famoso designer industrial, para trazer o incrível realme X Master Edition, que surpreendeu toda a indústria de smartphones. Agora a realme convidou José Lévy como Diretor de Arte da realme Design Studio para trazer produtos AIoT que definem tendências com design inovador. Como Co-Designer da Hermès, José Lévy se firma tanto como um colorista de destaque quanto como um alfaiate trabalhando com sua marca de mesmo nome à Paris. Ele também dirige a criação para Cacharel, Nina Ricci, Holland & Holland e Ungaro. O icônico cavalo de couro preto da Hermès foi projetado e construído por ele.

O realme Buds Q é o primeiro produto co-criado por José Lévy e realme Design Studio. E são esperados mais produtos AIoT da realme desenvolvidos por José Lévy. Inspirado pela natureza, ele tem coragem de injetar novas ideias e elementos em seu design, que também é o mesmo do realme Design Studio. Com o compromisso de ser um criador de tendências em tecnologia, a realme se dedica a trazer a cultura da moda para a indústria de tecnologia com um design inovador, para ajudá-los a se expressar e atender às suas demandas duplas de design e qualidade de produto.

José Lévy inspirou-se nos cascalhos da praia da Normandia onde costumava brincar durante a sua infância e integrou as curvas delas ao design do realme Buds Q. Com essa combinação, José Lévy e o realme Design Studio combinaram perfeitamente “natural” com “tecnologia” e fez com que os fones de ouvido tivessem grandes personalidades com design inovador.

Com design ergonômico, o realme Buds Q cabe perfeitamente nos seus ouvidos e permite uma experiência mais confortável. O estojo de carregamento também é delineado com linhas de curvas diferentes e permite uma boa sensação à mão. Além disso, um único fone de ouvido realme Buds Q pesa apenas 3,6g, mais leve que uma folha de papel A4. Com o estojo de carregamento, todo o conjunto pesa apenas 35g e é portátil.

Com uma aparência inovadora, o realme Buds Q também é de qualidade superior. A superfície dos fones de ouvido adota a tecnologia de padrão de faísca de 9μm para atingir a textura fosca avançada, que é excelente no toque e na impressão digital. Com design inovador e qualidade de som, o realme Buds Q oferece aos seus ouvidos uma música 100% confortável.

Excelente em qualidade de som, o realme Buds Q é fácil de operar

realme Buds Q é leve e compacto e de desempenho extraordinário. Ele é enviado com um chip R1Q personalizado para oferecer latência superbaixa de 119 ms, semelhante aos headsets com fio. Ele suporta uma chamada de 3 horas ou 4,5 horas de reprodução de música. Com o estojo de carregamento, ele tem uma bateria de longa duração de 20 horas. Ele adota uma grande unidade de reforço de graves de 10 mm da mesma classe, junto com um diafragma composto de polímero especial composto de PEEK que pode emitir agudos claros e médios e PU que emite graves espessos e elásticos. Além disso, ele oferece suporte à prova d’água de nível IPX4, tornando-o mais durável para não ter medo de respingos e da erosão da chuva e suor.

A qualidade do som é uma prioridade para um fone de ouvido. A realme convida especialmente uma equipe sênior de ajuste de áudio com mais de 10 anos de experiência para trazer a solução de aprimoramento de baixo composto DBB para o realme Buds Q para estimular a potência de grandes unidades e tornar o grave mais dinâmico e em camadas. Ao mesmo tempo, o realme Buds Q suporta codificação de áudio AAC de alta qualidade, com maior fidelidade e melhor experiência de audição.

A experiência de operação da realme Buds Q é excelente. Os fones de ouvido podem ser reconhecidos pelo telefone móvel assim que você abre a caixa de carga e o menor tempo que leva para serem combinados é de apenas 4,2s. Além disso, os fones de ouvido podem ser desligados assim que você colocá-los de volta na caixa e fechar a tampa da caixa. Você também pode atender / desligar o telefone, trocar de música ou ativar o assistente de voz Breeno com o toque de um botão. É possível acessar o aplicativo realme Link para personalizar as funções operacionais e atualizar o firmware do sistema.