Conheça os recursos das novas TVs Samsung criados com suporte de cegos, surdos e daltônicos

Como líder do mercado global de TVs pelo 15º ano consecutivo, a Samsung tem o compromisso de criar soluções de acessibilidade que possam contribuir para um mundo mais conectado e inclusivo. Em 2021, com o lançamento do novo portfólio de televisores com as categorias Neo QLED e QLED, a empresa vai oferecer novos recursos de acessibilidade, impulsionados por Inteligência Artificial e criados a partir de experiências e necessidades relatadas por usuários com dificuldades para enxergar ou escutar, cegos e surdos.

A Samsung tem na acessibilidade uma de suas bandeiras para os próximos anos, tanto em seus projetos de responsabilidade social quanto na criação de seus inovadores produtos. Sob o lema “Acessibilidade para Todos”, foi possível reunir os usuários para entender as demandas mais urgentes e esse trabalho incansável tem sido reconhecido, como mostra a certificação entregue pelo órgão britânico Royal National Institute of Blind People, que considera as novas TVs Samsung aptas para o uso independente de pessoas cegas.

“Temos um compromisso claro de conectar as pessoas e oferecer a elas soluções de inclusão e acessibilidade. E isso passa por estar em contato permanente com os usuários para entender quais são suas necessidades. O senso comum pode considerar que cegos e surdos não têm uma relação próxima com as TVs, mas o que identificamos é o total oposto. As TVs são como as janelas para o mundo exterior para essas pessoas, que precisam ser contempladas quando um produto é desenvolvido. Nossa tecnologia é para todos”, destaca Gustavo Assunção, Vice-Presidente da Divisão de Consumer Electronics da Samsung Brasil.

Conheça abaixo os recursos de acessibilidade* que estarão presentes nas TVs QLED e Neo QLED de 2021 e que foram apresentados no First Look 2021 , como parte dos preparativos para a CES 2021, a maior feira de consumer electronics e TI do mundo:

Ajuste de cores para portadores de daltonismo

A Samsung desenvolveu uma ferramenta que permite que o usuário ajuste a exposição de cores até que a imagem real fique nítida de acordo com o tipo e a intensidade do daltonismo. É possível salvar diferentes perfis na TV para um uso mais personalizado e prático.

Inversão de cores

Pessoas com dificuldades para enxergar podem ter problemas com cenas mais claras ou brilhantes. Assim, foi criado um modo de inversão de cores para que os menus de controle das TVs fique em tons mais escuros e confortáveis para os usuários.

Descrição em áudio

Pessoas cegas ou com dificuldades para enxergar podem usar essa função para saber mais detalhes sobre as cenas dos filmes ou séries que estão desfrutando. Graças a avançados recursos de Inteligência Artificial, o sistema de descrição em áudio relata os movimentos da cenas para além dos diálogos e efeitos sonoros.

Guia de voz

Outra ferramenta que auxilia pessoas cegas ou com dificuldades para enxergar é o guia de voz, que informa qual canal foi acessado e que tipo de programação está sendo exibida. Os avisos sonoros também podem ser ativados para utilização do controle. Assim, quando cada botão é pressionado, a TV informa qual a função será ativada e o usuário confirma a ação desejada com mais um toque.

Linguagem de sinais ampliada

Conteúdos televisivos que possuem tradução simultânea para a linguagem de sinais podem ter a exibição otimizada para os usuários surdos. A função Sign Language Zoom pode ampliar em até 200% a pequena caixa que normalmente apresenta a pessoa responsável pela tradução dos conteúdos para a linguagem de sinais, facilitando a visualização e a percepção sobre expressões faciais e gestos.

Legendas sem interferência

A Samsung desenvolveu o sistema de closed caption, aquele formato de legenda fornecida em tempo real pelos canais, que pode ser movimentado por toda a tela das novas TVs. A ideia é que o usuário surdo ou com dificuldades auditivas possa escolher onde quer posicionar a legenda para não cobrir outras informações que possam estar escritas na tela, como gráficos ou tarjas de telejornais.

Múltiplas saídas de áudio

Esse recurso permite que o som da TV seja reproduzido simultaneamente nos alto-falantes, de forma convencional, e em dispositivos usados por pessoas com dificuldade auditiva. É uma ferramenta que contribui para a integração e convivência.

*Não há previsão para a chegada dessas funcionalidades no mercado brasileiro.