ViewSonic apresenta os dispositivos interativos ViewBoard Pen Display e ViewBoard Notepad

A ViewSonic® Corp., provedora global líder de soluções de visualização e colaboração, anuncia o lançamento do ViewBoard® Pen Display e do ViewBoard Notepad. Essas novas soluções interativas podem ser usadas como dispositivos complementares em sala de aula ou em espaços para educação digital híbrida a distância.

O ViewBoard Pen Display, ID1330, é um display ultrafino de 13,3 polegadas que inclui uma caneta digital sem bateria, que permite criar, gerenciar e compartilhar conteúdo digital. Este monitor pode ser conectado a qualquer PC ou laptop como um dispositivo de toque secundário para compartilhar conteúdo.

O ViewBoard Notepad, ID0730, é um dispositivo fácil de usar que permite aos usuários fazer anotações digitalizadas em tempo real. Ambos os dispositivos funcionam perfeitamente com o software ViewSonic® myViewBoard ™.”Nós da ViewSonic estamos muito satisfeitos em apresentar esses novos visores interativos, que são um suporte para impulsionar o compartilhamento e a produtividade”, disse Sean Liu, gerente de linha de negócios de software da ViewSonic América. “Essas soluções foram desenvolvidas para fornecer ferramentas complementares, em sala de aula ou em casa, para a aprendizagem digital nesta nova modalidade híbrida de educação a distância. Esteja os usuários criando, gerenciando ou compartilhando conteúdo digital, os monitores e blocos de notas podem melhorar a eficiência. ”

No Brasil, Vivian Manso, country manager da Viewsonic na região, acredita que ambas as soluções serão muito bem recebidas tanto por educadores como por estudantes. “Além de serem ferramentas úteis e que oferecem recursos de produtividade e podem ser usadas com o premiado software myViewBoard, são alternativas econômicas para incrementar o home office e a “escola em casa”, afirma a executiva.

Visor de caneta ViewBoard ID 1330

– Visor interativo de 13,3 polegadas equipado com uma caneta eletromagnética

patenteada;

– Oferece caligrafia precisa e intuitiva com 8.192 níveis de sensibilidade à pressão e +/-

60 graus de inclinação

– Taxa de resposta de 250pps que minimiza a latência para menos de 30 ms

– Design ultrafino e peso inferior a 1 kg

– Suporta HDMI / USB ou fonte de alimentação bidirecional com conectividade USB-C

– Compatível com os sistemas operacionais Windows, MacOS e Chrome

ViewBoard Notepad ID0730

– Solução interativa de 7,5 polegadas equipada com uma caneta eletromagnética

patenteada;

– Oferece caligrafia precisa e intuitiva com 4.096 níveis de sensibilidade;

– A caneta também possui tinta real e permite aos usuários escrever ou desenhar no

papel, enquanto os traços são digitalizados em tempo real

– Totalmente plug-and-play, sem a necessidade de instalação de drivers

– Conectividade em um único cabo micro-USB para PC ou laptop

– Design compacto e ultraleve de menos de 200 gramas

– Compatível com Windows, MacOS, Chrome OS e Android 7.0+

Para mais notícias e informações sobre aViewSonic, visite o site www.ViewSonic.com/la e siga a empresa no Facebook, LinkedIn, YouTube e Twitter.

Fundada na Califórnia, a ViewSonic é uma provedora líder global de soluções visuais com presença em mais de 100 cidades em todo o mundo. Como empresa inovadora e visionária, a ViewSonic está comprometida em fornecer soluções abrangentes de hardware e software, incluindo monitores, projetores, sinalização digital, displays interativos ViewBoard e o ecossistema de software myViewBoard. Com mais de 30 anos de experiência em soluções de visualização, a ViewSonic estabeleceu uma posição forte ao oferecer soluções inovadoras e confiáveis para os mercados educacional, comercial, consumidor e profissional, ajudando os clientes a “ver a diferença”. Para mais informações sobre a ViewSonic, visite www.viewsonic.com/la.