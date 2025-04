CES 2021: Samsung apresenta suas inovações para um “Melhor Normal”

A Samsung compartilhou sua visão para o futuro no Consumer Electronics Show (CES) 2021. A empresa apresentou novos produtos em sua conferência de imprensa virtual, mostrando como continua a inovar criando soluções que são flexíveis, conectadas de forma inteligente e usam IA para entender o contexto e tornar a vida diária perfeita.

“Nosso mundo parece diferente, e muitos de vocês se depararam com uma nova realidade – onde, entre outras coisas, sua casa assumiu um significado maior”, disse Sebastian Seung, presidente e chefe da Samsung Research, o centro avançado de P&D da empresa que lidera o desenvolvimento de tecnologias futuras para SET (produtos finais) da Samsung Electronics, direcionando os esforços da empresa para aprimorar a experiência de tecnologia doméstica. “Nossas inovações são projetadas para proporcionar experiências mais pessoais e intuitivas que expressem sua personalidade. Estamos trabalhando arduamente para trazer a inovação da próxima geração, com a IA (inteligência artificial) sendo a principal tecnologia, para seu melhor amanhã. ”

Criando experiências de usuário mais íntimas e personalizadas

Como as pessoas passaram mais tempo em casa no ano passado, a tecnologia que queriam se tornou a tecnologia de que precisavam. Ao contar com essa tecnologia, as pessoas compreenderam muitas maneiras pelas quais as soluções conectadas podem tornar a vida mais fácil. As TVs eram vitais para o entretenimento e, às vezes, para a manter a forma física. Os Chromebooks tornaram-se ferramentas essenciais para o aprendizado doméstico. Geladeiras inteligentes ajudaram nas compras remotas e na preparação das refeições. Os smartphones eram indispensáveis.

Os investimentos contínuos da Samsung em inovações que se adaptam aos estilos de vida em evolução permitem que a empresa acompanhe as mudanças rápidas. As principais inovações reveladas incluem:

Samsung Bespoke 4-Door Flex: a versão mais recente do refrigerador Bespoke apresenta painéis intercambiáveis e vêm com uma escolha de cores e materiais, permitindo aos consumidores ajustar o visual do seu refrigerador ao seu gosto. O novo modelo de 4 portas, disponível na América do Norte nesta primavera, também inclui um novo Beverage Center ™, que dá acesso rápido a um dispensador de água e um jarro de água. O Samsung Bespoke 4-Door Flex também vem equipado com uma máquina de gelo que faz não apenas cubos de gelo regulares, mas também cubinhos de formas diferentes para atender às diferentes preferências de bebidas frias.

Tela MICRO LED de 110 polegadas: esta nova tela apresenta LED inorgânico auto-iluminado com um design de tela “infinita” e fino quase sem moldura que se integra perfeitamente ao ambiente. O resultado é uma experiência de visualização envolvente com qualidade de imagem surpreendente. O MICRO LED de 110 polegadas também adiciona “4Vue” (Quad View), uma opção de visualização em quatro vias – para que você possa acompanhar vários esportes ao mesmo tempo ou transmitir um tutorial enquanto joga um videogame. Além disso, para consumidores dos EUA, mais de 160 canais gratuitos1 estão disponíveis por meio da Samsung TV Plus. O MICRO LED será lançado globalmente a partir desta primavera.2

Lifestyle TV: a linha de TV de estilo de vida de ponta da Samsung inclui The Serif, The Frame, The Sero e The Terrace – uma TV externa 4K QLED recém-lançada – bem como Samsung The Premiere, um projetor a laser 4K de qualidade semelhante ao cinema.

SmartThings Cooking: Um novo serviço Samsung SmartThings foi projetado para tornar sua jornada culinária perfeita. Um planejador de refeições baseado na plataforma de IA Whisk’s Food recomenda refeições para toda a semana, faz listas de compras com os ingredientes de que você precisa e se conecta a varejistas de alimentos para compras diretas direto da geladeira Family Hub ™ ou da tela do seu celular. As instruções de receita podem ser enviadas diretamente para dispositivos de cozinha Samsung sincronizados para minimizar os erros.3

Samsung Health Smart Trainer nas TVs Samsung 2021: o Samsung Health transforma perfeitamente a casa em uma academia pessoal, e o novo recurso Smart Trainer4 rastreia e analisa a postura em tempo real, como um personal trainer. Durante e após o treino, o Smart Trainer fornece feedback sobre a execução do exercício, ajuda a contar suas repetições e estima as calorias queimadas. Com vídeo e treinamento interativo via controle de voz habilitado para Bixby, o Samsung Health Smart Trainer eleva e personaliza a experiência de exercícios em casa.

Trazendo IA e robôs para a vida diária, incluindo tarefas domésticas

A Samsung está há muito tempo na vanguarda da inovação em IA e robótica, usando seus sete centros globais de pesquisa em IA para promover a tecnologia. Ao trazer IA para seus produtos, a Samsung está criando novas experiências caseiras – desde máquinas de lavar que otimizam o uso de água, detergentes e ciclos de lavagem, até TVs com um processador Quantum AI que pode atualizar o conteúdo HD para uma resolução de 8K cristalina.

As principais tecnologias apresentadas durante a conferência de imprensa da Samsung incluem o seguinte:

JetBot 90 AI +: Chegando aos EUA no primeiro semestre de 2021, este novo aspirador de pó usa tecnologia de reconhecimento de objetos para identificar e classificar objetos e decidir o melhor caminho de limpeza. Os sensores LiDAR e 3D permitem que o JetBot 90 AI + evite cabos e pequenos objetos, enquanto limpa cantos de difícil acesso em sua casa. Também equipado com uma câmera, o JetBot 90 AI + é integrado ao aplicativo SmartThings para ajudá-lo no monitoramento doméstico.

Samsung Bot ™ Care5: o mais recente desenvolvimento na crescente linha de robótica da Samsung, o Samsung Bot ™ Care foi projetado para usar IA para reconhecer e responder ao seu comportamento. Poderá atuar como assistente e companheiro robótico, ajudando a cuidar dos detalhes de sua vida. Ele também aprenderá sua programação e hábitos e enviará lembretes para ajudar a orientá-lo durante seu dia agitado.

Samsung Bot ™ Handy6: Também em desenvolvimento, o Samsung Bot ™ Handy contará com IA avançada para reconhecer e pegar objetos de diversos tamanhos, formas e pesos, tornando-se uma extensão de você e ajudando-o no trabalho doméstico. O Samsung Bot ™ Handy será capaz de dizer a diferença entre a composição do material de vários objetos, utilizando a quantidade adequada de força para agarrar e mover itens domésticos e objetos, trabalhando como seu parceiro de confiança para ajudar nas tarefas domésticas, como limpar quartos bagunçados ou separando os pratos após uma refeição.

Olhando para o futuro, a Samsung também está desenvolvendo outras aplicações usando a tecnologias de IA para a vida diária. A Samsung continua a desenvolver seu Samsung Bot ™ Retail, que guiaria os usuários fora de casa em ambientes de varejo, e GEMS, o exoesqueleto da Samsung com foco na saúde como auxiliar de mobilidade. Essas inovações permitem que robôs e dispositivos robóticos coexistam com humanos, melhorando suas vidas e atendendo a uma variedade de estilos de vida e ambientes diferentes.

Tecnologia para um futuro melhor

A Samsung encerrou sua conferência de imprensa CES 2021 compartilhando mais sobre a visão da marca de como a tecnologia pode permitir o progresso e criar um futuro melhor para todos. A Samsung acredita que não existe uma solução única e abrangente; um futuro sustentável requer investimentos em um amplo espectro. É por isso que a Samsung está focada em três áreas principais que devem se beneficiar ao máximo da inovação tecnológica: sustentabilidade, educação e acessibilidade.

“Na Samsung, estamos sempre procurando maneiras de construir um futuro melhor e mais sustentável”, disse Sandeep Rana, gerente sênior, especialista em sustentabilidade ambiental da Samsung, que compartilhou a mensagem de sustentabilidade da Samsung na conferência de imprensa. “Com foco no meio ambiente, nas pessoas e na sociedade, continuaremos a fornecer aos nossos consumidores ferramentas e tecnologias responsáveis ​​para enfrentar nossos desafios de hoje e possibilitar um futuro melhor para todos”.

Como parte de seu compromisso com a criação de uma economia circular, a Samsung está desenvolvendo programas e soluções de embalagem que promovem um ciclo de vida sustentável do produto – do início ao fim:

Galaxy Upcycling em casa: No evento, a Samsung anunciou uma atualização de seu programa Galaxy Upcycling chamada Galaxy Upcycling em casa. O novo programa reimagina o ciclo de vida de um telefone Galaxy mais antigo e oferece aos consumidores opções sobre como eles podem reaproveitar seu dispositivo para criar uma variedade de ferramentas IoT convenientes.

Embalagem ecológica de TV: Além disso, a Samsung anunciou que sua embalagem ecológica se expandiria para QLED, TV UHD, monitor e produtos de áudio em 2021. Como parte de um compromisso contínuo com a consciência ecológica, a Samsung está criando produtos e soluções com sustentabilidade no testemunho. Por exemplo, o novo controle remoto de célula solar da Samsung – feito em parte com plástico reciclado – pode ser carregado por meio de iluminação solar ou interna, reduzindo o desperdício de bateria.

Acreditando que as gerações futuras desempenharão um papel fundamental na construção de um futuro sustentável, a Samsung também priorizou a educação em tecnologia por meio do Samsung Solve for Tomorrow, que incentiva os jovens a usar a tecnologia de maneira criativa para resolver os desafios da comunidade, e do Samsung Innovation Campus, que ajuda os alunos a desenvolver e habilidades pessoais para empregos futuros.

A Samsung também destacou no evento como está tornando seus produtos ainda mais inclusivos e acessíveis para todos. O aplicativo SeeColors é projetado para ajudar aqueles com deficiência de visão de cores (CVD) a ajustar as configurações em suas TVs QLED 2021 para uma melhor experiência de visualização, e o recurso Sign Language Zoom nas TVs garante que todos, independentemente da capacidade, possam facilmente desfrutar do corte tecnologia de ponta.

Por fim, compreendendo como pode ser desafiador encontrar um equilíbrio entre nossas vidas digital e analógica, a Samsung apresentou o recurso Bem-estar digital, projetado para ajudar as pessoas a controlar e gerenciar seu tempo digital – para que possam usar a tecnologia para melhorar nossas vidas e fortalecer-se .

1 160 canais gratuitos para Samsung TV Plus estão disponíveis apenas para usuários dos EUA. A disponibilidade do serviço pode variar por região e produto.

2 A disponibilidade da TV MICRO LED varia de acordo com a região.

3 Disponível em dispositivos Android e iOS. É necessária uma conexão Wi-Fi e uma conta Samsung.

4 Recursos específicos disponíveis podem variar por região e produto.

5 Samsung Bot ™ Care não está disponível para venda no momento. As funções descritas e capacidades técnicas foram demonstradas em configurações de teste.

6 Samsung Bot ™ Handy não está disponível para venda no momento. As funções descritas e capacidades técnicas foram demonstradas em configurações de teste.