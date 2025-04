CES 2021: TCL lança tecnologia Mini-LED OD Zero de próxima geração

A TCL Electronics, um dos maiores players na indústria global de TV e empresa líder em produtos eletrônicos de consumo, estreia hoje sua tecnologia OD Zero TM Mini-LED, na CES 2021. O lançamento de alta-performance de TVs TCL ultrafinas, que terão a tecnologia OD Zero, serão anunciadas próximo ao seu lançamento de vendas, ainda neste ano.

A OD Zero é uma tecnologia que combina a tecnologia de retroiluminação mini-LED de última geração da TCL, impulsionada por seu desenvolvimento tecnológico interno qualificado, e implantada com sua ponderosa integração vertical para fornecer um perfil ultrafino, que nunca foi alcançado com TVs LCD LED antes. Oferecendo brilho impressionante com cores ainda mais ricas, contraste preciso e uniformidade suave, a OD Zero supera a tecnologia TCL Mini-LED anterior.

Este novo tipo de tecnologia representa a distânca ótica entre a camada de luz de fundo do Mini-LED e a camada da tela LCD (placa difusora), que agora foi reduzida a surpreendentes 0 mm, para criar um modulo de luz de fundo ultrafino de alto desempenho.

Com os investimentos contínuos da TCL em tecnologia de exibição, esta última geração de retroiluminação TV Mini-LED é possível graças à profunda experiência da TCL em retroiluminação LED de matriz ativa de classe de micrômetro, otimizações de pilha óptica qualificadas e sua ponderosa cadeia de abastecimento verticalmente integrada, que pode inteirar mais rapidamente as tecnologias de exibição mais avançadas em televisores TCL.

Este conjunto único de experiência em display e profunda integração industrial permite que a TCL esteja na vanguarda de tecnologias de display avançadas, como a tecnologia OD Zero Mini-LED, extraordinariamente precisa, suavemente brilhante e ultrafina.

“Acreditamos que a tecnologia Mini-LED continuará a moldar a indústria de TV e, por sermos pioneiros no uso dessa tecnologia, estamos, mais uma vez, elevando a qualidade da tela”, disse Kevin Wang, CEO da TCL Industrial Holdings e TCL Electronics. “Depois de já implantar as versões anteriores do Mini-LED, em 2021 lançaremos a primeira TV OD Zero Mini-LED do mundo como parte do esforço da TCL para permitir que as pessoas em todo o mundo ‘experimentem mais’.”

Desempenho impressionante

Junto com novo nível de High Dynamic Range, o TCL OD Zero Mini-LED fornece aos usuários uma camada de cores mais ricas, mais profundidade de detalhes e uma experiência de visualização incomparável de brilho impressionante e uniforme.

Esta alta uniformidade é obtida reduzindo a distância entre a fonte de luz e a placa difusora, o que controla efetivamente a faixa de astigmatismo, melhora o contraste e minimiza o efeito halo óptico.

Com milhares de zonas de controle locais, que permitem que o brilho seja ajustado em tempo real ao lado das áreas de luz de fundo correspondentes, o TCL OD Zero Mini-LED oferece excelente precisão no controle de contraste.

Este fator melhora o desempenho da imagem, revela imagens incrivelmente precisas e fornece brancos brilhantes ao lado de pretos profundos. Os espectadores podem desfrutar de uma imagem mais realista e detalhes ainda mais nítidos do que nunca.

Dramaticamente ultrafina

A tecnologia OD Zero da TCL usa LEDs menores e um design de lente totalmente novo, com mais fontes de luz, o que permite eliminar a distância entre a fonte de luz e o painel para surpreendentes zero milímetros.

Também melhora a consistência do brilho enquanto, ao mesmo tempo, atinge um novo nível de espessura, tornando possível um perfil de TV ultrafino.

Desenvolvimento contínuo de tecnologia

A TCL tem aproveitado o poder transformador dos Mini-LEDs desde 2018. A marca apresentou o seu produto Mini-LED na IFA 2018 e investe nesta tecnologia de display de última geração desde então.

Em 2019, alcançou a produção em massa e lançou no mercado a primeira Mini-LED TV X10 e 8 Series do mundo, e, em 2020, orgulhosamente apresentou os modelos Mini-LED da série 6.

Ao olhar para o futuro, a TCL continuará a desenvolver soluções ópticas inovadoras com backlights menores e designs de lentes mais finas, para fornecer imagens com a melhor clareza e desempenho de cores líder da indústria com TCL Mini-LED, 8K e Quantum Dot Display Technology.