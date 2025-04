AMD anuncia os melhores processadores móveis do mundo na abertura da CES 2021

A AMD (NASDAQ: AMD) anunciou seu portfólio completo de processadores móveis AMD Ryzen™ Série 5000, trazendo a arquitetura de núcleo “Zen 3” altamente eficiente e extremamente poderosa para o mercado de notebooks. Os novos processadores móveis AMD Ryzen Série 5000 oferecem níveis inimagináveis de desempenho e bateria com vida útil incrível para jogadores, criadores e profissionais. Novos laptops com processadores Ryzen 5000 Series Mobile estarão disponíveis nos principais fabricantes de PC, incluindo ASUS, HP e Lenovo, a partir do primeiro trimestre de 2021. Durante 2021, a AMD espera um amplo portfólio de mais de 150 laptops para consumidores e empresas com base nos processadores móveis da série Ryzen 5000.

“À medida que o PC se torna uma parte ainda mais essencial de como trabalhamos, jogamos e nos conectamos, os usuários exigem mais desempenho, segurança e conectividade”, disse Saeid Moshkelani, vice-presidente sênior e gerente geral da Unidade de Negócios do Cliente, AMD. “Os novos processadores móveis AMD Ryzen Série 5000 entregam a melhor inovação que a AMD tem a oferecer aos consumidores e profissionais, à medida que continuamos nosso compromisso em fornecer as melhores experiências com capacidade de resposta instantânea e incrível duração da bateria, e com designs fantásticos. Com nossos parceiros de PC, estamos oferecendo desempenho da mais alta qualidade e soluções precisas junto de nosso crescimento recorde no espaço de notebooks e desktops no ano anterior.”

Processadores móveis AMD Ryzen série 5000

Com base na geração anterior, a série Ryzen 5000 inclui processadores ultramóveis da série U e da série H de alto desempenho. No topo da gama desses novos produtos, os processadores móveis AMD Ryzen série 5000 H proporcionam experiências de jogo impressionantes, combinando desempenho incomparável com uma excepcional duração de bateria, com até 8 núcleos e 16 threads, e construídos na nova arquitetura “Zen 3”.

Completando a oferta de processador móvel, os processadores da série HX oferecerem aos jogadores e criadores um desempenho de nível de elite, enquanto os processadores HS contam com a potência da série H em formatos mais finos e leves. O novo processador AMD Ryzen 9 5980HX é capaz de aumentar o desempenho de thread único em até 23% e o desempenho de vários threads em até 17% mais rápido do que a geração anterior, tornando-o a solução ideal para laptops que rodam jogos e programas de criadores, arquitetos e profissionais do audiovisual.

Para consumidores comuns que buscam desempenho em trânsito, os processadores móveis AMD Ryzen 5000 Série-U têm a combinação perfeita de desempenho e eficiência. O novo processador AMD Ryzen 7 5800U oferece:

Desempenho de thread único até 16% mais rápido e desempenho de multi-thread até 14% mais rápido do que a geração anterior;

Até incríveis 17,5 horas de duração da bateria de uso geral e até 21 horas de reprodução de filmes com uma única carga.

Especificações do produto: Processadores móveis AMD Ryzen série 5000

Model Cores/Threads Boost5/ Frequência base (GHz) Cache (MB) TDP (Watts) Arquitetura AMD Ryzen 9 5980HX 8C/16T até 4.8 / 3.3 GHz 20 45+ “Zen 3” AMD Ryzen 9 5980HS 8C/16T até 4.8 / 3.0 GHz 20 35 “Zen 3” AMD Ryzen 9 5900HX 8C/16T até 4.6 / 3.3 GHz 20 45+ “Zen 3” AMD Ryzen 9 5900HS 8C/16T até 4.6 / 3.0 GHz 20 35 “Zen 3” AMD Ryzen 7 5800H 8C/16T até 4.4 / 3.2 GHz 20 45 “Zen 3” AMD Ryzen 7 5800HS 8C/16T até o 4.4 / 2.8 GHz 20 35 “Zen 3” AMD Ryzen 5 5600H 6C/12T até 4.2 / 3.3 GHz 19 45 “Zen 3” AMD Ryzen 5 5600HS 6C/12T até 4.2 / 3.0 GHz 19 35 “Zen 3” AMD Ryzen 7 5800U 8C/16T até 4.4 / 1.9 GHz 20 15 “Zen 3” AMD Ryzen 7 5700U 8C/16T até 4.3 /1.8 GHz 12 15 “Zen 2” AMD Ryzen 5 5600U 6C/12T até 4.2 / 2.3 GHz 19 15 “Zen 3” AMD Ryzen 5 5500U 6C/12T até 4.0 / 2.1G Hz 11 15 “Zen 2”

Disponíveis no primeiro semestre de 2021, os processadores móveis Ryzen™ PRO Série 5000 oferecem novos níveis de produtividade e colaboração, juntamente com capacidade de gerenciamento perfeita para atender às demandas em constante mudança dos ambientes de trabalho modernos. Os processadores móveis AMD Ryzen PRO Série 5000 também oferecem recursos de segurança de nível empresarial com camadas inovadoras de defesa nos níveis de silício, sistema operacional e plataforma, dando às equipes de TI a confiança de que seus PCs estão sempre protegidos, não importa onde sua força de trabalho está localizada.

Processadores AMD Ryzen Desktop

A AMD também está anunciando alternativas de TDP reduzidas para os premiados processadores AMD Ryzen™ 9 5900X e AMD Ryzen™ 7 5800X para Desktop, disponíveis apenas para sistemas OEM pré-construídos. Equipado com a nova arquitetura central “Zen 3” com um TDP inferior de 65W, o processador de desktop Ryzen 9 5900 oferece jogos 1080p em média 24% mais rápidos em títulos selecionados em comparação com a geração anterior.

Especificações do produto: Processadores AMD Ryzen série 5000 para desktop

Modelo Núcleos Boost5 / Frequência Base6 (GHz) Cache (MB) TDP (Watts) AMD Ryzen 9 5900 12C/24T até 4.7 / 3.0 GHz 70 65 AMD Ryzen 7 5800 8C/16T até 4.6 / 3.4 GHz 36 65

Além disso, os processadores AMD Ryzen Threadripper PRO agora estarão disponíveis diretamente para os consumidores por meio de lojas globais participantes, lojas online e integradores de sistema – com disponibilidade prevista para março de 2021. Os processadores Ryzen Threadripper PRO contam com um conjunto de recursos incomparável para os clientes, de estações de trabalho com até 64 núcleos, 8 canais de memória, suporte RDIMM e LRDIMM, 128 pistas PCIe® Gen 4 e tecnologias de segurança AMD PRO.

Especificações do produto: AMD Ryzen Threadripper PRO

Modelo Núcleos Boost5 /Frequência Base6 (GHz) Cache total (MB) TDP (Watts) AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 64C/128T até 4.2 / 2.7 GHz 288 280 AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 32C/64T até 4.2 / 3.5 GHz 144 280 AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 16C/32T até 4.3 / 3.9 GHz 72 280

Opiniões dos parceiros

“À medida que o mundo continua a adotar um estilo de vida remoto e flexível, a ASUS está constantemente inovando para entregar aos consumidores os produtos que precisam para se manterem conectados, não importa onde estejam jogando, transmitindo ou trabalhando pelo mundo”, disse Eric Chen, vice-presidente sênior corporativo da ASUS. “A ASUS também tem o prazer de continuar trabalhando com a AMD para fornecer inovações de ponta que aumentam o desempenho em jogos para os gamers e usuários de dispositivos móveis em todos os lugares.”

“Os funcionários e as equipes de TI de hoje continuam se adaptando a novas formas de colaboração e criação, seja em casa, no escritório ou em outros locais remotos”, disse Andy Rhodes, diretor global de Business Personal Systems, HP Inc. “Estamos orgulhosos da nossa colaboração contínua com a AMD para fornecer PCs corporativos poderosos e altamente seguros, que ajudam as pessoas a permanecerem conectadas, engajadas e produtivas onde quer que estejam.”

“A Lenovo ouve o feedback do cliente para obter a opinião do usuário para inovação. O que é exigido de nós durante essa nova “revolução remota” é simples: desempenho máximo para ajudar a promover uma maior colaboração em tempo real. Em parceria com a AMD, oferecemos as duas coisas para proporcionar experiências de usuário incríveis”, disse Dilip Bhatia, Diretor de Experiência do Cliente da Lenovo. “De profissionais de pequenas empresas trabalhando juntos nos novos laptops ThinkBook 14p Gen 2 e ThinkBook 16p Gen 2, a jogadores competitivos cuja equipe está jogando para vencer com os poderosos novos laptops Lenovo Legion desta temporada, mantendo-se produtivos e entretidos com o mais recente Ryzen ™ Mobile Processor, a tecnologia é essencial para aqueles que prosperam no estilo de vida combinado trabalho-lazer de casa. “