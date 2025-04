Samsung apresenta Galaxy S21 e o Galaxy S21+

A Samsung apresenta o Galaxy S21 e o Galaxy S21+¹, smartphones que empoderam as pessoas a expressarem o seu melhor. Feito para a maneira como vivemos agora, o Galaxy S21 é repleto de inovações de última geração para que você possa aproveitar ao máximo cada momento. A nova linha Galaxy S21 oferece um design icônico e revolucionário, uma câmera extraordinária de nível profissional para usuários de qualquer nível de habilidade, e o processador mais avançado de todos os tempos em um dispositivo Galaxy. Além disso, os dispositivos contam com conectividade, potência e desempenho que somente a Samsung pode entregar.

“Estamos vivendo em um mundo que prioriza a mobilidade, e com tantos de nós trabalhando remotamente e passando mais tempo em casa, queremos oferecer uma experiência de smartphone que atenda às rigorosas demandas de multimídia das nossas rotinas em constante mudança”, disse TM Roh, Presidente e Líder de Negócios de Comunicações Móveis da Samsung Electronics. “Também reconhecemos a importância da escolha, especialmente agora, e é por isso que a linha Galaxy S21 dá a você a liberdade de escolher o melhor dispositivo para seu estilo e necessidades.”

Por mais de uma década, a linha Galaxy S ofereceu experiências móveis inovadoras e emblemáticas para pessoas que confiam em seus smartphones para expressão, conexão e entretenimento. A nova linha Galaxy S21 se baseia neste legado para oferecer a experiência principal premium e tornar cada dia extraordinário. O Galaxy S21 estará disponível em uma variedade de modelos para que você possa encontrar o complemento perfeito para seu estilo e necessidades pessoais. Para usuários que exigem uma experiência móvel emblemática, com inovações de câmera de nível profissional e desempenho de primeira linha em vários níveis de preço, Galaxy S21 e o Galaxy S21+ oferecem tudo isso em todas as categorias – e muito mais.

Design arrojado

Com um novo design arrojado, o Galaxy S21 foi construído para a expressão. O Galaxy S21 foi projetado para aqueles que desejam um design leve e uma tela compacta de 6.2 polegadas², enquanto o Galaxy S21+ apresenta uma tela expandida de 6.7 polegadas³ e uma bateria de longa duração, perfeita para maratonar jogos ou séries.

A série Galaxy S21 apresenta um icônico módulo de câmera totalmente nova que se integra perfeitamente à estrutura de metal do dispositivo para uma estética elegante e marcante. S21 e S21+ estarão disponíveis em uma variedade de cores atraentes, incluindo uma nova cor: Violeta. E cada dispositivo é revestido com um acabamento fosco luxuoso para aparência e toque sofisticados.

O Galaxy S21 conta com uma tela com taxa de atualização de 120 Hz, proporcionando rolagem e visualização mais suaves4. Ela ajusta automaticamente a taxa de quadros com base no conteúdo, quer você esteja passando por seus feeds de redes sociais ou assistindo a programas. A tela também é agradável aos olhos, e para reduzir a fadiga ocular, o novo Eye Comfort Shield ajusta automaticamente o filtro de luz azul com base na hora do dia, no conteúdo que você está assistindo e na sua hora de dormir.

Faça com que os momentos diários se tornem extraordinários

O Galaxy S21 dá continuidade à lendária herança de câmeras da Samsung com aprimoramentos de nível profissional e inovações de vídeo, permitindo aos usuários de todos os níveis de habilidade obter a melhor foto. Esteja você gravando o primeiro encontro do seu filho com um espelho, narrando travessuras noturnas de jogos em série ou documentando vistas espetaculares em uma viagem, o Galaxy S21 e o Galaxy S21+ têm tudo para você. Basta apontar, fotografar e deixar o Galaxy S21 fazer o trabalho pesado – permitindo que você possa capturar o momento antes que ele acabe.

A gravação aprimorada de vídeo em 8K permite que você capture imagens nítidas em alta resolução, para que você possa registrar toda a ação ao vivo e possibilitar a obtenção de fotos de destaque sempre que você gravar. Mesmo em condições de movimento rápido ou irregular, sua filmagem será suave com o Superestabilizador (Super Steady) aprimorado a 60 fps. O novo recurso Visão do Diretor (Director’s View)5 permite que você veja, alterne e selecione a melhor câmera para contar sua melhor história. Capture vídeo com as câmeras frontal e traseira ao mesmo tempo para reações em tempo real com o recurso Visualização de Vlogger (Vlogger View) e veja ou altere o ângulo, aproxime ou afaste o zoom sem perder nenhuma ação com as Miniaturas ao Vivo (Live Thumbnails). Emparelhado com o novo Galaxy Buds Pro6 da Samsung, você pode capturar sons ambientes e sua voz ao mesmo tempo usando a gravação de vários microfones7, o que significa que você pode configurar o Galaxy S21 no Modo de Vídeo Pro em um tripé8 e usar o Buds Pro como seu microfone de voz – para que você possa se afastar e capturar voz, movimento e som de fundo com qualidade nítida. Com o poder da Inteligência Artificial (IA), o popular recurso Single Take9 permite capturar uma variedade de formatos estáticos e de vídeo com um toque. Ele foi aprimorado com novos resultados de vídeo de estilo profissional, como a seleção dos melhores momentos e a câmera lenta automática, que permitem que você se concentre na ação mais atraente para fotos impressionantes e vídeos de destaque.

A câmera de nível profissional de lente tripla alimentada por IA do Galaxy S21 e Galaxy S21+ foi projetada para aqueles momentos em que você quer ser mais intencional e ter mais controle criativo. O sistema de câmera avalia e ajusta intuitivamente a sua cena para garantir que você possa capturar qualquer ambiente com perfeição. No Modo Retrato (Portrait Mode), a câmera alimentada por IA aproveita uma análise 3D aprimorada que separa com mais precisão o objeto do fundo. Ele também traz opções para iluminação de estúdio virtual e efeitos de fundo de IA para garantir que o objeto retratado se sobressaia no quadro – funcionando também para selfies. Para fotos distantes elusivas, esteja você em uma caminhada ou distante do objeto a ser fotografado, o Space Zoom10 aprimorado ajuda você a obter fotos claras e estáveis. O novo Bloqueio de Zoom (Zoom Lock) minimiza mãos trêmulas e captura imagens mais nítidas com zoom de 30x no Galaxy S21 e Galaxy S21+, aproveitando a IA para manter seu ponto focal no centro do quadro. Além disso, o poder de processamento aprimorado garante fotos brilhantes, mesmo no escuro, para que você possa fazer justiça a lindos pôr do sol e paisagens.

Conectividade e desempenho

A Samsung está empenhada em ajudá-lo a permanecer conectado e a manter seus dados seguros de maneiras mais convenientes e personalizadas. O Galaxy S21 oferece desempenho de última geração e conecta você perfeitamente ao Ecossistema Galaxy para oferecer mais flexibilidade, independentemente da sua rotina, permitindo que você possa fazer mais e com confiança.

Os usuários do Galaxy adoram e esperam uma experiência poderosa. O Galaxy S21 apresenta o chipset de smartphone mais recente e avançado já criado em um Galaxy para maior velocidade, eficiência de energia e recursos de computação avançados, oferecendo suporte à conectividade 5G11 e IA no dispositivo12. O Galaxy S21 reúne todo o poder que você precisa para processar fotos, gravar vídeos em 8K, desfrutar de uma maratona de jogos na nuvem e produzir videoclipes perfeitos.

Contamos com nossos smartphones mais do que nunca, e é por isso que proteger informações é tão mais importante atualmente. O Galaxy S21 é protegido pelo Samsung Knox Vault, plataforma de segurança em nível de chipset (SoC), e ao adicionar memória segura resistente à violação ao nosso processador seguro, o Knox Vault permite que o S21 adicione uma nova camada de proteção.

O Galaxy S21 também apresenta uma nova ferramenta para proteger e monitorar sua privacidade. Você pode remover com segurança os metadados de localização das fotos antes de compartilhar. Com a função de Compartilhamento Privado (Private Share) totalmente nova do Galaxy S21, você também pode controlar quem tem acesso ao conteúdo que você envia e por quanto tempo ele fica disponível – para que você possa compartilhar o conteúdo utilizando essa função sem preocupações.

O Galaxy S21 foi projetado para ser usado com outros dispositivos Galaxy e com o SmartThings Find13. Ele pode ajudá-lo a localizar de forma rápida e fácil seus dispositivos Galaxy compatíveis14, mesmo quando eles estiverem offline15. Quer você tenha deixado seu dispositivo em outro cômodo, embaixo do assento do seu carro ou em uma cidade completamente diferente, o SmartThings Find o levará na direção certa. Agora você pode localizar dispositivos não conectados, com o novo localizador Galaxy SmartTag16 Bluetooth da Samsung17. Basta anexar uma SmartTag às suas chaves, uma bolsa ou até mesmo à coleira do seu animal de estimação, e você pode usar o SmartThings Find para localizar rapidamente o objeto ou seu animal de estimação.

Disponibilidade no Brasil

A partir de hoje, os fãs brasileiros interessados em receber em primeira mão as informações referentes ao lançamento da linha Galaxy S21 no Brasil podem realizar um pré-registro neste link.

Para obter mais informações sobre o Galaxy S21/Galaxy S21+, acesse: https://news.samsung.com/br/, https://www.samsung.com/br/ ou www.samsung.com/br/smartphones/galaxy-s21/.

Galaxy S21 5G Galaxy S21+ 5G Tela 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity-O Display (2400×1080), 421ppi, certificação HDR10+

Taxa de atualização adaptável de 120Hz (48~120Hz) Eye Comfort Shield 6.7” FHD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity-O Display (2400×1080), 394ppi, certificação HDR10+

Taxa de atualização adaptável de 120Hz (48~120Hz) Eye Comfort Shield *Medido na diagonal, o tamanho da tela do Galaxy S21 5G é de 6.2″ no retângulo completo e de 6.1″ considerando as bordas arredondadas; o tamanho da tela do Galaxy S21+ 5G é de 6.7″ no retângulo completo e 6.5” considerando as bordas arredondadas; a área visível real é menor devido às bordas arredondadas e ao orifício da câmera. Dimensões e Peso Dimensões: 71.2×151.7×7.9mm Peso: 171g (mmWave), 169g(sub6) Dimensões: 75.6×161.5×7.8mm Peso: 202g (mmWave), 200g(sub6) Câmera [Câmera frontal] 10MP Dual Pixel AF, FOV 80°, F2.2, 1.22µm [Câmera traseira] Câmera tripla Ultra Wide: 12MP FF, FOV 120° F2.2, 1.4µm Wide: 12MP Dual Pixel AF, FOV 79°, OIS, F1.8, 1.8µm Teleobjetiva: 64MP Phase Detection AF, Zoom Óptico Híbrido 3X, FOV 76°, OIS F2.0, 0.8µm Space Zoom 30X [Câmera frontal] 10MP Dual Pixel AF, FOV 80°, F2.2, 1.22µm [Câmera traseira] Câmera tripla Ultra Wide: 12MP FF, FOV 120° F2.2, 1.4µm Wide: 12MP Dual Pixel AF, FOV 79°, OIS, F1.8, 1.8µm Teleobjetiva: 64MP Phase Detection AF, Zoom Óptico Híbrido 3X, FOV 76°, OIS F2.0, 0.8µm Space Zoom 30X *Space Zoom 30X inclui Zoom Óptico Híbrido 3X e vai até zoom de super resolução 30X. O zoom de super resolução inclui zoom digital, que pode causar alguma deterioração na imagem. Processador Processador Octa-Core de 64 bits 5nm 2.9GHz (velocidade máxima do relógio) + 2.8GHz + 2.2GHz Processador Octa-Core de 64 bits 5nm 2.8GHz (velocidade máxima do relógio) + 2.4GHz + 1.8GHz *Pode variar de acordo com mercado e operadora Memória 8GB RAM (LPDDR5) com 128GB / 256GB de armazenamento interno 8GB RAM (LPDDR5) com 128GB / 256GB de armazenamento interno *A capacidade de armazenamento pode variar de acordo com país, modelo ou operadora. A capacidade de armazenamento real pode variar dependendo de software pré-instalado e país, modelo, tamanho e formato do arquivo. Bateria 4.000 mAh 4.800 mAh * Valor típico testado em condições de laboratório por terceiros. O valor típico é o valor médio estimado considerando o desvio na capacidade da bateria entre as amostras testadas sob o padrão IEC 61960. A capacidade normal minima é de 3.880 mAh para o Galaxy S21 e 4.660 mAh para o Galaxy S21+. A duração real da bateria pode variar dependendo do ambiente da rede, padrões de uso e outros fatores. Carregamento Velocidades de carregamento sem fio aprimoradas com o carregamento rápido 2.0 Certificado USB PD 3.0 (PPS) para carregamento rápido com fio (compatível com AFC e QC2.0) *Certificado WPC de carregamento sem fio *Wireless PowerShare *O carregamento sem fio rápido 2.0 está disponível atualmente com o Suporte do carregador sem fio, o Duo Pad do carregador sem fio e outros dispositivos que suportam carregamento sem fio de 10W ou mais. Vendido separadamente. A velocidade de carregamento real pode variar dependendo do uso real, condições de carregamento e outros fatores. Carregador sem fio requer conexão de energia. Recomenda-se o uso de cabo de carregamento na caixa e / ou adaptador de viagem, vendidos separadamente, pois o uso de itens de terceiros pode danificar o suporte do carregador sem fio e o carregador duplo sem fio ou diminuir a velocidade de carregamento. *O Wireless PowerShare sem fio limita-se à Samsung ou a outros smartphones da marca com carregamento sem fio Qi, como Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra, Galaxy Z Fold2, Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE, Note5 e wearables como Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Watch3, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch e Galaxy Buds. Se a energia da bateria for inferior a 30%, o Wireless PowerShare pode não funcionar. Pode não funcionar com determinados acessórios, capas, outros dispositivos da marca ou alguns dispositivos Samsung. Pode afetar a recepção de chamadas ou serviços de dados, dependendo do seu ambiente de rede. Sistema Operacional Android 11 Rede [5G]5G Non-Standalone (NSA), Standalone (SA), Sub6 / mmWave [Ultra Wideband] *A velocidade real pode variar dependendo do mercado, operadora e ambiente do usuário.

*Requer conexão 5G ideal. A velocidade real pode variar dependendo do mercado, operadora e ambiente do usuário.*Banda ultra larga suportada no Galaxy S21+ e S21 Ultra. Pagamento NFC, MST *Disponível em mercados selecionados. As soluções de pagamento e os recursos disponíveis podem variar dependendo do mercado, operadora e provedores de serviços. Sensores Sensor de impressão digital ultrassônico, acelerômetro, barômetro, sensor de giroscópio, sensor geomagnético, sensor de hall, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente. Autenticação Tipo de bloqueio: padrão, PIN, senha

Tipo de bloqueio biométrico: sensor de impressão digital ultrassônico e reconhecimento facial. Áudio [Reprodução de áudio de altíssima qualidade] Suporte UHQ de 32 bits e DSD64 / 128

PCM: até 32 bits, DSD: DSD64 / 128 *A reprodução do DSD64 e DSD128 pode ser limitada, dependendo do formato do arquivo. [Formato do áudio playback] MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF [Bluetooth] Áudio duplo *Os dois dispositivos conectados podem exibir uma pequena diferença na saída de som. *Disponível apenas para determinados wearables fabricados pela Samsung, como Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds. [Gravação] A qualidade de gravação é aprimorada com o microfone High AOP, que minimiza a distorção em ambientes ruidosos. *AOP: Acoustic Overload Point Vídeo [Formato de vídeo playback] MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM [Conexão à TV] Sem fio: Smart View (espelhamento de tela 1080p a 30 qps) Com fio: suporta DisplayPort sobre USB tipo C. Suporta saída de vídeo ao conectar via adaptador HDMI. (DisplayPort 4K UHD a 60 qps). Resistência à água IP68 *IP68 é baseado em condições de teste para submersão em até 1,5 metro de água doce por até 30 minutos. Enxaguar o resíduo/secar se estiver molhado. Não recomendado para uso na praia ou piscina.

*Todas as funcionalidades, recursos, especificações e outras informações do produto fornecidas neste documento, incluindo, entre outros, benefícios, design, preço, componentes, desempenho, disponibilidade e capacidades do produto, estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

1 A disponibilidade pode variar de acordo com o mercado, operadoras e varejista.

2 Tela medida diagonalmente como um retângulo, sem contar os cantos arredondados.

3 Tela medida diagonalmente como um retângulo, sem contar os cantos arredondados.

4 Comparado com telas de 60 Hz.

5 Os resultados podem variar dependendo das condições da foto e múltiplos objetos, estando fora de foco, ou se movimentando. Verificar ajuste de ângulo de selfie com a câmera Ultra Wilde. Não suporta função zoom. O desempenho da estabilização da imagem pode variar dependendo das condições de iluminação. Disponível apenas quando a foto é tirada com a Câmera Ultra Wilde em Full HD.

6 Vendido separadamente.

7 O recurso está disponível em smartphones ou tablets Galaxy com One UI 3.1 ou superior, que pode ser ligado e desligado na configuração Bluetooth®. Requer que a mesma conta Samsung seja registrada nos dispositivos. A disponibilidade do recurso pode variar de acordo com o aplicativo.

8 Vendido separadamente.

9 A tomada única (Single Take) captura imagens e vídeo por até 15 segundos. As formas ficam a critério da Inteligência Artificial que vai escolher o melhor formato da foto.

10 Space Zoom 30X inclui Zoom Óptico Híbrido 3X e vai até zoom de super resolução 30X. O zoom de super resolução inclui zoom digital, que pode causar alguma deterioração na imagem.

11 Verifique a disponibilidade da banda 5G com a sua operadora.

12 Requer conexão de rede 5G ideal, disponível em mercados selecionados. Verifique com sua operadora a disponibilidade e os detalhes. As velocidades de download e streaming podem variar de acordo com o provedor de conteúdo, a conexão do servidor e outros fatores.

13 Para usar o SmartThings Find, em Configurações > Biometria e segurança, o Find My Mobile precisa estar ligado.Para encontrar o Galaxy Watch e o Buds com o SmartThings Find, a última versão do aplicativo dos wearables Galaxy precisa estar instalada.

14 Disponível atualmente com smartphones Galaxy e tablets a partir de Android 8.0, Galaxy Watch3 e Galaxy Buds Live. Outros serão suportados no futuro.

15 Um dispositivo está “offline” quando está desconectado de uma rede móvel ou, no caso de wearables Galaxy, desconectado de seu smartphone Galaxy. Depois que um dispositivo fica offline por 30 minutos, ele produz um sinal BLE que pode ser recebido por outros dispositivos.

16 Vendido separadamente.

17 A disponibilidade pode variar de acordo com o mercado, operadoras e varejista.