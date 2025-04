CES 2021: Conheça os novos dispositivos para jogos em PCs com Windows

No primeiro Consumer Electronics Show (CES) totalmente digital, tivemos a oportunidade de conferir diversas inovações interessantes para quem curte jogos no PC. Os parceiros de dispositivos da Microsoft anunciaram novos hardwares e softwares Windows para todos os tipos de jogadores. Aliás, estamos empolgados com o fato de eles estarem adotando placas de vídeo com suporte total a DirectX 12 Ultimate em seus principais PCs para games. O DirectX 12 Ultimate é o padrão mais recente para os gráficos de jogos tanto no PC quanto nos consoles Xbox Series X|S.

Dos notebooks ultraportáteis mais finos para games às novas placas de vídeo – passando por telas mais imersivas e com design elegante -, há muita coisa para cativar a atenção dos jogadores no próximo ano.

Acer

A Acer anunciou atualizações para vários notebooks gamers em seu portfólio, incluindo o Predator Triton 300 SE, Predator Helios 300 e Nitro 5 com novos recursos e desempenho aprimorado.

A nova geração – mais fina – do Predator Triton 300 SE visa atrair os jogadores que não param em um só lugar. Além dos mais recentes processadores Intel Core i7 H35 de 11ª geração, ele também possui uma GPU de laptop NVIDIA GeForce RTX 3060, com suporte para os mais recentes recursos de jogos DirectX 12 Ultimate. O Triton 300SE também apresenta a mais recente ventoinha AeroBlade de 5ª geração e a tecnologia Vortex Flow da Acer para ajudar a manter as temperaturas sob controle em sessões de jogos intensas. Quer esteja jogando os jogos mais recentes ou assistindo filmes, você verá tudo em uma tela de alta definição total (FHD) de 14 polegadas com uma taxa de atualização de 144 Hz, cercada por três engastes finos.

Já o Predator Helios 300 foi atualizado para oferecer a mais recente GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 para laptops, que alimenta a tela IPS de 240 Hz do dispositivo.

A linha de notebooks para jogos Nitro 5 recebeu uma atualização com a adição de até um processador móvel AMD Ryzen 7 5000 H-Series e até uma GPU de notebook NVIDIA GeForce RTX 3080. Os notebooks estão disponíveis com telas de 15,6 ou 17,3 polegadas, apresentando um display quádruplo de alta definição (QHD) com uma taxa de atualização de 165Hz ou uma tela FHD com uma taxa de atualização de até 360Hz.

ASUS

A ASUS apresentou o ROG Flow X13 e o ROG XG Mobile, oferecendo aos jogadores uma experiência portátil e conectada.

O ultrafino ROG Flow X13 de 13 polegadas é o primeiro laptop ROG conversível 2 em 1 para jogos com CPU AMD Ryzen 9 5980HS de até 8 núcleos e GPU GeForce GTX 1650 dedicada, que fornece a potência necessária para cargas de trabalho exigentes e permite um ótimo desempenho nos jogos mais recentes. Uma dobradiça de 360 graus permite que os usuários passem rapidamente do modo laptop para as posições de jogos, desenhos e apresentações. A escolha de duas opções de exibição 16:10 oferece uma taxa de atualização de 120 Hz ou uma resolução Ultra HD 4K com detalhes mais ricos. Em ambas as telas, o Adaptive-Sync sincroniza a taxa de atualização do painel com a taxa de quadros da GPU para reduzir o atraso, minimizar engasgos e eliminar cortes visuais.

O ROG XG Mobile é uma GPU externa ultraportátil que funciona com o Flow X13 e aumenta seu desempenho em jogos e conectividade. O dispositivo é uma fração do tamanho das alternativas gráficas externas, mas incorpora até uma poderosa GPU de laptop GeForce RTX 3080 conectada diretamente à CPU por meio de uma interface PCIe 3.0 x8 personalizada, que é mais rápida do que Thunderbolt 4. Esta GPU é alimentada pela nova arquitetura NVIDIA Ampere, que combina CUDA Cores para sombreamento programável com RT Cores de 2ª geração para traçado de raio avançado e núcleos Tensor de 3ª geração que oferecem maior rendimento para gráficos DLSS acelerados por AI. A GPU NVIDIA GeForce RTX 30 Series também suporta a API DirectX 12 Ultimate mais recente.

Dell

A Dell revelou vários laptops incrivelmente finos, os novos Alienware m15 e m17 R4. E para aqueles que preferem jogar em desktops, também anunciaram o Alienware Aurora Ryzen Edition R10.

Os Alienware m15 e m17 R4 trazem GPUs para notebooks NVIDIA GeForce RTX 30 Series de última geração, que foram projetadas com regulação de voltagem de gráficos de 12 fases para sessões mais ricas de diversão. Além disso, possuem até 4 TB de armazenamento e velocidades de memória mais rápidas de até 2933 MHz. Essas estações de batalha ambulantes permanecerão devidamente resfriadas graças a um fluxo de ar avançado e tecnologia de câmara de vapor que está incluída em cada configuração, uma nova vantagem dos designs de tecnologia de resfriamento Alienware Cryo-Tech na geração R4.

O Alienware Aurora Ryzen Edition R10, agora apresenta processadores AMD Ryzen 5000 Desktop com CPUs de até 16 núcleos e sua escolha de novos gráficos da série AMD Radeon RX 6800 XT ou GPU NVIDIA GeForce RTX 30 Series, que suportam DirectX 12 Ultimate e são mais do que capazes de lidar com jogos que exigem muito desempenho. Seja em streaming, explodindo inimigos através de fases ou lidando com aplicativos de processamento pesado, este dispositivo pode trabalhar com tudo e ainda permanecer fresco com um design inovador de fluxo de ar e tecnologia de câmara de vapor que dissipa o calor e dá aos jogadores um impulso extra quando mais precisam.

Lenovo

Inovações de hardware e software do Lenovo Legion oferecem aos jogadores uma variedade de maneiras de experimentar os jogos mais recentes.

Os designers da Lenovo reforçaram o espaço sob a dobradiça para alcançar um design de fundo estreito, mantendo o mesmo tamanho de chassi de metal compacto entre as gerações em seu novo carro-chefe, o Lenovo Legion 7. Isso abriu espaço para milhões de pixels a mais do que antes em uma nova tela QHD de 16 polegadas sem borda (2560 x 1600), o que é uma atualização importante em relação ao painel FHD de 15 polegadas da geração anterior. Há 11% a mais de espaço na tela para melhorar seu campo de visão no jogo. A luz azul baixa e a tecnologia Eye Care sem cintilação ajudam a reduzir a fadiga ocular durante longas sessões de batalha. Este laptop é o primeiro a ser certificado como High Gaming Performance Display (HGPD) com luz azul baixa pela TÜV Rheinland.

Para obter uma vantagem competitiva em esportes eletrônicos, experimente o novo Lenovo Legion 5 Pro de 16 polegadas com uma entrada térmica maior e sistema de ventilação quádruplo. Embalado com os mais recentes processadores AMD Ryzen Mobile e GPUs de notebook NVIDIA GeForce RTX de última geração para jogabilidade desenfreada e desempenho máximo por meio do suporte Dual Burn, que combina CPU e GPU para fornecer taxas de quadros aprimoradas.

Razer

A Razer exibiu um modelo avançado de seu Blade 15 e anunciou o novo Blade Pro 17.