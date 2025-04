Samsung Electronics apresenta startups do ‘C-Lab Inside’ e ‘C-Lab Outside’ na CES 2021

A Samsung apresentou seus projetos C-Lab e startups C-Lab Outside na CES 2021. Participaram do evento quatro projetos interessantes em andamento do seu programa de empreendimento doméstico, o C-Lab Inside, e 17 startups apoiadas pelo C-Lab Outside, o programa de aceleração de startups da Samsung – os dois programas ocorrem exclusivamente na Coreia do Sul.

Por conta da falta de oportunidades que as startups tiveram para participar de exposições presenciais da indústria em meio à pandemia em 2020, a Samsung apoia a participação virtual delas na CES deste ano para ajudá-las a atrair investidores e compradores em potencial. Também exibindo na CES pela primeira vez este ano estão as startups locais incubadas pela Samsung em colaboração com o Centros de Economia Criativa & Inovação (CCEI) da Daegu e Gyeong-buk.

C-Lab Inside: Serão exibidos quatro projetos voltados aos estilos de vida exclusivos do consumidor

O C-Lab Inside, que começou em 2012, é um programa interno de incubação de ideias que incentiva e nutre projetos inovadores de colaboradores da Samsung. Este é o sexto ano consecutivo em que o C-Lab participa da CES. Os projetos do C-Lab Inside a serem revelados este ano se concentram em produtos e serviços personalizados para diversos estilos de vida. A comercialização do produto e as respostas dos clientes serão avaliadas durante a exposição para aprimorar e avançar ainda mais os projetos.

Os quatro projetos do C-Lab Inside são:

• EZCal, aplicativo automatizado de calibração de qualidade de imagem de TV para qualidade de visualização em nível de cinema;

• Air Pocket, dispositivo portátil de armazenamento de oxigênio;

• Scan&Dive, dispositivo IoT & solução para classificação de tecido e recomendação de cuidado ideal;

• E Food&Sommelier, um serviço para encontrar a combinação ideal de comida e vinho.

C-Lab Outside: De IA a saúde e entretenimento, 17 startups estão prontas para o mercado global

Criado em outubro de 2018, o C-Lab Outside é um programa de aceleração de startups que busca vitalizar o ecossistema de startups na Coreia do Sul. Programas de incubação de startups locais dos Centros de Economia Criativa & Inovação (CCEI) de Daegu e Gyeong-buk também são executados como parte do C-Lab Outside.

As startups inscritas nos programas C-Lab Outside contam com espaço de trabalho de escritório, orientação de especialistas por colaboradores da Samsung, oportunidades de participar de exposições globais de TI, relações com investidores e suporte financeiro.

17 startups incubadas no ano passado participaram da CES 2021. As inovações apresentadas pelas empresas incluem:

• Anonimização de informações pessoais baseada em IA pela Deeping Source;

• Criação de avatar na vida real por meio de digitalização 3D e solução de criação de conteúdo VR/AR da Flux Planet;

• Dispositivo de gerenciamento de crescimento para crianças da Magpie Tech;

• Criação de design de moda usando imagem de IA da Designovel.

As startups do C-Lab Outside planejam atingir o mercado global a partir da CES 2021, encontrando investidores e compradores em todo o mundo para novas oportunidades de negócios em potencial.

Três startups derivadas do C-Lab Inside foram reconhecidas como homenageadas por inovação na CES 2021

A Samsung Electronics tem apoiado projetos de alto potencial do C-Lab Inside para se tornarem startups de pleno desenvolvimento desde 2015. Três startups do C-Lab Inside – Luple, Bluefeel e Pixelro – aguardam parceiros globais e consumidores na CES 2021.

A CTA (The Consumer Technology Association) também reconheceu os esforços do programa de incubação de startups da Samsung e escolheu três do C-Lab Inside como homenageadas por inovação da CES 2021 na área de saúde e bem-estar.

As premiadas são:

• Luple, que desenvolveu um aparelho de luz solar portátil e artificial;

• Breathings, fabricante de um dispositivo IoT que gerencia facilmente a saúde respiratória;

• Linkface, que recebeu o prêmio por dois anos consecutivos agora com seu dispositivo de fita para o pescoço que monitora sinais biológicos relacionados à respiração e ao coração.

“Esperamos que as startups do C-Lab Outside provem com sucesso suas competências tecnológicas e vantagem competitiva no cenário global na CES e encontrem novas oportunidades de negócios”, Inkuk Hahn, VP Corporativo e Líder do Centro de Criatividade & Inovação da Samsung Electronics. “Também estamos entusiasmados em trazer os projetos do C-Lab Inside para um público mais amplo. Incentivar inovações com visão de futuro dentro e fora da empresa e fornecer oportunidades de colaboração é uma sinergia de sucesso crucial em tecnologia, que no final irá beneficiar a todos”.

A Samsung Electronics anunciou anteriormente, em 2018, que aceleraria 300 startups coreanas por meio do C-Lab Outside, e 200 projetos por meio do C-Lab Inside, pelos próximos cinco anos.

