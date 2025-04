Dell lança no Brasil o notebook Inspiron 13 5000 com 11ª Geração de processadores Intel® Core™

A Dell Technologies (NYSE: DELL) anuncia o lançamento no Brasil do notebook Dell Inspiron 13 5000. O modelo de 13 polegadas vem reforçar o portfólio de computadores premium da marca, atendendo usuários exigentes e que demandam um equipamento com alto desempenho, recursos inovadores e um design sofisticado. O modelo é o primeiro notebook Dell no Brasil equipado com a 11ª geração de processadores Intel® Core™ e com a tecnologia Intel® Optane™ Memory, um dispositivo de memória independente que otimiza a experiência de uso, ao combinar a capacidade de armazenamento e aceleração inteligente do sistema.

“A Dell desenvolveu o Inspiron 13 5000 sob medida para usuários que precisam de mobilidade, mas não renunciam a tecnologias de última geração e alto desempenho para as mais diversas atividades do dia a dia. Com essa nova linha, queremos criar uma experiência ainda melhor para os consumidores mais exigentes”, explica Fabiano Honain, gerente de Produto da Dell Technologies.

Pesando pouco mais de 1kg (1,100 gramas), o Inspiron 13 5000 possui uma tampa e palmrest de alumínio, tela de 13,3” Full HD anti-reflexo e 300 nits é ideal para trabalhar com edições de imagem e assistir vídeos de qualquer lugar, com uma bateria integrada de 4 células de 53Whr. Equipado com placa integrada de video Intel Iris Xe. Para o alto desempenho, o notebook conta com 8GB de memória LPDDR4, de 4267MHz, e SSD de 256GB e 512+32G de memória Intel Optane™, que oferecem velocidade alto desempenho para todo tipo de atividade. O novo modelo conta ainda com uma entrada HDMI 2.0b; uma porta USB 4.0 Gen 2 Type-C™; duas entradas USB 4.0 Gen 1; um leitor de Micro SD e uma entrada para microfone e fone de ouvido.

O novo Inspiron 13 5000 está disponível com processadores i5 e i7 da 11ª geração de Intel® Core™, que reúnem desempenho de CPU líder do setor, gráficos imersivos, aceleração de Inteligência Artificial e a alta conectividade com ou sem fio. E todas as versões contam com o Intel® Optane™ Memory, tecnologia inteligente que personaliza e acelera a experiência de computação. Para isso, ela aprende de forma automatizada quais são os documentos, imagens, vídeos e aplicações mais utilizados pelo usuário, para então redirecionar a potência e os dados para os programas mais usados, garantindo uma melhor capacidade de resposta para a realização das tarefas.

“Esse é o lançamento da 11ª geração da Intel® Core™ no Brasil, que chega ao mercado como o melhor processador do mundo para laptops finos e leves” conta o Diretor da Área de PCs da Intel Brasil, Ricardo Ferraz. “Assim como a Dell, a Intel tem o comprometimento de oferecer as melhores soluções e tecnologias para o consumidor e, por isso, essa parceria para trazer a 11ª Geração para o Brasil é tão importante. Os novos processadores Intel chegam para trazer ainda mais desempenho para os apaixonados por tecnologia que procuram uma máquina potente e prática” completa Ferraz.

Os gráficos do Intel® Iris® Xe, desenvolvidos para notebooks finos e leves, oferecem suporte para bilhões de cores, HDR10, som do Dolby Atmos e uma longa reprodução de conteúdo habilitado por Dolby Vision. Usuários podem jogar com mais de até 1080p, com 30 fps ou mais, e aliado ao DellCinema, a experiência de vídeo é completa. Com streaming de vídeo sem atrito, devido ao otimizador de conexão que prioriza a transmissão de vídeo em relação a outros tráfegos de rede para entretenimento sem interrupções. Para criar a melhor experiência para assistir séries e filmes, o modelo conta com o Dell Color Profiles – que garante imagens reais, com cores ricas e vibrantes e mais detalhes – e o conjunto de aprimoramento áudio CinemaSound da Dell, que inclui alto-falantes sintonizados por engenheiros de som e Waves MaxxAudio® Pro software.

Com o Dell Mobile Connect, o Inspiron 13 5000 tem uma experiência de alta conectividade otimizada. Ao conectar o smartphone com o PC, é possível interagir com o notebook diretamente com o celular, enquanto ele permanece no bolso ou na mochila. Além disso, é possível receber notificações de chamadas, mensagens e apps na tela do computador, além de acessar aplicativos de sistemas Android pela função de espelhamento. O Dell Mobile Connect conecta seu telefone e PC através de uma conexão segura, sem passar pela internet.

Dell Inspiron 13 5000 – A partir de R$ 6.679,00

Ficha técnica: