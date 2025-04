Lenovo lança Loja Educacional com descontos exclusivos para alunos e professores

Como parte da iniciativa de fornecer tecnologia inteligente para todas as pessoas, a Lenovo disponibiliza a Lenovo Loja Educacional, uma loja on-line que oferece descontos exclusivos para alunos, professores e funcionários de instituições de ensino.

Para se ter acesso ao benefício, basta acessar o site e checar se a instituição já é cadastrada para criar uma conta utilizando e-mail acadêmico. Estudantes cuja escola ou universidade não é registrada devem solicitar chave de acesso no site por meio do preenchimento de um formulário. Os dados serão analisados e um código pessoal será enviado em até um dia útil. O cadastro é gratuito, sem taxa de inscrição ou mensalidade.

Além disso, para facilitar o acesso de professores e estudantes, representantes de instituições de ensino podem cadastrar o domínio da escola ou universidade gratuitamente, direto no site Lenovo Loja Educacional, e aguardar um contato para validação.

É possível adquirir os mesmos produtos presentes no site oficial da Lenovo Brasil*, incluindo notebooks IdeaPad, Legion e ThinkPad, desktops, monitores e acessórios, com descontos específicos sobre o preço oficial. Todos os produtos estão cobertos por garantia e suporte técnico gratuito, disponível de segunda a sábado, exceto feriados.

O pagamento pode ser efetuado via boleto bancário ou parcelado em até 12 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard, American Express, Diners Club e Elo, com frete grátis em todo o território nacional.

Além da Loja Educacional, a Lenovo traz outro incentivo para auxiliar os estudantes no estudo de casa no período de volta às aulas. Entre 20 de janeiro e 05 de fevereiro a companhia ofertará em seu site oficial produtos selecionados, como notebooks, acessórios e monitores, com descontos exclusivos de até 25%. Acesse https://www.lenovo.com.br para conferir os itens em promoção.