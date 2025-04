Samsung oferece treinamento gratuito para professores aprimorarem práticas pedagógicas

A Samsung oferece aos educadores uma plataforma online com dicas de técnicas inovadoras para as aulas à distância. O Especializa+ surgiu por meio de uma parceria entre a empresa, o Google For Education e o Amplifica com o objetivo de levar novos conceitos e inspirar educadores por meio de novas ferramentas e recursos tecnológicos. A ferramenta já está à disposição de professores. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site https://samsung.com.br/especializa/

O Especializa+ conta com um programa de treinamento para educadores sobre o universo Google for Education. São três módulos (“Lendo o mundo”, “Interagindo e Criando” e “Sistematizando a Aprendizagem e Refletindo”), com videoaulas guiadas pelas educadoras Carla Arena e Samara Brito, idealizadoras do Amplifica. O principal objetivo é levar aos professores novos olhares para que eles possam aprimorar suas práticas pedagógicas. Ao final do curso, é oferecido um certificado exclusivo, respondendo às questões sobre o conteúdo compartilhado.

“A Samsung é uma empresa que inspira o mundo e molda o futuro com ideias e tecnologias transformadoras, desenvolvendo soluções para o mercado de educação com o objetivo de criar um ambiente de aprendizado digital motivador para professores e alunos. O Especializa+ é uma imersão 100% gratuita que ajuda o educador a colocar em prática uma rotina de ensino muito mais digital, rápida e imersiva, trazendo um novo olhar sobre como integrar as ferramentas tecnológicas em suas práticas pedagógicas, com exemplos práticos e ferramentas que ajudarão a transformar a aula”, afirma Sandra Chen, diretora da área de notebooks da Samsung Brasil.

A Samsung tem acompanhado de perto o desenvolvimento de projetos que têm como ponto central a produção e consumo de conteúdos digitais voltados para educação, desenvolvendo produtos especialmente para atender a este mercado.

“Nosso objetivo é motivar e inspirar o aprendizado oferecendo tecnologia de ponta aos professores e alunos. A combinação de dispositivo e conteúdo permite uma transformação mais suave e orgânica do modelo pedagógico, e colocamos toda a estrutura, experiência e portfólio da Samsung à disposição para auxiliar na evolução do ensino e da aprendizagem em grande escala”, declara Sandra Chen.